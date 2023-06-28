"Клевата и ущерб репутации". Трамп подал в суд на журналистку, обвинившую его в изнасиловании - 28.06.2023 Украина.ру
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"Клевата и ущерб репутации". Трамп подал в суд на журналистку, обвинившую его в изнасиловании
"Клевата и ущерб репутации". Трамп подал в суд на журналистку, обвинившую его в изнасиловании - 28.06.2023 Украина.ру
"Клевата и ущерб репутации". Трамп подал в суд на журналистку, обвинившую его в изнасиловании
Дональд Трамп удвоил свою юридическую тяжбу с писательницей Джин Кэрролл, подав на нее в суд за клевету после того, как присяжные признали его ответственным за сексуальное насилие. Об этом сообщает агентство Блумберг 28 июля
2023-06-28T12:28
2023-06-28T12:28
новости
дональд трамп
суд
иски
сша
зарубежье
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Бывший президент США 27 июня подал встречный иск, обвинив Джин Кэрролл в клевете и подрыве деловой репутации, говорится в сообщении Блумберг. Согласно заявлению, репутации Трампа нанесен "значительный ущерб, что, в свою очередь, привело к чрезмерной сумме убытков".Писательница публично обвинила Трампа в изнасиловании во время выступления на CNN 10 мая, несмотря на то, что присяжные пришли к выводу, что его действия во время предполагаемого нападения 1996 года "не зашли так далеко", пишет Блумберг.Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Экс-президент решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью судебной шумихи писательница пыталась увеличить продажи своих книг.В мае Кэрролл обратилась в суд Нью-Йорка с требованием "очень существенно" увеличить сумму причитающейся ей денежной компенсации от экс-президента США, которого ранее обвинила в сексуальном насилии.Суд постановил, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором она первоначально обвинила политика. Суд предписал выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов: 2 миллиона в качестве компенсации ущерба и еще 3 миллиона – за клевету в адрес писательницы и репутационные издержки.Некоторое время назад Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Дональда Трампа обвинили в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию.Сам Трамп еще в апреле заявил, что за утечкой секретных документов Пентагона и американской разведки может стоять действующий глава администрации США Джо Байден.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Newsmax заявил, что если бы на президентских выборах в США в 2020 году победил Дональд Трамп, на Украине не произошел бы военный конфликт.
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новости, дональд трамп, суд, иски, сша, зарубежье
Новости, Дональд Трамп, Суд, иски, США, Зарубежье

"Клевата и ущерб репутации". Трамп подал в суд на журналистку, обвинившую его в изнасиловании

12:28 28.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gage SkidmoreДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Дональд Трамп удвоил свою юридическую тяжбу с писательницей Джин Кэрролл, подав на нее в суд за клевету после того, как присяжные признали его ответственным за сексуальное насилие. Об этом сообщает агентство Блумберг 28 июля
Бывший президент США 27 июня подал встречный иск, обвинив Джин Кэрролл в клевете и подрыве деловой репутации, говорится в сообщении Блумберг. Согласно заявлению, репутации Трампа нанесен "значительный ущерб, что, в свою очередь, привело к чрезмерной сумме убытков".
Писательница публично обвинила Трампа в изнасиловании во время выступления на CNN 10 мая, несмотря на то, что присяжные пришли к выводу, что его действия во время предполагаемого нападения 1996 года "не зашли так далеко", пишет Блумберг.
Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Экс-президент решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью судебной шумихи писательница пыталась увеличить продажи своих книг.
В мае Кэрролл обратилась в суд Нью-Йорка с требованием "очень существенно" увеличить сумму причитающейся ей денежной компенсации от экс-президента США, которого ранее обвинила в сексуальном насилии.
Суд постановил, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором она первоначально обвинила политика. Суд предписал выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов: 2 миллиона в качестве компенсации ущерба и еще 3 миллиона – за клевету в адрес писательницы и репутационные издержки.
Некоторое время назад Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Дональда Трампа обвинили в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию.
Сам Трамп еще в апреле заявил, что за утечкой секретных документов Пентагона и американской разведки может стоять действующий глава администрации США Джо Байден.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Newsmax заявил, что если бы на президентских выборах в США в 2020 году победил Дональд Трамп, на Украине не произошел бы военный конфликт.
"Я вполне уверен — насколько мы можем быть уверены в том, чего не произошло, — что если бы президент Трамп выиграл выборы, эта война бы не началась. И мы смотрим на его возможное возвращение в Белый дом как на надежду на мирное будущее", — сказал он.
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Дмитрий Дробницкий: В США нет своего Лукашенко, поэтому Штаты тяжело переживут выборы 2024 года
 
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