Лукашенко отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность - 27.06.2023 Украина.ру
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Лукашенко отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность
Лукашенко отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность - 27.06.2023 Украина.ру
Лукашенко отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого" с выступления политика на церемонии вручения генеральских погон в Минске
2023-06-27T11:08
2023-06-27T11:16
новости
белоруссия
лукашенко
война
чвк "вагнер"
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Лидер Белоруссии сообщил, что ему "больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России". Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу, потому что у нас одно отечество, добавил Лукашенко.Ранее белорусские СМИ сообщали о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Убедил Евгения Пригожина остановить войско. Стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании".26 июня президент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.В ходе обращения президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ЧВК "Вагнер" заключить контракты с Минобороны России или уходить в Белоруссию. Об этом глава государства заявил в видео-обращении вечером 26 июня.
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новости, белоруссия, лукашенко, война, чвк "вагнер"
Новости, Белоруссия, Лукашенко, война, ЧВК "Вагнер"

Лукашенко отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность

11:08 27.06.2023 (обновлено: 11:16 27.06.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого" с выступления политика на церемонии вручения генеральских погон в Минске

"Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность", - сказал Лукашенко.

Лидер Белоруссии сообщил, что ему "больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России". Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу, потому что у нас одно отечество, добавил Лукашенко.

"Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно. <...> А наше отечество от Бреста до Владивостока — это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов", — сказал глава Белоруссии.

Ранее белорусские СМИ сообщали о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Убедил Евгения Пригожина остановить войско. Стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании".
26 июня президент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.
В ходе обращения президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ЧВК "Вагнер" заключить контракты с Минобороны России или уходить в Белоруссию. Об этом глава государства заявил в видео-обращении вечером 26 июня.
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НовостиБелоруссияЛукашенковойнаЧВК "Вагнер"
 
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Заголовок открываемого материала
11:17ФСБ: дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено
11:08Лукашенко отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность
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