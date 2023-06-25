https://ukraina.ru/20230625/1047544424.html

Армен Гаспарян о киевском режиме: Геббельс по сравнению с ними – дите малое

Армен Гаспарян о киевском режиме: Геббельс по сравнению с ними – дите малое - 25.06.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян о киевском режиме: Геббельс по сравнению с ними – дите малое

Вопросы вызывает объявление тотальной мобилизации в Ивано-Франковске. Ведь бывший город Станислав является заповедником бандеровцев, все они должны были бы уже давно быть на фронте. А выяснилось, что их там нет, удивился политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян.

2023-06-25T05:00

2023-06-25T05:00

2023-06-25T05:00

интервью

армен гаспарян

россия

украина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру, подводя итоги недели.- Армен Сумбатович, начнем мы с исторической памяти, с дня 22 июня. На этой уходящей неделе была годовщина начала Великой Отечественной войны. Войны, с которой параллели возникают постоянно, во время этого конфликта за прошедшие полтора года. Какие у вас были яркие параллели с Великой Отечественной войной?– На первом месте, конечно, впервые за 79 лет на русской земле – продукт германского танкопрома, еще и с крестом Фридриха на броне.На втором месте – массовое использование ВСУ символики Верхмахта и войск СС. До этого нам попадались какие-то кадры на Донбассе - с 2014 по 2022 годы, но это все-таки не носило настолько массовый характер.Понятно, что свастика, руны, "мертвая голова", "наци Адлер", даже символ "Азова" – это все использовалось на всяких разных мероприятиях в Киеве.Каждый раз это одно и то же мучение, потому что начинаешь это перечислять, потом после каждого ты должен сказать, что такой-то символ включен в федеральный список экстремистских материалов, поскольку мы в прямом эфире.Но это было единичное, все-таки. А здесь реально – это какая-то выставка достижений нацистского хозяйства.Причем, была еще такая интересная штука: когда наших вышибли их из Мариуполя, там какую-то квартиру засняли, по-моему, ребята с "России-1". Она вся – музей боевой славы "Дас Райха". И они почему-то решили, что это все оригинальные вещи. А я им говорю: это стоит три евро, это стоит пять евро, это абсолютно дешевое польское фуфло, с этой пресловутой фабрики, которая массово это делает, с начала девяностых годов. И, как выяснилось, главные покупатели – это деятели на Украине.Третье – это, конечно, момент откровенного глумления в духе немцев, потому что перед тем, как вы позвонили, я у Соловьева прочитал в телеграм-канале, что снесли памятник Зое Космодемьянской.Я напоминаю, что немцы очень любили сносить советские памятники – это был отдельный фетиш. И куча фотографий, и видео есть по этому поводу.На четвертом месте – я понимал, конечно, когда идеологом власовской армии был этнический еврей Мелентий Зыков, но чтобы идеологом необандеровца стал этнический еврей Зеленский - я, конечно, такого сюжета не мог себе представить. Но видите, тоже получилось, просто на загляденье.Ну и на пятом месте – это работа украинской пропаганды. Люди, которые разбирали знаменитые тезисы Геббельса, считали, что — ну, это, в принципе, апогей влияния на аудиторию, такого откровенного манипулирования. Как человек, который двадцать четыре часа на семь дней в неделю находится в информационном потоке, я, конечно, не перестаю восхищаться с этой точки зрения достижением хутора (киевского режима — Ред.). Потому что Геббельс по сравнению с ними – дите малое.Я вот ехал на эфир "Соловьев LIVE", а мне прислали ссылку на выпуск новостей украинского телевидения, из которого я узнал, что 50 тысяч русских только за вчера сдались в плен, что "Хаймарсы" бьют по Уралу, что ВСУ вошли в Донецк и взяли аэропорт, а Пушилин слезно просит о переговорах.Понимаете, я это все смотрел, и думал - вот как? Ладно бы, был бы некий железный занавес, информация блокировалась бы, но в нынешнее время такое вот выставить? Ну, тут Геббельсу было бы, чему поучиться, это даже не эпоха постправды, это - даже не знаю, как правильно охарактеризовать.И чтобы не все говорить о "хуторе", давайте о наших скажем. Вот это пробуждение генетической памяти – вот, что точно коррелируется с событиями Великой Отечественной войны: и места, где это все проходит, и реакция на появление немецкой техники, и консолидация людей, не взирая на политические взгляды, потому что в зоне СВО есть носители разных взглядов, но они все преданы России, все России служат.Это очень похоже на события ВОВ, главное – похожим будет и финал. Я не думаю, что мы будем к Мавзолею что-то кидать - штандарты "Нацкорпуса", "Азова" или партии "Свобода". Они, думаю, займут место в музеях.Сегодня я читал интервью министра образования Кравцова, по-моему, это было интервью РИА Новости, нашему же холдингу "Россия Сегодня". И он сказал, что в каждой школе музеи пополнятся экспонатами, связанными с историей СВО. Соответственно это тоже прямая параллель с событиями Великой Отечественной войны.– Одна из наиболее интересных новостей уходящей недели – это мобилизация по регионам Украины, всеобщая - даже если не получал повестку, ты обязан прийти. Пока что нам известно о нескольких регионах, где уже местные военкомы объявили официально, что вы обязаны прийти. Это свидетельствует о том, что наступление идет не так уж радужно, не так уж по плану. В первую очередь, мобилизация в западных областях и, как минимум, в одном из районов Киева. Насколько это все критично?– Давайте сразу уточним – мобилизация у них объявлена еще в конце февраля прошлого года. Другой вопрос, что мобилизационные мероприятия у них проходили как-то очень своеобразно. Из Киева старались вообще никого не брать, и этому объяснение очень простое - потому что столица, по ней все меряют пульс жизни страны. И если молодые сидят и пьют какой-нибудь кофе, или коктейль "Маргарита" – значит, вроде все как бы и нормально.Понятное дело, что контрнаступ получился совсем не такой, каким его рассчитывали. Насколько я могу теперь судить, план был следующий: они идут в атаку, русские видят их, начинается паника, начинается эвакуация, как это было в Харькове или в Херсоне. Они рассчитывали на этот сценарий.Почему-то они искренне считали, что все эти прошедшие месяцы армия (РФ — Ред.) никак не менялась, что никаких выводов не сделано. В результате армия окопалась достаточно хорошо, и перед "хутором" встала задача очень тяжелая и маловыполнимая.Почему? Вообще, в мировой истории только два случая, когда атакующая армия смогла взять эшелонированную оборону, и оба раза это были русские. Первый раз – это "луцкий прорыв", то, что у нас принято называть "брусиловским прорывом", потому что понятно, что те люди, которые разработали "луцкий прорыв", это были белогвардейцы, соответственно, Брусилов был потом в рядах рабоче-крестьянской армии, ну и произошло это переименование.Второй случай – это прорыв линии Маннергейма, советско-финская война, то, что считалось вообще невозможным даже в теории. Многие даже потом, в семидесятых годах, уверяли, что взять это в принципе невозможно. Единственный вариант – это только обойти, как немцы обошли линию Мажино. Но наши, тем не менее, взяли – с колоссальными потерями и сложностями, но они пробили оборону.Немцы, победоносный Вермахт, ровно восемьдесят лет назад – Курская дуга – не смогли пробить эшелонированную оборону Советской армии, которая окопалась.Теперь эта задача стояла перед Украиной. Мало того, что армия (ВСУ — Ред.) жаждала реванша за то, что было в прошлом году, мало того, что военнослужащие озлобились на немецкую технику, то есть, предстояло идти - и в лоб штурмовать. Понятно, что противник будет вести по тебе прицельно огонь, и потери у тебя будут большие. Соответственно, тебе надо каким-то образом замещать пушечное мясо.Добровольно могилизоваться никто не хочет. Соответственно, придется сейчас действовать крайними мерами. Единственное, чего я не понял – это объявление мобилизации, такой тотальной, массовой, в Ивано-Франковске. Потому что, по моему скромному разумению, бывший город Станислав является заповедником бандеровцев. И, по-моему, все население должно было уже быть там.Выяснилось, что оттуда как раз никого нету. Это странно. Ну, а что касается Киева - я думаю, что уже завтра стартует добровольный марафон Киев-Одесса-Кишинев, массовый забег от мобилизации, куда-нибудь за кордон, со всеми вытекающими последствиями.Шансов выжить у тебя будет очень мало. Во-первых, для того, чтобы ты успешно воевал – тебя надо хорошо учить. Как показала практика, все эти обучения по стандартам НАТО ничего не дали, потому что... Если даже сами инструкторы говорят о том, что более шестидесяти процентов уже тю-тю, из тех, кого они учили – ну, вот несложно посчитать.Ну, видимо, задача здесь стоит такая, чтобы этой массовостью попробовать чего-то достичь. В крайнем случае, памятуя манеру "хутора", они постараются сказать, что - видите, какой у нас крестосев, мы понесли самые тяжелые потери. И это тоже ударит по самой Украине, потому что это, с другой стороны, покажет Западу, что бессмысленно тогда что-то здесь делать, что эту канитель надо заканчивать.– Запад уже пообещал "Абрамсы" для следующего наступления, не для этого, обещает после нового года дать F-16. Продолжаются удары западными ракетами. Об ударах западными ракетами хотелось бы подробнее. Были как раз 22 июня нанесены удары по Чонгару. Продолжают бить по Геническу и Скадовску, по югу. И вот здесь у меня немножко не коррелируется это с недавним заявлением министра обороны. Он вышел и сказал, что планируют нанести удары по Крыму ракетами "Хаймарс", "Шторм Шэдоу". И вот - наносят удар по Чонгару. И здесь, в принципе, мне не совсем понятно разделение на зону СВО и не зону СВО. Наносят удары по зоне СВО – все в порядке. Нанесут чуть-чуть дальше… Где начинается это "чуть-чуть дальше", за которым пресловутые удары по центру принятия решений?– Я встану на защиту Министерства обороны. Там полная цитата была, что - если будет доказано применение британских крылатых ракет по территории Крыма, мы автоматически тут же наносим удары по центрам принятия решений в Киеве.– По территории Украины, да.– Насколько я понимаю – там еще идет анализ этого всего. Конечно, подавляющее большинство людей жаждет, чтоб прямо сразу, даже не проводя анализ это сделали. Очень глупо это отрицать.Это разделение я тоже не очень понимаю, потому что оно не первое и не последнее. Как мы помним – речь там шла изначально о том, что, если будет нанесен удар по территории России, у нас будет другая реакция. Но был Белгород и был Курск. Потом последовал Крым.Единственное, что здесь, наверное, можно предполагать, что просто у Минобороны есть какой-то план, который они старательнейшим образом готовят к реализации.Может быть, это план, аналогичный тому, какой был на Курской Дуге, когда просто в момент начала немецкого контрнаступления была проведена невероятно мощная артподготовка, которая, по сути дела, выкосила достаточно большой процент потенциальных участников операции "Цитадель". Может быть, здесь есть такой же план.Конечно, я не буду скрывать, и мне в том числе хотелось бы, чтобы за каждый выстрел в сторону России… (был ответ — Ред.). И, кстати, я не понимаю, почему Донбасс и Запорожье вычленяются из этого. Они, согласно Конституции, находятся в составе страны. Больше того, флаги висят в Совете Федерации, там уже есть сенаторы.У нас в Общественной палате уже есть представители новых регионов, это Аня Ревякина, Володя Рогов, Катя Агранович... Поэтому, мне не очень понятно, почему идет такое вот разделение. Но я списываю это на стратегию. О стратегии можно будет размышлять только по итогам, когда это все произойдет, а не в момент, когда все реализуется.У нас, к сожалению, такая беда с информационным пространством, что все уже известно через минуту-другую. Я представляю, что было бы, в принципе, во время Сталинградской битвы, будь тогда Телеграм, будь тогда такое количество экспертов. Думаю, что Ставка бы повесилась в полном составе от того, что им устроили.– Хотел поговорить об очередном этапе "марлезонского балета" Украины и НАТО. На этой неделе опять все активизировались. Выступила Франция, сказала, что поддержит вступление Украины в НАТО для достижения мирного плана. Выступил Шольц, сказал, что - как же так, сама Украина говорила о том, что нельзя вступать в НАТО, пока идут боевые действия. И выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Потребовал каких-то гарантий безопасности, сказал, что он на них рассчитывает, я так понимаю, на июльском саммите. Какой-то должен быть переходный период, и в этот период НАТО должно обеспечить гарантии безопасности для Украины. На что вообще надеется Киев, ведь в НАТО явно заявили, что напрямую участвовать пока что не собираются?– Во-первых, НАТО не собирается участвовать ни сейчас, ни когда-либо, они об этом неоднократно говорили. Оружие они будут давать, я даже готов согласиться, что они там сделают какие-то ЧВК, которые будут нанимать добровольцев на то, чтобы поехать и могилизироваться.Хотя, опять же, последние данные говорят о том, что как раз наемников стараются сейчас убрать с линии соприкосновения, потому что и потери большие, плюс к тому, есть опасность того, что они попадут в плен - когда они заговорят, этого мало не покажется.Что такое "гарантии безопасности"? Судя по всему – эта история уже под переговорный процесс. Потому что далеко не является секретом, что Запад тщательнейшим образом окучивает это, смотря результаты. Они хотят вывести Украину на переговорный процесс.Для того, чтобы она туда пошла, ей надо дать какие-то гарантии, и так далее. И все это находится в прямой зависимости от результатов контрнаступления. Результаты пока, мягко говоря, неутешительные. Если пойдет такими темпами дальше, то меня абсолютно не удивит, если Запад скажет завтра: "Все, шабаш. Давайте, идите на переговоры. Хотите, не хотите – это уже никого не волнует".Потому что в этом тоже будет определенная логика для Запада, чтобы до конца года все это закончить, следующий год – это год выборов президента США. Байдена туда, видимо, на носилках внесут, судя по его здоровью, но это не суть важно. Просто администрация Байдена делает ставку на внешний контур. Показать что-то на внутреннем невозможно, а тут можно сказать – смотрите, мы тут разрулили историю с Россией и Украиной.Просто, если и этого не будет – непонятно, с чем идти вообще на выборы. Потому что, если посмотреть видных американских политических экспертов, даже не Такера, они все пытаются понять, о чем говорит Байден. Они все время переспрашивают. Слушайте, это же реально адище какое-то. Но те, кто старше меня, они сразу вспомнят тяжелое очень зрелище Константина Федоровича Черненко, который в больничной палате, при смерти, а его поднимают, чтобы он сказал напутственные слова Верховному Совету.Уже вот это все отдыхает по сравнению с тем, что делает Байден. Причем - вы видите, что он уже гимн даже путает. Он вот начал салютовать гимну Индии.Хотя, казалось, он должен знать лучше свой гимн, чем гимн Индии. Это просто говорит о его состоянии, поэтому, конечно им надо это побыстрее заканчивать. Да и той же Европе с рецессией экономики.Потому что одно дело, когда вы закончили, да, у вас санкции все остаются на Россию, но вы пытаетесь каким-то образом начать что-то выстраивать, и понимаете, что вам не надо больше тратить постоянно миллиарды на Украину. Вот эти слова Урсулы фон Дер Ляйен, что надо последний "полтинник" до 2027 года - прямо сейчас оприходовать, потому что потом денег не будет. А вы же понимаете прекрасно, что это (киевский режим — Ред.) ненасытная прорва, которую надо будет потом содержать.Ведь мало кто отдает себе отчет, что содержать воюющую Украину гораздо дешевле, чем содержать Украину не воюющую, потому, что все эти проблемы - они тут же высыплются. Если до этого вы могли сказать: "А ну-ка, пошли вон отсюда, у нас военное положение и тяжелая ситуация, нам сейчас не до экономики".А когда у вас нет военного положения… А вы же понимаете – подписание мирного протокола автоматически снимает военное положение, и вам все силы придется бросить на экономику. А это будет стоить в разы дороже.Поэтому-то Украина и находится в удивительном положении, что она успешно существует только в формате войны, которую она сама себе придумала, потому что Россия еще войну не ведет. Об этом Путин много раз говорил.Что такое война? – это, как минимум, перевод экономики на мобилизационные рельсы. Кстати, на Украине - вы обратили внимание, что этого тоже нет? Такой парадокс сознания. Хотя любой человек может открыть труды маршала Шапошникова, нашего блестящего военного теоретика, и почитать, что это такое. Но видите, таким образом стараются обходить разнообразные неудобные аспекты.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20230624/1047525709.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, армен гаспарян, россия, украина