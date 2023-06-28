Резников признал, что Украине не предложат членство в НАТО - 28.06.2023 Украина.ру
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Резников признал, что Украине не предложат членство в НАТО
Резников признал, что Украине не предложат членство в НАТО - 28.06.2023 Украина.ру
Резников признал, что Украине не предложат членство в НАТО
Киев признает, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times
2023-06-28T10:32
2023-06-28T10:32
новости
украина
нато
алексей резников
владимир зеленский
россия (рф)
дмитрий песков
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Во время горячей фазы конфликта Украине вряд ли будет предложено членство в НАТО, заявил глава Минобороны Украины.Резников утверждает, что аргументом для приглашения Киева в НАТО является тот факт, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт "сдерживания русских" и применяет для этого оружие НАТО. "Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?" - заявил Резников.Глава минобороны Украины заявил, что установил прочные связи с западными коллегами, в частности с главой Пентагона Ллойдом Остином, который называет его "своим близким другом".Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите, который пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Как отметил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.Песков указал, что в Кремле знают о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Москва следит за ситуацией и помнит, что стремление Киева вступить в альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.Политолог Ростислав Ищенко ранее рассказал, что альтернативой принятию остатков Украины в НАТО является полная ликвидация украинского государства.Это произойдёт либо путём согласованного раздела территории Украины между Россией и восточноевропейскими государствами (Польшей, Венгрией, Румынией, возможно Словакией), либо путём полного её поглощения Россией, указал политолог.Подробнее об этом можно почитать в статье "Как НАТО хоронит Украину" на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230626/1047555823.html
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новости, украина, нато, алексей резников, владимир зеленский, россия (рф), дмитрий песков
Новости, Украина, НАТО, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Россия (РФ), Дмитрий Песков

Резников признал, что Украине не предложат членство в НАТО

10:32 28.06.2023
 
© Фото : пресс-служба Минобороны УкраиныАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : пресс-служба Минобороны Украины
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Киев признает, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times
Во время горячей фазы конфликта Украине вряд ли будет предложено членство в НАТО, заявил глава Минобороны Украины.

"Мы отдаем себе отчет в том, что во время горячей фазы (конфликта. – Ред.) принятие единогласного политического решения маловероятно", - заявил Резников.

Резников утверждает, что аргументом для приглашения Киева в НАТО является тот факт, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт "сдерживания русских" и применяет для этого оружие НАТО. "Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?" - заявил Резников.
Глава минобороны Украины заявил, что установил прочные связи с западными коллегами, в частности с главой Пентагона Ллойдом Остином, который называет его "своим близким другом".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите, который пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Как отметил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
Песков указал, что в Кремле знают о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Москва следит за ситуацией и помнит, что стремление Киева вступить в альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Политолог Ростислав Ищенко ранее рассказал, что альтернативой принятию остатков Украины в НАТО является полная ликвидация украинского государства.
Это произойдёт либо путём согласованного раздела территории Украины между Россией и восточноевропейскими государствами (Польшей, Венгрией, Румынией, возможно Словакией), либо путём полного её поглощения Россией, указал политолог.
Подробнее об этом можно почитать в статье "Как НАТО хоронит Украину" на нашем сайте.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
26 июня, 08:00
США перед Вильнюсским саммитом НАТО. Две недели для подготовки новых антироссийских провокацийНе может не умилять официальная позиция США по вопросу о краткосрочном российском кризисе, вспыхнувшем в ночь на субботу, 24 июня, угрозой гражданской войны, но счастливо преодолённом.
 
НовостиУкраинаНАТОАлексей РезниковВладимир ЗеленскийРоссия (РФ)Дмитрий Песков
 
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