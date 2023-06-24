Евгений Ющук о мятеже Пригожина: Шансов у мятежников практически не было - 24.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230624/1047539926.html
Евгений Ющук о мятеже Пригожина: Шансов у мятежников практически не было
Евгений Ющук о мятеже Пригожина: Шансов у мятежников практически не было - 24.06.2023 Украина.ру
Евгений Ющук о мятеже Пригожина: Шансов у мятежников практически не было
Украина.ру, 24.06.2023
2023-06-24T23:21
2023-06-24T23:33
интервью
пригожин
чвк "вагнер"
владимир путин
александр лукашенко
мятеж
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040937917_59:15:849:460_1920x0_80_0_0_886fd592a9d239d868eafe921cf85aa7.jpg
Евгений Пригожин принял решение после беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко повернуть назад и прекратить мятеж. О том, что за этим могло стоять, в интервью изданию "Украина.ру" рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.— Евгений Леонидович, почему Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения?— Я думаю, Александр Лукашенко о чем-то с ним договорился, как президент Беларуси и сказал. О чем — пока не знаем точно. Также отмечу, что Пригожин "включил заднюю" в 200 километрах от Москвы, начав словами: "Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться". Полагаю, что он обнаружил два неприятных для себя, но очень важных момента. Во-первых, Пригожин столкнулся с тем, что поддержки народа и силовиков у него нет, а наоборот есть резкое отторжение его действий. Во-вторых, раз он за две сотни километров до Москвы "внезапно" пришел к выводу, что кровь именно сейчас может пролиться — он понял, что ему будет оказано вооруженное сопротивление, а значит, власть в Москве, в отличие от 1917 года, на земле не валяется и перспектив выиграть против правительства России у него нет. И даже если он не вполне нормальный, инстинкт самосохранения остался. Я думаю, он не ожидал, что его никто не поддержит.— Вы упомянули заявление Пригожина, где он говорит, что сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться с одной из сторон и поэтому вагеровцы уходят обратно в полевые лагеря согласно плану. Как можете прокомментировать эти слова?— Крови ни капли не пролил, вертолёты только сбивал... Это, конечно, звучит в кавычках убедительно и правдиво… Как я уже сказал, Пригожин неожиданно для себя обнаружил, что власть получить не так просто, народной поддержки нет, зато есть уголовное дело по тяжкой статье Уголовного Кодекса о мятеже. И солдаты ЧВК могут начать разбегаться от участия в противостоянии. Поэтому он стал рассматривать предложения, в которых для него есть будущее.Я думаю, что с орбиты Пригожину лучше теперь сойти. Если власти покажут, сколько денег получал от государства ЧВК "Вагнер" и сколько доходило до его рядовых бойцов, полагаю, что даже позитивно настроенный к Пригожину народ, посмотрев на разницу, свое отношение изменит кардинально.— Давайте вернемся и проанализируем произошедшее. На что рассчитывал Пригожин, когда пошел на Ростов и грозился захватить Москву?— Мы ожидали такого развития событий и говорили с вами о нем в прошлом интервью. Но такой сценарий казался наименее вероятным: для нормального человека то, что делает Пригожин, плохой вариант. Я не знаю Евгения Викторовича как человека, и могу только сказать, что, во-первых, его действия выглядят алогичными — неправильными. По первому образованию я врач, и провел в медицине 11 лет. Так вот, по моему опыту, нездоровые люди ведут себя достаточно алогично. Психически больной человек — не синоним слова "идиот". Дело в том, что личность, согласно тому, как ее исследуют психиатры, складываются из 4 компонентов: эмоции, воля, память, интеллект. То есть человек может быть достаточно интеллектуальным и даже где-то гениальным, но, если у него повреждён любой из других компонентов, он — душевнобольной и совершает нелогичные, с точки зрения психически здорового человека, поступки.Если встать на данную гипотезу, мы, возможно, видим душевнобольного человека с широкими амбициями, который очень любит деньги и у которого эти деньги стали отбирать. Я задал в соцсетях вопрос: "Представьте себе, пожалуйста, на минуту абстрактного уголовника, у которого есть люди, много оружия, и все это у него хотят забрать — что он сделает?".Во-вторых, я бы акцентировал внимание на мошенничестве Пригожина (он за него тоже был ранее судим), которое расчётливо основано на лжи, на цепляние за эмоции и введении людей в заблуждение — за счет доверия народа он пытался решить свои криминальные задачи. Нужно про это говорить. Мошенничество — не пьяная случайная драка; к нему надо иметь склонность на уровне личности — такая глубинная склонность обычно не проходит с годами. Ведь даже украинские источники назвали фейком имитацию Пригожиным ракетного удара по ЧВК "Вагнер". Да и многие заявления Пригожина простыми военнослужащими были неоднократно оценены как "наглая ложь".В-третьих, Евгений Викторович, видимо, рассчитывал, что у российского руководства нет войск, которые могут его остановить силой, поэтому он сможет войти в Москву и по факту взять там власть, захватив правительственные учреждения. Собственно, так делаются военные перевороты в Африке или Латинской Америке.— Пригожин выступил открыто против Владимира Путина. Что это значит?— Это было абсолютно ожидаемо еще тогда, когда у Пригожина была позиция "царь — хороший, бояре — плохие". Как могут стыковаться между собой вещи, что президент — молодец, а министр обороны, которого он назначил по конституции РФ, не подходит? И нужно ставить того, на кого укажет Пригожин. Пытаться по сути отобрать у президента его конституционное право и одновременно рассказывать, что ты за президента — это совсем нелогично.— Украинские источники упомянули, что Пригожин может захватить некоторые склады с ядерными целями. Насколько вероятен такой сценарий, и чем он опасен?— Я не знаю, во-первых, известны ли Пригожину места хранения ядерного оружия; во-вторых, непонятно, как они охраняются; в-третьих, не ясно, полезет он в это или нет. Украинские источники это говорят голословно. Можно ли им верить — я понятия не имею. Но думаю, что эта тема всерьез обеспокоила весь мир. Потому что если некто якобы от обиды и попранного чувства справедливости отправляется в российский город на танке, сбивая по дороге военные вертолеты правительственных войск (и называя это "мирным маршем"), то проверять на себе, как он поступит с ядерным оружием, наверное, желающих нет.— Что теперь будет с "Вагнером" и Пригожиным?— Полагаю, это зависит от того, о чем договорились Лукашенко и Пригожин, а также от того, станет ли Пригожин выполнять эти договоренности. Уходить полностью в область догадок, на мой взгляд, смысла нет. Но что можно сказать точно — уголовное дело прекратить могут, замотивировав, что они вовремя одумались, например. Это технически возможно.Кстати, я обратил внимание на то, что президент России поблагодарил президента Беларуси за помощь, но прямо нигде не говорилось, что Лукашенко непосредственно от имени Путина решил все проблемы. Может, завтра Вагнер отправится в Африку как сотрудник компании из Беларуси – кто знает?— Для чего в стране в подобных ситуациях вводится военное положение?— Это позволяет убрать людей с улиц и обеспечить контроль ситуации. А в случае, если возникают непонятные истории, людей можно задержать на длительный срок и уже потом разбираться. Кстати, решение Собянина о выходном дне в понедельник 26 июня в Москве, на мой взгляд, связано с тем, чтобы людей стимулировать покинуть Москву, или хотя бы уменьшить их поездки на работу и с работы — чтобы они "под ногами не путались", не мешали на дорогах и так далее.— Расскажите, какой опыт мы получили на примере вооруженного захвата Ростова-на-Дону?— Во-первых, Ростов не то место для мятежа, которое способно свергнуть власть в России. А до Москвы нужно еще как-то доехать. Сделать это вагеровцам физически бы, на мой взгляд, не дали. Вот и Пригожина вдруг посреди дороги посетило озарение, что ему надо ехать обратно, а не в Москву.Во-вторых, любой руководитель любого государства всегда больше всего опасается военного мятежа в армии, потому что тогда властям не на кого опереться. Если смотреть с этой стороны, наши силовики не встали на сторону Пригожина и, более того, судя по ряду сообщений, армия, похоже, нанесла мятежникам "Вагнера" огневое поражение. То есть ВС РФ поддержали главу государства. И не только на словах, а на практике. Хотя поддержка на словах тоже очень важна, и в этом плане показательно, что первыми к бойцам "Вагнера" обратились генералы Суровикин и Алексеев — люди, которые пользуются в армии уважением и при этом взаимодействовали с "Вагнером". Ну, и Евкуров, который пусть публично не выступал, но лично общался с Пригожиным. Последний, кстати, при Евкурове "гнул пальцы" не столь активно, как обычно себе позволяет. А потом еще и представители разных подразделений Вооруженных сил выступили с осуждением действий Пригожина — это также важно.И третье — Росгвардия, которая подчиняется напрямую президенту страны, выдвинулась на подавление мятежа и ожидала приказа. Наверняка это также оказало значительное влияние на изменение позиции Пригожина. По сути шансов у мятежников практически не было и именно это, я считаю, сыграло ключевую роль в том, что Пригожин начал искать выход из ситуации, поняв, что со Спасской башни Кремля он речь не толкнет — просто не дойдет до нее — и нужно срочно искать менее пафосные решения, чтобы остаться в живых.
https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html
https://ukraina.ru/20230624/1047534843.html
https://ukraina.ru/20230624/1047538830.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040937917_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_3e0d970f4feb98d933bd05f80df479bc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, пригожин, чвк "вагнер", владимир путин, александр лукашенко, мятеж, россия, украина
Интервью, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Владимир Путин, Александр Лукашенко, мятеж, Россия, Украина

Евгений Ющук о мятеже Пригожина: Шансов у мятежников практически не было

23:21 24.06.2023 (обновлено: 23:33 24.06.2023)
 
© из личного архиваЕвгений Ющук интервью
Евгений Ющук интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Евгений Пригожин принял решение после беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко повернуть назад и прекратить мятеж. О том, что за этим могло стоять, в интервью изданию "Украина.ру" рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.
— Евгений Леонидович, почему Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения?
— Я думаю, Александр Лукашенко о чем-то с ним договорился, как президент Беларуси и сказал. О чем — пока не знаем точно. Также отмечу, что Пригожин "включил заднюю" в 200 километрах от Москвы, начав словами: "Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться". Полагаю, что он обнаружил два неприятных для себя, но очень важных момента.
Во-первых, Пригожин столкнулся с тем, что поддержки народа и силовиков у него нет, а наоборот есть резкое отторжение его действий. Во-вторых, раз он за две сотни километров до Москвы "внезапно" пришел к выводу, что кровь именно сейчас может пролиться — он понял, что ему будет оказано вооруженное сопротивление, а значит, власть в Москве, в отличие от 1917 года, на земле не валяется и перспектив выиграть против правительства России у него нет.
И даже если он не вполне нормальный, инстинкт самосохранения остался. Я думаю, он не ожидал, что его никто не поддержит.
Евгений Ющук
17 ноября 2022, 20:30
Евгений Ющук: кто онПолиттехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационной войне (кризисному PR)
— Вы упомянули заявление Пригожина, где он говорит, что сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться с одной из сторон и поэтому вагеровцы уходят обратно в полевые лагеря согласно плану. Как можете прокомментировать эти слова?
— Крови ни капли не пролил, вертолёты только сбивал... Это, конечно, звучит в кавычках убедительно и правдиво… Как я уже сказал, Пригожин неожиданно для себя обнаружил, что власть получить не так просто, народной поддержки нет, зато есть уголовное дело по тяжкой статье Уголовного Кодекса о мятеже. И солдаты ЧВК могут начать разбегаться от участия в противостоянии. Поэтому он стал рассматривать предложения, в которых для него есть будущее.
Я думаю, что с орбиты Пригожину лучше теперь сойти. Если власти покажут, сколько денег получал от государства ЧВК "Вагнер" и сколько доходило до его рядовых бойцов, полагаю, что даже позитивно настроенный к Пригожину народ, посмотрев на разницу, свое отношение изменит кардинально.
— Давайте вернемся и проанализируем произошедшее. На что рассчитывал Пригожин, когда пошел на Ростов и грозился захватить Москву?
— Мы ожидали такого развития событий и говорили с вами о нем в прошлом интервью. Но такой сценарий казался наименее вероятным: для нормального человека то, что делает Пригожин, плохой вариант.
Я не знаю Евгения Викторовича как человека, и могу только сказать, что, во-первых, его действия выглядят алогичными — неправильными. По первому образованию я врач, и провел в медицине 11 лет. Так вот, по моему опыту, нездоровые люди ведут себя достаточно алогично.
Психически больной человек — не синоним слова "идиот". Дело в том, что личность, согласно тому, как ее исследуют психиатры, складываются из 4 компонентов: эмоции, воля, память, интеллект. То есть человек может быть достаточно интеллектуальным и даже где-то гениальным, но, если у него повреждён любой из других компонентов, он — душевнобольной и совершает нелогичные, с точки зрения психически здорового человека, поступки.
Если встать на данную гипотезу, мы, возможно, видим душевнобольного человека с широкими амбициями, который очень любит деньги и у которого эти деньги стали отбирать. Я задал в соцсетях вопрос: "Представьте себе, пожалуйста, на минуту абстрактного уголовника, у которого есть люди, много оружия, и все это у него хотят забрать — что он сделает?".
Во-вторых, я бы акцентировал внимание на мошенничестве Пригожина (он за него тоже был ранее судим), которое расчётливо основано на лжи, на цепляние за эмоции и введении людей в заблуждение — за счет доверия народа он пытался решить свои криминальные задачи. Нужно про это говорить.
Мошенничество — не пьяная случайная драка; к нему надо иметь склонность на уровне личности — такая глубинная склонность обычно не проходит с годами. Ведь даже украинские источники назвали фейком имитацию Пригожиным ракетного удара по ЧВК "Вагнер". Да и многие заявления Пригожина простыми военнослужащими были неоднократно оценены как "наглая ложь".
В-третьих, Евгений Викторович, видимо, рассчитывал, что у российского руководства нет войск, которые могут его остановить силой, поэтому он сможет войти в Москву и по факту взять там власть, захватив правительственные учреждения. Собственно, так делаются военные перевороты в Африке или Латинской Америке.
Ярослав Манцевич интервью
Вчера, 17:46
Доброволец Ярослав Манцевич: Пацанам из "Вагнера", которые сейчас с Пригожиным, будет стыдноСвоими действиями глава ЧВК "Вагнер" поставил под удар соотечественников на фронте, предав их и родину. Российские военные силы вынуждены работать на 360 градусов, в том числе в тылу защищать государство. Соответственно, нашим бойцам подкрепление на Украине в ближайшее время не ждать.
— Пригожин выступил открыто против Владимира Путина. Что это значит?
— Это было абсолютно ожидаемо еще тогда, когда у Пригожина была позиция "царь — хороший, бояре — плохие". Как могут стыковаться между собой вещи, что президент — молодец, а министр обороны, которого он назначил по конституции РФ, не подходит? И нужно ставить того, на кого укажет Пригожин. Пытаться по сути отобрать у президента его конституционное право и одновременно рассказывать, что ты за президента — это совсем нелогично.
— Украинские источники упомянули, что Пригожин может захватить некоторые склады с ядерными целями. Насколько вероятен такой сценарий, и чем он опасен?
— Я не знаю, во-первых, известны ли Пригожину места хранения ядерного оружия; во-вторых, непонятно, как они охраняются; в-третьих, не ясно, полезет он в это или нет. Украинские источники это говорят голословно. Можно ли им верить — я понятия не имею.
Но думаю, что эта тема всерьез обеспокоила весь мир. Потому что если некто якобы от обиды и попранного чувства справедливости отправляется в российский город на танке, сбивая по дороге военные вертолеты правительственных войск (и называя это "мирным маршем"), то проверять на себе, как он поступит с ядерным оружием, наверное, желающих нет.
— Что теперь будет с "Вагнером" и Пригожиным?
— Полагаю, это зависит от того, о чем договорились Лукашенко и Пригожин, а также от того, станет ли Пригожин выполнять эти договоренности. Уходить полностью в область догадок, на мой взгляд, смысла нет. Но что можно сказать точно — уголовное дело прекратить могут, замотивировав, что они вовремя одумались, например. Это технически возможно.
Кстати, я обратил внимание на то, что президент России поблагодарил президента Беларуси за помощь, но прямо нигде не говорилось, что Лукашенко непосредственно от имени Путина решил все проблемы. Может, завтра Вагнер отправится в Африку как сотрудник компании из Беларуси – кто знает?
— Для чего в стране в подобных ситуациях вводится военное положение?
— Это позволяет убрать людей с улиц и обеспечить контроль ситуации. А в случае, если возникают непонятные истории, людей можно задержать на длительный срок и уже потом разбираться. Кстати, решение Собянина о выходном дне в понедельник 26 июня в Москве, на мой взгляд, связано с тем, чтобы людей стимулировать покинуть Москву, или хотя бы уменьшить их поездки на работу и с работы — чтобы они "под ногами не путались", не мешали на дорогах и так далее.
— Расскажите, какой опыт мы получили на примере вооруженного захвата Ростова-на-Дону?
— Во-первых, Ростов не то место для мятежа, которое способно свергнуть власть в России. А до Москвы нужно еще как-то доехать. Сделать это вагеровцам физически бы, на мой взгляд, не дали. Вот и Пригожина вдруг посреди дороги посетило озарение, что ему надо ехать обратно, а не в Москву.
Во-вторых, любой руководитель любого государства всегда больше всего опасается военного мятежа в армии, потому что тогда властям не на кого опереться. Если смотреть с этой стороны, наши силовики не встали на сторону Пригожина и, более того, судя по ряду сообщений, армия, похоже, нанесла мятежникам "Вагнера" огневое поражение. То есть ВС РФ поддержали главу государства. И не только на словах, а на практике.
Хотя поддержка на словах тоже очень важна, и в этом плане показательно, что первыми к бойцам "Вагнера" обратились генералы Суровикин и Алексеев — люди, которые пользуются в армии уважением и при этом взаимодействовали с "Вагнером". Ну, и Евкуров, который пусть публично не выступал, но лично общался с Пригожиным. Последний, кстати, при Евкурове "гнул пальцы" не столь активно, как обычно себе позволяет. А потом еще и представители разных подразделений Вооруженных сил выступили с осуждением действий Пригожина — это также важно.
И третье — Росгвардия, которая подчиняется напрямую президенту страны, выдвинулась на подавление мятежа и ожидала приказа. Наверняка это также оказало значительное влияние на изменение позиции Пригожина. По сути шансов у мятежников практически не было и именно это, я считаю, сыграло ключевую роль в том, что Пригожин начал искать выход из ситуации, поняв, что со Спасской башни Кремля он речь не толкнет — просто не дойдет до нее — и нужно срочно искать менее пафосные решения, чтобы остаться в живых.
Лукашенко
Вчера, 21:17
Лукашенко сообщил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
 
ИнтервьюПригожинЧВК "Вагнер"Владимир ПутинАлександр ЛукашенкомятежРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:21Евгений Ющук о мятеже Пригожина: Шансов у мятежников практически не было
22:58Обстановка в Ростове-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" спокойная - СМИ
22:55Песков рассказал, что теперь ждет Пригожина, что будет с вагнеровцами и как дальше пройдет СВО
22:22Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие
21:46"Заводят танки и грузят боекомплекты": бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону
21:39Дмитрий Рогозин: Теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний
21:17Лукашенко сообщил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"
20:54Чем накормят Киев на саммите НАТО и кто заинтересован в ядерной войне: Акопов о том, что происходит
20:49Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны в полевые лагеря
20:31Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов - СМИ
20:00МИД России раскритиковал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции
19:45Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положения
19:01Юго-запад Москвы прикрыли блокпостом, а в Санкт-Петербурге власти перекрыли Невский проспект
18:29Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
18:21Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев
18:06В мятежах рождаются гражданские войны. История предательств и смут, которая никого ничему не научила
18:00"Бессарабский робин гуд" Григорий Котовский
17:46Доброволец Ярослав Манцевич: Пацанам из "Вагнера", которые сейчас с Пригожиным, будет стыдно
17:42Предательство не простит ни Бог, ни народ. Военный отдел РПЦ обратился к ЧВК "Вагнер"
17:15"Надеюсь на благоразумие". Колонны техники ЧВК "Вагнер" передвигаются по дорогам Липецкой области
Лента новостейМолния