https://ukraina.ru/20230627/1047605919.html

Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ

Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ - 27.06.2023 Украина.ру

Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ

Сейчас самые серьезные свои силы киевский режим использует в районе Антоновского моста в Херсонской области и у села Работино Запорожской области. Об этом 27 июня в своем Телеграм-канале написал военкор Евгений Поддубный

2023-06-27T15:13

2023-06-27T15:13

2023-06-27T15:13

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"Формирования ВСУ именно на этих точках массированно применяют БПЛА, и в конфигурации разведывательной и с целью огневого поражения дронами-камикадзе. Враг рассчитывает истощить наш БК (боекомплект - Ред.) к системам ПВО, которые сбивают именно разведывательные, малозаметные аппараты. И чем интенсивнее он действует в небе, тем активнее старается применять западные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы - Ред.), которые создают проблемы нашим беспилотникам", - написал военкор.Противник действует по принципу "не мытьем, так катаньем", по-прежнему убивая своих солдат без счета, добавил Поддубный.Однако, резюмировал он, с российской стороны идет активное огневое поражение артиллерией, штурмовой и армейской авиацией.Во вторник, 27 июня, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал журналистам о том, что российские войска заставили силы Киева отойти северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска.Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебросили силы стратегического резерва из Запорожья и Днепра в район Гуляйполя, что может свидетельствовать о втором этапе контрнаступления.Рогов резюмировал, что по всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, но контролируемая, а резервов ВСУ ориентировочно может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.

https://ukraina.ru/20230627/1047598338.html

https://ukraina.ru/20230627/1047588046.html

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новости, всу, украина, херсонское направление, запорожское направление, поддубный