https://ukraina.ru/20230624/1047539926.html

Евгений Ющук о мятеже Пригожина: Шансов у мятежников практически не было

Евгений Ющук о мятеже Пригожина: Шансов у мятежников практически не было - 24.06.2023 Украина.ру

Евгений Ющук о мятеже Пригожина: Шансов у мятежников практически не было

Украина.ру, 24.06.2023

2023-06-24T23:21

2023-06-24T23:21

2023-06-24T23:33

интервью

пригожин

чвк "вагнер"

владимир путин

александр лукашенко

мятеж

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040937917_59:15:849:460_1920x0_80_0_0_886fd592a9d239d868eafe921cf85aa7.jpg

Евгений Пригожин принял решение после беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко повернуть назад и прекратить мятеж. О том, что за этим могло стоять, в интервью изданию "Украина.ру" рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.— Евгений Леонидович, почему Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения?— Я думаю, Александр Лукашенко о чем-то с ним договорился, как президент Беларуси и сказал. О чем — пока не знаем точно. Также отмечу, что Пригожин "включил заднюю" в 200 километрах от Москвы, начав словами: "Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться". Полагаю, что он обнаружил два неприятных для себя, но очень важных момента. Во-первых, Пригожин столкнулся с тем, что поддержки народа и силовиков у него нет, а наоборот есть резкое отторжение его действий. Во-вторых, раз он за две сотни километров до Москвы "внезапно" пришел к выводу, что кровь именно сейчас может пролиться — он понял, что ему будет оказано вооруженное сопротивление, а значит, власть в Москве, в отличие от 1917 года, на земле не валяется и перспектив выиграть против правительства России у него нет. И даже если он не вполне нормальный, инстинкт самосохранения остался. Я думаю, он не ожидал, что его никто не поддержит.— Вы упомянули заявление Пригожина, где он говорит, что сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться с одной из сторон и поэтому вагеровцы уходят обратно в полевые лагеря согласно плану. Как можете прокомментировать эти слова?— Крови ни капли не пролил, вертолёты только сбивал... Это, конечно, звучит в кавычках убедительно и правдиво… Как я уже сказал, Пригожин неожиданно для себя обнаружил, что власть получить не так просто, народной поддержки нет, зато есть уголовное дело по тяжкой статье Уголовного Кодекса о мятеже. И солдаты ЧВК могут начать разбегаться от участия в противостоянии. Поэтому он стал рассматривать предложения, в которых для него есть будущее.Я думаю, что с орбиты Пригожину лучше теперь сойти. Если власти покажут, сколько денег получал от государства ЧВК "Вагнер" и сколько доходило до его рядовых бойцов, полагаю, что даже позитивно настроенный к Пригожину народ, посмотрев на разницу, свое отношение изменит кардинально.— Давайте вернемся и проанализируем произошедшее. На что рассчитывал Пригожин, когда пошел на Ростов и грозился захватить Москву?— Мы ожидали такого развития событий и говорили с вами о нем в прошлом интервью. Но такой сценарий казался наименее вероятным: для нормального человека то, что делает Пригожин, плохой вариант. Я не знаю Евгения Викторовича как человека, и могу только сказать, что, во-первых, его действия выглядят алогичными — неправильными. По первому образованию я врач, и провел в медицине 11 лет. Так вот, по моему опыту, нездоровые люди ведут себя достаточно алогично. Психически больной человек — не синоним слова "идиот". Дело в том, что личность, согласно тому, как ее исследуют психиатры, складываются из 4 компонентов: эмоции, воля, память, интеллект. То есть человек может быть достаточно интеллектуальным и даже где-то гениальным, но, если у него повреждён любой из других компонентов, он — душевнобольной и совершает нелогичные, с точки зрения психически здорового человека, поступки.Если встать на данную гипотезу, мы, возможно, видим душевнобольного человека с широкими амбициями, который очень любит деньги и у которого эти деньги стали отбирать. Я задал в соцсетях вопрос: "Представьте себе, пожалуйста, на минуту абстрактного уголовника, у которого есть люди, много оружия, и все это у него хотят забрать — что он сделает?".Во-вторых, я бы акцентировал внимание на мошенничестве Пригожина (он за него тоже был ранее судим), которое расчётливо основано на лжи, на цепляние за эмоции и введении людей в заблуждение — за счет доверия народа он пытался решить свои криминальные задачи. Нужно про это говорить. Мошенничество — не пьяная случайная драка; к нему надо иметь склонность на уровне личности — такая глубинная склонность обычно не проходит с годами. Ведь даже украинские источники назвали фейком имитацию Пригожиным ракетного удара по ЧВК "Вагнер". Да и многие заявления Пригожина простыми военнослужащими были неоднократно оценены как "наглая ложь".В-третьих, Евгений Викторович, видимо, рассчитывал, что у российского руководства нет войск, которые могут его остановить силой, поэтому он сможет войти в Москву и по факту взять там власть, захватив правительственные учреждения. Собственно, так делаются военные перевороты в Африке или Латинской Америке.— Пригожин выступил открыто против Владимира Путина. Что это значит?— Это было абсолютно ожидаемо еще тогда, когда у Пригожина была позиция "царь — хороший, бояре — плохие". Как могут стыковаться между собой вещи, что президент — молодец, а министр обороны, которого он назначил по конституции РФ, не подходит? И нужно ставить того, на кого укажет Пригожин. Пытаться по сути отобрать у президента его конституционное право и одновременно рассказывать, что ты за президента — это совсем нелогично.— Украинские источники упомянули, что Пригожин может захватить некоторые склады с ядерными целями. Насколько вероятен такой сценарий, и чем он опасен?— Я не знаю, во-первых, известны ли Пригожину места хранения ядерного оружия; во-вторых, непонятно, как они охраняются; в-третьих, не ясно, полезет он в это или нет. Украинские источники это говорят голословно. Можно ли им верить — я понятия не имею. Но думаю, что эта тема всерьез обеспокоила весь мир. Потому что если некто якобы от обиды и попранного чувства справедливости отправляется в российский город на танке, сбивая по дороге военные вертолеты правительственных войск (и называя это "мирным маршем"), то проверять на себе, как он поступит с ядерным оружием, наверное, желающих нет.— Что теперь будет с "Вагнером" и Пригожиным?— Полагаю, это зависит от того, о чем договорились Лукашенко и Пригожин, а также от того, станет ли Пригожин выполнять эти договоренности. Уходить полностью в область догадок, на мой взгляд, смысла нет. Но что можно сказать точно — уголовное дело прекратить могут, замотивировав, что они вовремя одумались, например. Это технически возможно.Кстати, я обратил внимание на то, что президент России поблагодарил президента Беларуси за помощь, но прямо нигде не говорилось, что Лукашенко непосредственно от имени Путина решил все проблемы. Может, завтра Вагнер отправится в Африку как сотрудник компании из Беларуси – кто знает?— Для чего в стране в подобных ситуациях вводится военное положение?— Это позволяет убрать людей с улиц и обеспечить контроль ситуации. А в случае, если возникают непонятные истории, людей можно задержать на длительный срок и уже потом разбираться. Кстати, решение Собянина о выходном дне в понедельник 26 июня в Москве, на мой взгляд, связано с тем, чтобы людей стимулировать покинуть Москву, или хотя бы уменьшить их поездки на работу и с работы — чтобы они "под ногами не путались", не мешали на дорогах и так далее.— Расскажите, какой опыт мы получили на примере вооруженного захвата Ростова-на-Дону?— Во-первых, Ростов не то место для мятежа, которое способно свергнуть власть в России. А до Москвы нужно еще как-то доехать. Сделать это вагеровцам физически бы, на мой взгляд, не дали. Вот и Пригожина вдруг посреди дороги посетило озарение, что ему надо ехать обратно, а не в Москву.Во-вторых, любой руководитель любого государства всегда больше всего опасается военного мятежа в армии, потому что тогда властям не на кого опереться. Если смотреть с этой стороны, наши силовики не встали на сторону Пригожина и, более того, судя по ряду сообщений, армия, похоже, нанесла мятежникам "Вагнера" огневое поражение. То есть ВС РФ поддержали главу государства. И не только на словах, а на практике. Хотя поддержка на словах тоже очень важна, и в этом плане показательно, что первыми к бойцам "Вагнера" обратились генералы Суровикин и Алексеев — люди, которые пользуются в армии уважением и при этом взаимодействовали с "Вагнером". Ну, и Евкуров, который пусть публично не выступал, но лично общался с Пригожиным. Последний, кстати, при Евкурове "гнул пальцы" не столь активно, как обычно себе позволяет. А потом еще и представители разных подразделений Вооруженных сил выступили с осуждением действий Пригожина — это также важно.И третье — Росгвардия, которая подчиняется напрямую президенту страны, выдвинулась на подавление мятежа и ожидала приказа. Наверняка это также оказало значительное влияние на изменение позиции Пригожина. По сути шансов у мятежников практически не было и именно это, я считаю, сыграло ключевую роль в том, что Пригожин начал искать выход из ситуации, поняв, что со Спасской башни Кремля он речь не толкнет — просто не дойдет до нее — и нужно срочно искать менее пафосные решения, чтобы остаться в живых.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20230624/1047534843.html

https://ukraina.ru/20230624/1047538830.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, пригожин, чвк "вагнер", владимир путин, александр лукашенко, мятеж, россия, украина