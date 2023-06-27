https://ukraina.ru/20230627/1047586364.html

Лукашенко отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность

Лукашенко отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность - 27.06.2023 Украина.ру

Лукашенко отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого" с выступления политика на церемонии вручения генеральских погон в Минске

2023-06-27T11:08

2023-06-27T11:08

2023-06-27T11:16

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белоруссия

лукашенко

война

чвк "вагнер"

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Лидер Белоруссии сообщил, что ему "больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России". Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу, потому что у нас одно отечество, добавил Лукашенко.Ранее белорусские СМИ сообщали о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Убедил Евгения Пригожина остановить войско. Стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании".26 июня президент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.В ходе обращения президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ЧВК "Вагнер" заключить контракты с Минобороны России или уходить в Белоруссию. Об этом глава государства заявил в видео-обращении вечером 26 июня.

https://ukraina.ru/20230627/1047573036.html

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новости, белоруссия, лукашенко, война, чвк "вагнер"