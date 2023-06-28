https://ukraina.ru/20230628/1047629188.html

"Клевата и ущерб репутации". Трамп подал в суд на журналистку, обвинившую его в изнасиловании

"Клевата и ущерб репутации". Трамп подал в суд на журналистку, обвинившую его в изнасиловании - 28.06.2023 Украина.ру

"Клевата и ущерб репутации". Трамп подал в суд на журналистку, обвинившую его в изнасиловании

Дональд Трамп удвоил свою юридическую тяжбу с писательницей Джин Кэрролл, подав на нее в суд за клевету после того, как присяжные признали его ответственным за сексуальное насилие. Об этом сообщает агентство Блумберг 28 июля

2023-06-28T12:28

2023-06-28T12:28

2023-06-28T12:28

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Бывший президент США 27 июня подал встречный иск, обвинив Джин Кэрролл в клевете и подрыве деловой репутации, говорится в сообщении Блумберг. Согласно заявлению, репутации Трампа нанесен "значительный ущерб, что, в свою очередь, привело к чрезмерной сумме убытков".Писательница публично обвинила Трампа в изнасиловании во время выступления на CNN 10 мая, несмотря на то, что присяжные пришли к выводу, что его действия во время предполагаемого нападения 1996 года "не зашли так далеко", пишет Блумберг.Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Экс-президент решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью судебной шумихи писательница пыталась увеличить продажи своих книг.В мае Кэрролл обратилась в суд Нью-Йорка с требованием "очень существенно" увеличить сумму причитающейся ей денежной компенсации от экс-президента США, которого ранее обвинила в сексуальном насилии.Суд постановил, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором она первоначально обвинила политика. Суд предписал выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов: 2 миллиона в качестве компенсации ущерба и еще 3 миллиона – за клевету в адрес писательницы и репутационные издержки.Некоторое время назад Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Дональда Трампа обвинили в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию.Сам Трамп еще в апреле заявил, что за утечкой секретных документов Пентагона и американской разведки может стоять действующий глава администрации США Джо Байден.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Newsmax заявил, что если бы на президентских выборах в США в 2020 году победил Дональд Трамп, на Украине не произошел бы военный конфликт.

https://ukraina.ru/20230628/1047617503.html

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новости, дональд трамп, суд, иски, сша, зарубежье