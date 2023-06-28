https://ukraina.ru/20230628/1047636521.html

Офис Зеленского отложил отставку Кличко под давлением Запада — СМИ

Офис Зеленского отложил отставку Кличко под давлением Запада — СМИ - 28.06.2023 Украина.ру

Офис Зеленского отложил отставку Кличко под давлением Запада — СМИ

Офис президента Украины Владимира Зеленского отложил на некоторое время вопрос об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Об этом 28 июня сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на высокопоставленный источник во власти

2023-06-28T13:40

2023-06-28T13:40

2023-06-28T13:40

виталий кличко

владимир зеленский

новости

бомбоубежища

киев

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Вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко "отложили до лучших времен", но это не последняя попытка, сообщил источник журналистам.Другой источник издания, близкий к мэру, подтвердил, что со стороны Запада "сигнал был совершенно однозначный - нельзя уничтожать местное самоуправление"."Офис президента, несмотря на все желание, не мог этот сигнал игнорировать", - отметил собеседник.По его словам, "с самого начала было понятно, что претензии насчет бомбоубежищ - недостаточное юридическое основание для снятия с этого поста".Накануне кабинет министров Украины после скандала с бомбоубежищами в Киеве решил объявить выговор Кличко, главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко, а также ряду глав районных администраций Киева и их заместителям. Помимо этого, правительство согласовало увольнение руководителей Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева. До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ в указанных районах.В украинских СМИ сообщили о попытках Офиса Зеленского уволить Кличко с поста мэра Киева на фоне скандала с непригодностью киевских бомбоубежищ: в ночь на 1 июня некоторые жители города не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. На прошлой неделе прошло заседание Совбеза Украины, по итогам которого Зеленский заявил, что решено привлечь к ответственности виновных в непригодности четверти бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву, а все защитные сооружения необходимо привести в надлежащее состояние. Президент Украины тогда сообщил, что будут приняты кадровые решения.

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виталий кличко, владимир зеленский, новости, бомбоубежища, киев