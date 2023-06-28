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"Предварительный просмотр": Резников заявил британским журналистам, что контрнаступление еще не началось

"Предварительный просмотр": Резников заявил британским журналистам, что контрнаступление еще не началось - 28.06.2023 Украина.ру

"Предварительный просмотр": Резников заявил британским журналистам, что контрнаступление еще не началось

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр". Такое заявление 28 июня он сделал в беседе с журналистами британской газеты Financial Times

2023-06-28T09:56

2023-06-28T09:56

2023-06-28T10:45

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Он добавил, что появление ВСУ в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не является "главным событием" контрнаступления, а нынешние результаты были лишь "предварительным просмотром" предстоящей гораздо более масштабной атаки.В том же интервью Резников заявил, что большую часть воинских резервов Киева еще только предстоит задействовать на поле боя.К слову, глава минобороны Украины анонсировал контрнаступление ВСУ еще несколько месяцев назад, правда с оговоркой на то, что для этого западным партнерам нужно усилить военную помощь Киеву.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.Также накануне Министерство обороны РФ сообщило, что в течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. По предварительным данным, эти 24 часа обошлись киевскому режиму в 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно в 30 военных на Купянском.

https://ukraina.ru/20230628/1047623838.html

https://ukraina.ru/20230627/1047605919.html

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