https://ukraina.ru/20230627/1047605919.html
Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ
Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ - 27.06.2023 Украина.ру
Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ
Сейчас самые серьезные свои силы киевский режим использует в районе Антоновского моста в Херсонской области и у села Работино Запорожской области. Об этом 27 июня в своем Телеграм-канале написал военкор Евгений Поддубный
2023-06-27T15:13
2023-06-27T15:13
2023-06-27T15:13
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всу
украина
херсонское направление
запорожское направление
поддубный
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"Формирования ВСУ именно на этих точках массированно применяют БПЛА, и в конфигурации разведывательной и с целью огневого поражения дронами-камикадзе. Враг рассчитывает истощить наш БК (боекомплект - Ред.) к системам ПВО, которые сбивают именно разведывательные, малозаметные аппараты. И чем интенсивнее он действует в небе, тем активнее старается применять западные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы - Ред.), которые создают проблемы нашим беспилотникам", - написал военкор.Противник действует по принципу "не мытьем, так катаньем", по-прежнему убивая своих солдат без счета, добавил Поддубный.Однако, резюмировал он, с российской стороны идет активное огневое поражение артиллерией, штурмовой и армейской авиацией.Во вторник, 27 июня, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал журналистам о том, что российские войска заставили силы Киева отойти северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска.Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебросили силы стратегического резерва из Запорожья и Днепра в район Гуляйполя, что может свидетельствовать о втором этапе контрнаступления.Рогов резюмировал, что по всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, но контролируемая, а резервов ВСУ ориентировочно может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.
https://ukraina.ru/20230627/1047598338.html
https://ukraina.ru/20230627/1047588046.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, херсонское направление, запорожское направление, поддубный
Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ
Сейчас самые серьезные свои силы киевский режим использует в районе Антоновского моста в Херсонской области и у села Работино Запорожской области. Об этом 27 июня в своем Телеграм-канале написал военкор Евгений Поддубный
"Формирования ВСУ именно на этих точках массированно применяют БПЛА, и в конфигурации разведывательной и с целью огневого поражения дронами-камикадзе. Враг рассчитывает истощить наш БК (боекомплект - Ред.) к системам ПВО, которые сбивают именно разведывательные, малозаметные аппараты. И чем интенсивнее он действует в небе, тем активнее старается применять западные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы - Ред.), которые создают проблемы нашим беспилотникам", - написал военкор.
Противник действует по принципу "не мытьем, так катаньем", по-прежнему убивая своих солдат без счета, добавил Поддубный.
Однако, резюмировал он, с российской стороны идет активное огневое поражение артиллерией, штурмовой и армейской авиацией.
Во вторник, 27 июня, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал журналистам о том, что российские войска заставили силы Киева отойти северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебросили силы стратегического резерва из Запорожья и Днепра в район Гуляйполя, что может свидетельствовать о втором этапе контрнаступления.
Рогов резюмировал, что по всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, но контролируемая, а резервов ВСУ ориентировочно может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.