https://ukraina.ru/20230626/1047552759.html

Александр Полищук: Путин не только наказал Пригожина за гордыню, но и до смерти напугал Польшу и ВСУ

Александр Полищук: Путин не только наказал Пригожина за гордыню, но и до смерти напугал Польшу и ВСУ - 26.06.2023 Украина.ру

Александр Полищук: Путин не только наказал Пригожина за гордыню, но и до смерти напугал Польшу и ВСУ

Путин не прощает предательства. Каждый раз, когда Пригожин будет садиться в самолет или поезд и пересекать различные досмотры или КПП на границе с РФ – все,... Украина.ру, 26.06.2023

2023-06-26T06:30

2023-06-26T06:30

2023-06-26T06:30

интервью

владимир путин

пригожин

сергей шойгу

минобороны рф

чвк "вагнер"

всу

белоруссия

польша

мятеж

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Путин не прощает предательства. Каждый раз, когда Пригожин будет садиться в самолет или поезд и пересекать различные досмотры или КПП на границе с РФ – все, кому надо, будут об этом знать, считает военный историк Александр ПолищукОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр, прежде чем обсуждать итоги пригожинского мятежа, давайте вспомним об истории создания ЧВК "Вагнер". Из кого она набиралась? Какое к ней отношение имел лично Пригожин?- Сразу скажу, что я располагаю данными только из открытых источников. Никакой инсайдерской информации у меня нет.Как ни странно, своим появлением ЧВК "Вагнер" обязана сомалийским пиратам. Именно на почве охраны грузов два питерских бизнесмена на заре 2010х подвязались создать охранную структуру, из который впоследствии вышел "Славянский корпус" на 250-260 чел. Впоследствии это формирование было быстро переориентировано на оказание военных услуг режиму Башара Асада. Точнее, приближенным к нему предпринимателям.Первый заход в Сирию получился неудачным. Успеха добиться не удалось и присутствие "корпуса" в Сирии быстро свернули. Ребята вернулись в домой, где попали в теплые объятия российских спецслужб – два создателя этой структуры уехали в места не столь отдаленные, а все "славянцы" прошли свидетелями и к ответственности не привлекались.Считается, что одним из отрядов в "СК" командовал как раз Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер", который так же прошел как свидетель – к ответственности он тоже привлечен не был. Происходило это все примерно в 2011-2013 годы- В своих предыдущих интервью вы говорили, что еще во время конфликта 2014-2015 годов ВСУ де-факто показали вагнеровцам, что они умели воевать. Как это было? Что же у "Вагнера" пошло не так?- Когда полыхнул Донбасс, многие граждане РФ посчитали своим долгом защитить русскоязычное население. Русская весна, Северный ветер - все было серьезно. Но одного хотения было мало – будущих защитников ЛДНР нужно было обучить и спаять в боеспособные части. Поэтому на полигонах ГРУ началась подготовка добровольцев.Тогда же к этому процессу был привлечен Дмитрий Уткин, чей позывной сейчас стал легендарным и вызывающим трепет у врагов. Тогда же появились многие будущие легендарные части и командиры – "Ольхон" (Максим Тхоржевский), "Вагнер" (Дмитрий Уткин), "Пятнашка" (Ставрос Багателия и Ахра Авидзба), группа "Клуни" (Тарас Гордиенко) и т.д.После подготовки "Вагнер" успешно помог взять Луганский аэропорт. Дальше началась непростая Дебальцевская операция 2015 года. Ее проведение осложнялось тем, что происходили непонятные события в ЛНР. 1 января 2015 года погиб командир отряда "Бэтмен" Александр Беднов. В его отряд тогда кстати входила группа "Ратибор" (Александр Кузнецов).Так вот 28 января 2015 года три БТГ "Призрак", "Август" и "Вагнер" под общим руководством генерала Евгения Никифорова пошли в бой. "Вагнер" понес большие потери и отошел. Именно этот момент я имею ввиду, когда говорю, что тогда ВСУ вполне на равных дрались с "вагнерами". По крайней мере, в переговорах имеющихся в Сети, есть переговоры Уткина с Никифоровым и с Трошевым, который с момента создания "Вагнера" был кем то вроде начальника штаба или начальника тыла. Тогда же в переговорах появляется и намек на Пригожина, хотя по фамилии его никто не называл.Вообще складывается ощущение, что политическое руководство РФ тогда уходило от всех намеков на прямое участие в событиях на Донбассе. Поэтому не было прямого финансирования этих отрядов напрямую из казны. Мы еще не были тогда сильны, не было Крымского моста, да и лишние санкции нам были ни к чему. За каждым отрядом закрепили крупного предпринимателя из числа тех, кто работал с Минобороны или ФСБ. Они зарабатывали деньги на подрядах, и эти деньги вкладывали в финансирование добровольцев - хорошая схема на случай "ихтамнетов". Так и появился Пригожин – чей "Конкорд" имел контракты с МО РФ.- Чем после войны в Донбассе "Вагнер" занимался в Сирии?- В 2015 году наша страна решила поддержать Башара Асада в том числе и силой. Прибыли ВКС, ССО и ЧВК "Вагнер".Дело в том, что ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация) неспроста была успешна в Ираке и Сирии. Они, имея 30-50 тысяч активных штыков, контролировали территории, где проживали 8-10 миллионов человек. Причина в продажности и лояльности многих местных руководителей и военных на местах.Религиозные сирийцы сунниты не сильно тепло относились к Башару Асаду и его семье, которые были алавиты. Потому что алавиты были признаны шиитами в Иране, и им оказывали дружескую помощь, а сунниты и шииты исторически друг друга не любят.В тоже время российское руководство всегда внимательно следило за происходящим в Северной Африке. Нас очень тревожили все эти "арабские весны" и прочая смута. Ситуация там всегда была опасная. О степени нашего внимания к тем событиям может говорить тот факт, что в августе 2010 года там погиб (утонул) замначальника ГРУ ГШ ВС РФ генерал-майор Юрий Иванов.Сирийская военная школа не имела тех основ и канонов, по которым сражались наши военные. Проще говоря, как правило сирийцы воевали плохо, сдавались, бежали, предавали и продавали. На момент, когда в Сирию прибыли русские, западные аналитики давали режиму Асада всего пару недель.И чтобы решать боевые задачи, по планам российского командования в Сирии нужны были "ихтамнеты". Официально все военнослужащие ВС РФ занимались охраной базы, а ССО спасало сбитых летчиков, корректировало авиацию, а также занималось другими интересными вещами. Проблема была в отсутствии специалистов именно общевойскового боя – штурмовать позиции "ИГИЛ"* и других оппозиционных Асаду сил было некому. В итоге туда и была переброшена ЧВК "Вагнер", для пущей надежности зарегистрированная якобы в Сингапуре. Схема финансирования была прежняя: Государство – Пригожин – "Вагнер".Именно благодаря Пригожину все легенды о "Вагнере" крутятся вокруг Пальмиры и боя февраля 2018 года под Хашамом. И все эти рассказы полны лукавства.Пальмиру брал не только "Вагнер". Для ее штурма привлекались и сирийцы. Из трех важных высот "Вагнер" брал только одну. И неправда, что они там были одни. Их поддерживали ВКС и ССО. Напомню, что именно под Пальмирой 17 марта погиб наш офицер из ССО Александр Прохоренко, ставший посмертно Героем России. В общем, Пальмиру взяли общими усилиями.- С чего начался конфликт между "Вагнером" и Минобороны, между Шойгу и Пригожиным?- Что произошло после Пальмиры неясно. Но, по словам Пригожина, был какой-то скандал и "Вагнер" оказался в РФ. Тогда же состоялись награждения и фотографирования с президентом командиров ЧВК во главе с Уткиным. Эти фото массово есть в интернете.В декабре 2016 года "ИГИЛ"* снова взял Пальмиру. 8 декабря в бою погиб майор Санал Санчиров командир батальона 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Поэтому когда Пригожин говорит, что все бежали и один "Вагнер" там все решил, он плюет на могилу и этого офицера. Вагнер был снова переброшен в Сирию и совместными усилиями всех подразделений Пальмиру повторно взяли 2 марта 2017 годаИстория конфликта началась с февраля 2018 года с так называемого боя под Хашамом. Пригожин лукавит, когда говорит, что собирался выбить из-под ИГИЛ* экономический базис в виде месторождения Ат-Табия. Там не было отрядов ИГИЛ*, эти поля контролировали СДС (Сирийские Демократический Силы - по факту всякие разновидности курдов) - все в теплых отношениях с США.20 января 2018 года турки начали свою "Оливковую ветвь" и часть курдских отрядов была переброшена против них, чем ослабилась действующая на месте группировка. Этим решили воспользоваться сирийцы, в составе которых и оказалась группа "Вагнер".Есть мнение, что это затеяли близкие к Асаду коммерсанты, которые проплатили эту акцию ради контроля над заводами и трубопроводами Коноко, что были в районе месторождений Ат-Табия. И все это было сделано без согласования с МО РФ.И именно поэтому МО РФ и ВКС РФ никого и не поддержали. А Пригожин, как и в случае мятежа, не до всех довел истинные цели похода и его участие в маленьком гешефте обернулось бойней.Американцы несколько раз спросили, есть ли там части ВС РФ. Наше Минобороны, понимая, что оно туда по согласованию никого не отправляло, сказала, что нет. Тем более, что согласно разграничительных линий, форсирование сирийской армией Евфрата и создание плацдарма на "курдском" берегу произошло в нарушение российско-американских договорённостей, однако не вызвало открыто негативной реакции западной коалиции в тот момент.Но курдам эти заводы Коноко были нужны, чтобы они стали опорной точкой на переговорах по созданию независимого курдского государства. Окружение Башара Асада решило этот козырь у них выбить.Итак, смешанная боевая группа Сирийско-Вагнеровских сил пошла отбивать у курдов всякое ценное.Американцы, выяснив, что кроме асадовских сирийцев там никого нет (повторюсь, они шастали в зоне ответственности США), разбомбили все, что пыталось там двигаться с воздуха 7-8 февраля 2018 года.2 марта 2018 года в немецком журнале "Шпигель" было опубликовано журналистское расследование о событиях под Хашамом.По данным, полученным немецкими журналистами от свидетелей и участников боя, небольшой контингент российских наёмников, который находился в это время в Табии, в боестолкновении непосредственно не участвовал, но от 10 до 20 россиян в ходе инцидента погибли. По словам источников издания, общие потери составили около 200 человек, из которых 80 были военнослужащими 4-й бронетанковой дивизии сирийской армии, около 100 иракцев (так в тексте) и афганцев из формирований, подконтрольных Ирану, и 70 сирийских ополченцев.Короче говоря, цифры разные. Порой число погибших "вагнеров" доходило до 80. Но факт остается фактом - никакого ИГИЛа* там не было. И вся эта операция была затеяна только ради того, чтобы отжать у курдов инфраструктуру которую они на официальных переговорах хотели выменять на независимость и суверенитет.Пригожин на этом тоже намеревался заработать. Но из-за того, что МО РФ в этой афере участия не принимало, он теперь во всех своих бедах стал обвинять наших военных.По байке, рассказанной Пригожиным, он якобы пробивался к Шойгу, чтобы разобраться почему их "кинули" с авиаподдержкой. На это Шойгу ответил с презрением: "Вы хотели поиграть в героя? Вы проиграли. Все герои сейчас здесь, в этом зале. Вы же перепутали берега.". Даже если Шойгу действительно так сказал, в той ситуации он был абсолютно прав.- Когда именно встал вопрос о том, чтобы привлечь "Вагнер" для участия в СВО? Почему первым местом их боев была выбрана именно Попасная?- Про слезное "приглашение" в СВО ЧВК "Вагнер" со стороны МО РФ или лично Президента я писать не буду - хотите верить верьте. Я не верю, что наша армия не могла справиться без нескольких сотен "музыкантов". Но я знаю тип Пригожина. Я думаю, что он на СВО хотел засветиться, чтобы начать свою политическую карьеру. Его выпады в адрес губернатора Санкт-Петербурга Беглова яркое тому доказательство.Что касается Попасной, то она находится на возвышенности. Контроль над ней позволял взять под огневой контроль близлежащие Лисичанск, Северодонецк, Светлодарск и Артемовск. Именно за этот удобный с оперативной точки зрения пункт и повели свой первый бой "вагнера".В чем прелесть ЧВК Вагнер? В неизвестности ее численности и структуры. Например, если вы получаете данные, что вас атакует мотострелковая бригада, вы понимаете, что это не более 2000-3000 активных штыков. Если дивизия, то это 8000-9000. А если на вас идет ЧВК "Вагнер" то понять сколько там людей (1000 или 10 000 тысяч) нереально. Отсюда непонимание того, сколько надо сил, чтобы их остановить. Соответственно пошли успехи.- Каково в "Вагнере" в момент начала битвы за Соледар и Артемовск было соотношение между опытными штурмовиками и бывшими осужденными?- Осужденных начали вербовать примерно в сентябре 2022 года. Вряд ли под Соледаром их было больше. А взятие Артемовска – это уже конкретно их заслуга.- Когда вам стало понятно, что публичные выпады Пригожина в адрес Минобороны по поводу снарядов – не имитация конфликта, а его самостоятельные действия?- Для постановки это было слишком топорно. Учитывая, что многие ВСУшники вели свои трансляции прямо из Артемовска и негодовали по поводу "снарядного голода". Кроме того, в Сети появлялись видео с артударами и бомбежками города.Меня добило еще представление Пригожина с участием Трошева. Трошев отставной артиллерист-десантник, ушедший в отставку в 2012 году. В 2014 появились новые нормы по настрелу в российской артиллерии. В 2020 году бои в Нагорном Карабахе показали, что все эти настрелы уже не актуальны, поскольку после появления квадрокоптеров и БПЛА поражать цели стало удобнее и артработа пошла качественнее. А что мы увидели на видео? Трошев сидит и рассказывает нам про нормы настрела времен Царя-Гороха и предлагает верить, что "вагнерам" не дают снарядов.Немаловажным для меня было отсутствие полноценных выступлений на эту тему командиров ЧВК. Ни Лотос, ни Ратибор, ни Механ, ни Зомби и уже тем более ни Уткин ни слова не сказали про снарядный голод.Это простые "вагнера" в масках грозили Минобороны и депутатам разными карами, однако люди, разрабатывающие эти операции и реализующие их на практике, молчали, что говорило о многом.- Дмитрий Песков после мятежа сказал, что на переговорах с Пригожиным не обсуждались кадровые перестановки в Минобороны. Чего же тогда хотел Пригожин?- Поняв, что у некоторых в ЧВК и у Пригожина лично после успехов под Соледаром и Артемовском немного "свистит фляга", МО РФ решило поменять формат и начало заключать контракты с добровольцами напрямую. Структура Пригожина, через которую шли деньги из Минобороны на финансирование ЧВК, оказалась ненужна. "Ихтамнеты" закончились. Все могло стать вполне официально. Поэтому Пригожин 23-24 июня пошел ва-банк.Он сильно рассчитывал на поддержку народа. Поэтому он сочинил байку про огромные потери российской армии в СВО, а также прикрылся обстрелом лагеря "Вагнера".Основной план был такой. За сутки занять Ростов, сесть в здании штаба ЮВО и передовой группой от Ростова дойти до Москвы. Расстояние чуть более 1000 км, не менее 12 часов хода. При этом, по его логике, МО РФ и Росгвардия будут ловить головную московскую группу, которая за счет скорости и маневра будет всех опережать, а неповоротливое МО РФ будет везде опаздывать.Короче говоря, Уткин или какой-то другой командир "Вагнера" должен был зайти прямо в Кремль, чтобы показать, какой Пригожин крутой и какие в МО РФ бездари.Его пытались уговорить генералы, но он разговаривал с ними через губу. На самом же деле они и их окружение собирали информацию о том, сколько пригожинцев в Ростове и как они расположены. В итоге у Пригожина случился облом. Наши силовики опять оказались на коне. Они бросили все силы на Ростов, а передовикам, идущим на Москву, только замедляли ход.Всем нужна была ночь. В результате к Ростову подошел "Ахмат", а вот к Москве "Вагнер" не дошел аж 200 км. Что давала ночь? Все очень просто. Ночью люди спят. Зевак, которые фотографировались с "вагнерами" и носили им водичку, стало бы гораздо меньше. Кроме того, штаб ЮВО - это не жилой дом. С наступлением ночи авиация бы разнесла его вместе с теми кто сидит в нем и вокруг него с минимальными потерями для гражданских, а "Ахмат" закончил бы все остальное.Экипировка у "ахматовцев" - дай бог каждому. У них есть и тепловизоры, и квадрокоптеры. Поэтому ночь никаких преимуществ "Вагнеру" бы не дала, а вот умереть всем им к утру шанс был очень большой.Я думаю, именно этот сценарий Лукашенко и описал Пригожину по просьбе Путина. Не прелести пенсии и сельского хозяйства в Белоруссии, а 100% шанс всем к утру с позором умереть предателями. Ну и Пригожин, понимая, что план его провалился, красиво с развернутыми знаменами ушел из Ростова, как оказалось, в Белоруссию.- Был ли у Пригожина шанс на успех?- У него был шанс на смуту. Если бы передовые группы вагнеровцев зашли в Москву и дошли до Президента, все могло быть намного трагичнее.Кстати, это хороший повод пересмотреть системы безопасности внутри страны. При планировании операции Пригожину на руку играло то, что он считался "человеком из окружения Президента", что на самом деле было очередным пиаром.С другой стороны, он не мог не понимать, что его не поддержал народ и не поддержала армия. Все, кто считал для себя это неприемлемым, назвали их преступниками.Кстати, очень мудрым было то, что не выступали ни Шойгу, ни Герасимов. Волнения внутри страны - это все таки проблемы МВД, Росгвардии и ФСБ.О том, кто помогал и курировал это события, мы узнаем только после Победы. В виду того, что крови было мало, пережить это будет легче. Долгими будут только разговоры на кухне и в интернете с массой конспирологических теорий.- Почему ВСУ никак не смогли воспользоваться мятежом на поле боя?- Здесь только два варианта. Либо у Пригожина реально "поехала крыша" и он все сделал сам, либо у него были заказчики. Если у него были заказчики, то они своим коллегам из ВСУ ничего не сказали просто потому, что боялись утечки.Наши же силовики - просто красавцы. Они закрыли вопрос за сутки. Если бы Пригожин просидел в Ростове дня три, а передовые колонны "Вагнера" дошли до Москвы, от ВСУ последовали бы грандиозные сюрпризы.Напомню, что в Турции во время переворота 15-16 июля 2016 года официально было убито примерно 240 чел. и еще 2200 ранены. При этом турецкая армия также вела боевые действия, но изменников это не остановило, а многие из них как раз и были из числа военных.Наши военный показали, что они опора и защита государства. Слова "присяга", "честь", "совесть" и "долг" - для них не пустой звук.- Зачем лично Пригожину нужна Белоруссия?- А у него выбора нет. В зону СВО ему нельзя, потому что для всех нормальных военных он предатель. Это в Ростове можно было хохотать и пить водичку с гражданскими, стоя в очереди в Макдональдс, а на войне таких шуток не понимают.Белоруссия - это решение Путина, а Лукашенко поучаствовал в мероприятии, подняв заодно себе рейтинги в политике. Путин не прощает предательства. Каждый раз, когда Пригожин будет садиться в самолет или поезд и пересекать различные досмотры или КПП на границе с РФ – все, кому надо, будут об этом знать.Ну и самое главное - уход Пригожина и части ЧВК в Белоруссию сильно напряжет северную границу Украины и испортит настроение Польше самим фактом их присутствия.А если "вагнера" займутся подготовкой бойцов ВС РБ и добровольцев, то хамить белорусским пограничникам через колючку ВСУшникам будет уже не так весело.- Сохранится ли теперь сам бренд вагнеровцев? Какова судьба его командиров?- Сейчас это сложный вопрос.Первое. Президент обещал жестких мер не в любом случае, а только если мятежники не одумаются. Они одумались.Второе. Пригожин и вражеские структуры врут. Никаких 26 тысяч вагнеровцев у него точно не было. Может быть, в самом Ростове сидели около 2 тысяч, а в броске на Москву примерно 3-4 тысячи. Может, и меньше.Третье. С ним точно не пошли Ратибор и Механ со своими отрядами (хотя иноагент Осечкин из всех щелей врал, что они держали Ростов). С ним не пошел Мизинцев, который продолжал готовить пополнение в учебных лагерях. Очень многие "вагнера" с ним не пошли.Именно поэтому было решено никого не привлекать к ответственности. Во-первых, из-за масок там никого не идентифицировать (если бы их убили, то был бы хоть какой-то шанс их опознать), а во-вторых, все желающие отойти от Пригожина также приглашаются на контракт в МО РФ.К сожалению, в ходе мятежа погибли наши летчики. Понятно, что "френдли файер" на войне никто не отменял. Но военные - люди конкретные. Они не прощают гибель своих сослуживцев из-за чьего то непомерно раздутого эго.- В состоянии ли "вагнеровцы" организовать поход на Киев, как только наступление ВСУ захлебнется?- Нет. То, что у них получилось в РФ - получилось только потому, что президент максимально хотел избежать крови на территории нашей страны. Именно поэтому их не разнесли ни в Ростове, ни на трассах. Путин понимал, что не все "вагнера" пошли за Пригожиным, а из тех, кто пошел, не все до конца понимали, во что их втянули. При походе на Киев таких гуманистов в рядах ВСУ не будет.Аналогично было бы и с ДРГ, зашедшими к нам с территории Украины – уничтожили бы сразу. Вопрос и так был решен за сутки и с минимальной кровью.Поэтому нравится это кому-то или нет, но наш президент и его силовики опять все разрулили.- Не допустили полномасштабных боев ВС РФ, Росгвардии и ЧВК Вагнер.- Убрали Пригожина из СВО.- Не допустили раскола в рядах защитников и гражданского общества.- Уронили авторитет Пригожина.- Повысили авторитет Лукашенко.- Гипотетически повысили боеспособность армии РБ (если Вагнер займется ее подготовкой).- Гипотетически заставили Украину опять усиливать свою северную границу (если Вагнер займется подготовкой армии РБ).- Гипотетически поубавили гонора у поляков (если "Вагнер" займется подготовкой армии РБ).И главное, что президент по-прежнему сам продолжает рулить кадровыми решениями и внутренней политикой государства.* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Кирилл Курбатов

интервью, владимир путин, пригожин, сергей шойгу, минобороны рф, чвк "вагнер", всу, белоруссия, польша, мятеж