Офис Зеленского отложил отставку Кличко под давлением Запада — СМИ - 28.06.2023 Украина.ру
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Офис Зеленского отложил отставку Кличко под давлением Запада — СМИ
Офис Зеленского отложил отставку Кличко под давлением Запада — СМИ - 28.06.2023 Украина.ру
Офис Зеленского отложил отставку Кличко под давлением Запада — СМИ
Офис президента Украины Владимира Зеленского отложил на некоторое время вопрос об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Об этом 28 июня сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на высокопоставленный источник во власти
2023-06-28T13:40
2023-06-28T13:40
виталий кличко
владимир зеленский
новости
бомбоубежища
киев
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Вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко "отложили до лучших времен", но это не последняя попытка, сообщил источник журналистам.Другой источник издания, близкий к мэру, подтвердил, что со стороны Запада "сигнал был совершенно однозначный - нельзя уничтожать местное самоуправление"."Офис президента, несмотря на все желание, не мог этот сигнал игнорировать", - отметил собеседник.По его словам, "с самого начала было понятно, что претензии насчет бомбоубежищ - недостаточное юридическое основание для снятия с этого поста".Накануне кабинет министров Украины после скандала с бомбоубежищами в Киеве решил объявить выговор Кличко, главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко, а также ряду глав районных администраций Киева и их заместителям. Помимо этого, правительство согласовало увольнение руководителей Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева. До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ в указанных районах.В украинских СМИ сообщили о попытках Офиса Зеленского уволить Кличко с поста мэра Киева на фоне скандала с непригодностью киевских бомбоубежищ: в ночь на 1 июня некоторые жители города не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. На прошлой неделе прошло заседание Совбеза Украины, по итогам которого Зеленский заявил, что решено привлечь к ответственности виновных в непригодности четверти бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву, а все защитные сооружения необходимо привести в надлежащее состояние. Президент Украины тогда сообщил, что будут приняты кадровые решения.
https://ukraina.ru/20230616/1047281864.html
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виталий кличко, владимир зеленский, новости, бомбоубежища, киев
Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Новости, бомбоубежища, Киев

Офис Зеленского отложил отставку Кличко под давлением Запада — СМИ

13:40 28.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Офис президента Украины Владимира Зеленского отложил на некоторое время вопрос об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Об этом 28 июня сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на высокопоставленный источник во власти
Вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко "отложили до лучших времен", но это не последняя попытка, сообщил источник журналистам.

"Попытки как-то подвинуть Кличко - наше перманентное состояние. Не в первый раз и не в последний раз попытались. Правда, он "большой", подвинуть тяжело. И его еще подпирают наши западные партнеры", - объяснил он.

Другой источник издания, близкий к мэру, подтвердил, что со стороны Запада "сигнал был совершенно однозначный - нельзя уничтожать местное самоуправление".
"Офис президента, несмотря на все желание, не мог этот сигнал игнорировать", - отметил собеседник.
По его словам, "с самого начала было понятно, что претензии насчет бомбоубежищ - недостаточное юридическое основание для снятия с этого поста".
Накануне кабинет министров Украины после скандала с бомбоубежищами в Киеве решил объявить выговор Кличко, главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко, а также ряду глав районных администраций Киева и их заместителям. Помимо этого, правительство согласовало увольнение руководителей Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева. До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ в указанных районах.
В украинских СМИ сообщили о попытках Офиса Зеленского уволить Кличко с поста мэра Киева на фоне скандала с непригодностью киевских бомбоубежищ: в ночь на 1 июня некоторые жители города не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги.
На прошлой неделе прошло заседание Совбеза Украины, по итогам которого Зеленский заявил, что решено привлечь к ответственности виновных в непригодности четверти бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву, а все защитные сооружения необходимо привести в надлежащее состояние. Президент Украины тогда сообщил, что будут приняты кадровые решения.
- РИА Новости, 1920, 16.06.2023
16 июня, 07:13
В Офисе Зеленского обсудили снятие Кличко с поста мэра КиеваОфис Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги. Об этом 15 июня сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Киевсовете
 
Виталий КличкоВладимир ЗеленскийНовостибомбоубежищаКиев
 
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