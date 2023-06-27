Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ - 27.06.2023 Украина.ру
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Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ
Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ - 27.06.2023 Украина.ру
Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ
Сейчас самые серьезные свои силы киевский режим использует в районе Антоновского моста в Херсонской области и у села Работино Запорожской области. Об этом 27 июня в своем Телеграм-канале написал военкор Евгений Поддубный
2023-06-27T15:13
2023-06-27T15:13
новости
всу
украина
херсонское направление
запорожское направление
поддубный
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"Формирования ВСУ именно на этих точках массированно применяют БПЛА, и в конфигурации разведывательной и с целью огневого поражения дронами-камикадзе. Враг рассчитывает истощить наш БК (боекомплект - Ред.) к системам ПВО, которые сбивают именно разведывательные, малозаметные аппараты. И чем интенсивнее он действует в небе, тем активнее старается применять западные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы - Ред.), которые создают проблемы нашим беспилотникам", - написал военкор.Противник действует по принципу "не мытьем, так катаньем", по-прежнему убивая своих солдат без счета, добавил Поддубный.Однако, резюмировал он, с российской стороны идет активное огневое поражение артиллерией, штурмовой и армейской авиацией.Во вторник, 27 июня, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал журналистам о том, что российские войска заставили силы Киева отойти северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска.Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебросили силы стратегического резерва из Запорожья и Днепра в район Гуляйполя, что может свидетельствовать о втором этапе контрнаступления.Рогов резюмировал, что по всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, но контролируемая, а резервов ВСУ ориентировочно может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.
https://ukraina.ru/20230627/1047598338.html
https://ukraina.ru/20230627/1047588046.html
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новости, всу, украина, херсонское направление, запорожское направление, поддубный
Новости, ВСУ, Украина, Херсонское направление, Запорожское направление, Поддубный

Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ

15:13 27.06.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Сейчас самые серьезные свои силы киевский режим использует в районе Антоновского моста в Херсонской области и у села Работино Запорожской области. Об этом 27 июня в своем Телеграм-канале написал военкор Евгений Поддубный
"Формирования ВСУ именно на этих точках массированно применяют БПЛА, и в конфигурации разведывательной и с целью огневого поражения дронами-камикадзе. Враг рассчитывает истощить наш БК (боекомплект - Ред.) к системам ПВО, которые сбивают именно разведывательные, малозаметные аппараты. И чем интенсивнее он действует в небе, тем активнее старается применять западные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы - Ред.), которые создают проблемы нашим беспилотникам", - написал военкор.
Противник действует по принципу "не мытьем, так катаньем", по-прежнему убивая своих солдат без счета, добавил Поддубный.
Однако, резюмировал он, с российской стороны идет активное огневое поражение артиллерией, штурмовой и армейской авиацией.
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
13:21
Немецкий оборонный концерн поставит Киеву еще 14 "Леопардов" Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 27 июня подтвердил заказ от Нидерландов на 14 танков Leopard 2A4, которые передадут Киеву, говорится на сайте концерна
Во вторник, 27 июня, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал журналистам о том, что российские войска заставили силы Киева отойти северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебросили силы стратегического резерва из Запорожья и Днепра в район Гуляйполя, что может свидетельствовать о втором этапе контрнаступления.
Рогов резюмировал, что по всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, но контролируемая, а резервов ВСУ ориентировочно может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.
ВСУ военная техника танки оружие Украина флаг - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
13:15
"Это не наступление". Российская оборона оказалась неожиданной для ЗападаНа Западе продолжаются попытки понять, почему Украина не смогла продемонстрировать успехов в первые дни наступления, как это было во время харьковской операции
 
НовостиВСУУкраинаХерсонское направлениеЗапорожское направлениеПоддубный
 
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15:25Непраздные рассуждения о трассе М4
15:13Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ
15:04Как волонтеры в Донецке шьют солдатам то, чего не получить от Минобороны - ВИДЕО
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