https://ukraina.ru/20230627/1047568728.html

Повторение с учетом ошибок. Какие уроки извлек Китай из российского мятежа

Повторение с учетом ошибок. Какие уроки извлек Китай из российского мятежа - 27.06.2023 Украина.ру

Повторение с учетом ошибок. Какие уроки извлек Китай из российского мятежа

Не будет преувеличением сказать, что за событиями, которые уже точно определены термином "мятеж Пригожина", следил весь мир. То, как на вести из Москвы реагировали наши китайские соседи, достойно отдельного внимания.

2023-06-27T04:30

2023-06-27T04:30

2023-06-27T04:34

эксклюзив

россия

зарубежье

китай

чвк "вагнер"

пригожин

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Нужно отдать должное официальным публикациям китайских СМИ: за сухой подачей информации большинства официальных СМИ, как правило, не было ёрничества и мрачных прогнозов на возможное развитие событий в России. В статьях некоторых изданий прослеживались нотки сарказма по отношению к западной реакции на события."К большому разочарованию западных политиков, инцидент с ЧВК "Вагнер" не привёл к гражданской войне в России", - написал 26 июня московский корреспондент сетевого издания " Хуаньцю Шибао".Многие издания в КНР перепечатывали заявление МИД страны о том, что "инцидент с ЧВК Вагнер — это внутреннее дело России. Как дружественный сосед и партнёр по всестороннему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания".В отличие от явно пропагандистских и антироссийских публикаций западных СМИ, за два прошедших дня в китайских сетевых изданиях и блогосфере вышло много статей, дающих оценку событиям 24 июня с призывами извлекать уроки из опыта России.Так, военный эксперт Цинь Ань пишет: "Военная и информационная машина Запада работает против России полным ходом. Если бы русские были менее эгоистичны и более заинтересованы в служении интересам своей страны, то вряд ли Западу удалось бы достичь таких успехов на информационном фронте. Нужно понимать, что и у нас в интернете есть силы, идущие на поводке у США и играющие на эгоистических чувствах многих из нас. Мы тоже заинтересованы лишь в личной наживе. Это должнонас беспокоить, мы должны быть бдительны. У нас нет частных военных компаний, но есть огромный частный капитал как внутри страны, так и за рубежом. Если мы рассмотрим ситуацию с позиции финансовой войны, то обвал на китайском фондовом рынке, особенно в период, когда Китай экономически процветает, может привести к ситуации, когда у нас не будет ни боевого духа, ни боевых навыков. Именно с таких позиций мы должны давать оценку бунта ЧВК "Вагнер"".Конечно, учитывая особенность китайских СМИ, в китнете вряд ли стоит искать публикации, в которых упоминались бы недавние, всего-то несколько лет прошло, "заигрывания с ЧВК", т.е., контакты некоторых китайских структур с печально известной американской ЧВК "Блэкуотэр". Но, думается, история с "Вагнером" поставила крест на таких планах. Теперь мы вряд ли увидим появление где-либо китайских ЧВК.Блогер и публицист Сюй Цзицзюньотмечает, что события в Москве в очередной раз выявили полярность китайского общества: "Некоторые сторонники пресловутой "великой шахматной доски" начали раскручивать идею, что действия Пригожина были не чем иным, как представлением, разыгранным правительством РФ и ЧВК "Вагнер"."Конечно, - дальше рассуждает публицист, -иметь разные точки зрения на события – это нормально, поскольку всё равно вряд ли возможно узнать, что же произошло на самом деле. В целом, рассуждения о "великой шахматной партии" демонстрируют дружественное отношение к России, но есть и такие лица, которые в эти два дня аплодировали "Вагнеру", отложив на время прежние обиды, и начали петь здравицы Пригожину, которыйдолжен был свергнуть власть Путина. Однако, как же велико было их разочарование в воскресенье утром, когда они обнаружили, что "Вагнер" не только не захватил Москву, но всё завершилось мирным путём. Теперь они снова ругают Пригожина за его нерешительность..."Отметился высказываниями и бывший главный редактор государственного англоязычного издания "Глобал Таймс" Ху Сицзинь. На этот раз Ху изменил свою обычную нейтральную позицию и довольно ясно выразил своё мнение: "Я считаю, что ситуация может развиваться в нескольких направлениях. Первое, что может произойти, это то, что Пригожин не остановится на достигнутом и направит свои войска непосредственно в Москву, чтобы свергнуть правительство Путина и начать новый политический курс России…" Последнее время Ху, известная в Китае медийная личность, часто подвергается критике – многие публицисты обвиняют его в скрытой прозападной позиции, указывая на то, что реакция Ху на события в Москве и Ростове 23 и 24 июня хорошо раскрыла егоистинную сущность – один из самых часто цитируемых в российских СМИ китайских публицистов оказался открытым противником дружбы с РФ, заявляющим, что политика Путина представляет угрозу Китаю.В эти дни в личной переписке с автором статьи китайские журналисты и просто знакомые так или иначевыражали беспокойство по поводу происходящих у нас событий, принимая их близко к сердцу.И это опять не преувеличение. Хун Юань, военный эксперт, и научный сотрудник исследовательского общества "Чахар" сказал, как мне кажется, за всех и как нельзя точно: "Смешанные чувства! Наш северный сосед как и раньше остаётся нашим учителем. Кажется, что все происходит сначала там. Независимо от того, преуспеваем мы или терпим неудачи, всё происходит сначала у них. Мы же учимся на их успехах и извлекаем поучительные уроки из их неудач. Теперь Китай лишь усилит контроль над своими вооружёнными силами. Это ценный урок. Российская Империя, Советская Россия, СССР и Российская Федерация: на протяжении истории трудности, с которыми сталкивались вы, рано или поздно приходится преодолевать и нам. Мы следуем по вашим стопам и черпаем мудрость из вашего опыта. Россия не должна погрузиться в хаос. Если случится так, что вы погрузитесь в смуту и распадётесь, то наши Север и Северо-Запад станут вотчиной США и НАТО. Нам будет трудно устоять без вас. Но и вы должны запомнить, что Китай, все мы, будем служить опорой для вас, мы были, есть и будем вашим глубоким тылом".

https://ukraina.ru/20230626/1047552759.html

https://ukraina.ru/20230626/1047554567.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, россия, зарубежье, китай, чвк "вагнер", пригожин