"Каждый день": Марочко рассказал о ситуации под Артемовском - 28.06.2023 Украина.ру
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"Каждый день": Марочко рассказал о ситуации под Артемовском
"Каждый день": Марочко рассказал о ситуации под Артемовском - 28.06.2023 Украина.ру
"Каждый день": Марочко рассказал о ситуации под Артемовском
ВСУ каждый день предпринимают безуспешные попытки атаковать в районе Артемовска. Об этом 28 июня сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает агентство РИА Новости
2023-06-28T09:31
2023-06-28T10:26
новости
артемовск
андрей марочко
всу
атака
вс рф
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Он добавил, что российские военнослужащие регулярно наносят огневое поражение по атакующим порядкам украинских войск, нанося им потери, снижающие потенциал для дальнейших наступлений.По итогам боевых действий летом 2014 года Артемовск остался на подконтрольной Киеву территории. Российские силы освободили город 20 мая 2023 года.Под Артемовском продолжает работать 150-я мотострелковая дивизия "Южной" группировки войск.Противник не оставляет попыток атаковать. Так, в понедельник, 26 июня, начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев сообщал, что ВС РФ на этом направлении вскрыли и атаковали из минометов 3 штурмовые группы противника.
https://ukraina.ru/20230628/1047619710.html
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новости, артемовск, андрей марочко, всу, атака, вс рф
Новости, Артемовск, Андрей Марочко, ВСУ, атака, ВС РФ

"Каждый день": Марочко рассказал о ситуации под Артемовском

09:31 28.06.2023 (обновлено: 10:26 28.06.2023)
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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ВСУ каждый день предпринимают безуспешные попытки атаковать в районе Артемовска. Об этом 28 июня сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает агентство РИА Новости
"Район населенного пункта Артемовск остается самым напряженным участком на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности ЛНР (2-го армейского корпуса МО РФ – ред.). Украинские боевики на протяжении последнего времени ежедневно пытаются прорвать наши оборонительные порядки", - сказал Марочко.
Он добавил, что российские военнослужащие регулярно наносят огневое поражение по атакующим порядкам украинских войск, нанося им потери, снижающие потенциал для дальнейших наступлений.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
09:00
Угрозы Резникова, провалы ВСУ, роскошный отдых националистов. Главное на Украине на утро 28 июня
По итогам боевых действий летом 2014 года Артемовск остался на подконтрольной Киеву территории. Российские силы освободили город 20 мая 2023 года.
Под Артемовском продолжает работать 150-я мотострелковая дивизия "Южной" группировки войск.
Противник не оставляет попыток атаковать. Так, в понедельник, 26 июня, начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев сообщал, что ВС РФ на этом направлении вскрыли и атаковали из минометов 3 штурмовые группы противника.
Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Вчера, 16:16
Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступленияКиев потерял 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин, сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиАртемовскАндрей МарочкоВСУатакаВС РФ
 
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