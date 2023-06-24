Евгений Ющук о мятеже Пригожина: Шансов у мятежников практически не было
23:21 24.06.2023 (обновлено: 23:33 24.06.2023)
© из личного архиваЕвгений Ющук интервью
© из личного архива
Евгений Пригожин принял решение после беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко повернуть назад и прекратить мятеж. О том, что за этим могло стоять, в интервью изданию "Украина.ру" рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.
— Евгений Леонидович, почему Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения?
— Я думаю, Александр Лукашенко о чем-то с ним договорился, как президент Беларуси и сказал. О чем — пока не знаем точно. Также отмечу, что Пригожин "включил заднюю" в 200 километрах от Москвы, начав словами: "Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться". Полагаю, что он обнаружил два неприятных для себя, но очень важных момента.
Во-первых, Пригожин столкнулся с тем, что поддержки народа и силовиков у него нет, а наоборот есть резкое отторжение его действий. Во-вторых, раз он за две сотни километров до Москвы "внезапно" пришел к выводу, что кровь именно сейчас может пролиться — он понял, что ему будет оказано вооруженное сопротивление, а значит, власть в Москве, в отличие от 1917 года, на земле не валяется и перспектив выиграть против правительства России у него нет.
И даже если он не вполне нормальный, инстинкт самосохранения остался. Я думаю, он не ожидал, что его никто не поддержит.
— Вы упомянули заявление Пригожина, где он говорит, что сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться с одной из сторон и поэтому вагеровцы уходят обратно в полевые лагеря согласно плану. Как можете прокомментировать эти слова?
— Крови ни капли не пролил, вертолёты только сбивал... Это, конечно, звучит в кавычках убедительно и правдиво… Как я уже сказал, Пригожин неожиданно для себя обнаружил, что власть получить не так просто, народной поддержки нет, зато есть уголовное дело по тяжкой статье Уголовного Кодекса о мятеже. И солдаты ЧВК могут начать разбегаться от участия в противостоянии. Поэтому он стал рассматривать предложения, в которых для него есть будущее.
Я думаю, что с орбиты Пригожину лучше теперь сойти. Если власти покажут, сколько денег получал от государства ЧВК "Вагнер" и сколько доходило до его рядовых бойцов, полагаю, что даже позитивно настроенный к Пригожину народ, посмотрев на разницу, свое отношение изменит кардинально.
— Давайте вернемся и проанализируем произошедшее. На что рассчитывал Пригожин, когда пошел на Ростов и грозился захватить Москву?
— Мы ожидали такого развития событий и говорили с вами о нем в прошлом интервью. Но такой сценарий казался наименее вероятным: для нормального человека то, что делает Пригожин, плохой вариант.
Я не знаю Евгения Викторовича как человека, и могу только сказать, что, во-первых, его действия выглядят алогичными — неправильными. По первому образованию я врач, и провел в медицине 11 лет. Так вот, по моему опыту, нездоровые люди ведут себя достаточно алогично.
Психически больной человек — не синоним слова "идиот". Дело в том, что личность, согласно тому, как ее исследуют психиатры, складываются из 4 компонентов: эмоции, воля, память, интеллект. То есть человек может быть достаточно интеллектуальным и даже где-то гениальным, но, если у него повреждён любой из других компонентов, он — душевнобольной и совершает нелогичные, с точки зрения психически здорового человека, поступки.
Если встать на данную гипотезу, мы, возможно, видим душевнобольного человека с широкими амбициями, который очень любит деньги и у которого эти деньги стали отбирать. Я задал в соцсетях вопрос: "Представьте себе, пожалуйста, на минуту абстрактного уголовника, у которого есть люди, много оружия, и все это у него хотят забрать — что он сделает?".
Во-вторых, я бы акцентировал внимание на мошенничестве Пригожина (он за него тоже был ранее судим), которое расчётливо основано на лжи, на цепляние за эмоции и введении людей в заблуждение — за счет доверия народа он пытался решить свои криминальные задачи. Нужно про это говорить.
Мошенничество — не пьяная случайная драка; к нему надо иметь склонность на уровне личности — такая глубинная склонность обычно не проходит с годами. Ведь даже украинские источники назвали фейком имитацию Пригожиным ракетного удара по ЧВК "Вагнер". Да и многие заявления Пригожина простыми военнослужащими были неоднократно оценены как "наглая ложь".
В-третьих, Евгений Викторович, видимо, рассчитывал, что у российского руководства нет войск, которые могут его остановить силой, поэтому он сможет войти в Москву и по факту взять там власть, захватив правительственные учреждения. Собственно, так делаются военные перевороты в Африке или Латинской Америке.
Вчера, 17:46Доброволец Ярослав Манцевич: Пацанам из "Вагнера", которые сейчас с Пригожиным, будет стыдноСвоими действиями глава ЧВК "Вагнер" поставил под удар соотечественников на фронте, предав их и родину. Российские военные силы вынуждены работать на 360 градусов, в том числе в тылу защищать государство. Соответственно, нашим бойцам подкрепление на Украине в ближайшее время не ждать.
— Пригожин выступил открыто против Владимира Путина. Что это значит?
— Это было абсолютно ожидаемо еще тогда, когда у Пригожина была позиция "царь — хороший, бояре — плохие". Как могут стыковаться между собой вещи, что президент — молодец, а министр обороны, которого он назначил по конституции РФ, не подходит? И нужно ставить того, на кого укажет Пригожин. Пытаться по сути отобрать у президента его конституционное право и одновременно рассказывать, что ты за президента — это совсем нелогично.
— Украинские источники упомянули, что Пригожин может захватить некоторые склады с ядерными целями. Насколько вероятен такой сценарий, и чем он опасен?
— Я не знаю, во-первых, известны ли Пригожину места хранения ядерного оружия; во-вторых, непонятно, как они охраняются; в-третьих, не ясно, полезет он в это или нет. Украинские источники это говорят голословно. Можно ли им верить — я понятия не имею.
Но думаю, что эта тема всерьез обеспокоила весь мир. Потому что если некто якобы от обиды и попранного чувства справедливости отправляется в российский город на танке, сбивая по дороге военные вертолеты правительственных войск (и называя это "мирным маршем"), то проверять на себе, как он поступит с ядерным оружием, наверное, желающих нет.
— Что теперь будет с "Вагнером" и Пригожиным?
— Полагаю, это зависит от того, о чем договорились Лукашенко и Пригожин, а также от того, станет ли Пригожин выполнять эти договоренности. Уходить полностью в область догадок, на мой взгляд, смысла нет. Но что можно сказать точно — уголовное дело прекратить могут, замотивировав, что они вовремя одумались, например. Это технически возможно.
Кстати, я обратил внимание на то, что президент России поблагодарил президента Беларуси за помощь, но прямо нигде не говорилось, что Лукашенко непосредственно от имени Путина решил все проблемы. Может, завтра Вагнер отправится в Африку как сотрудник компании из Беларуси – кто знает?
— Для чего в стране в подобных ситуациях вводится военное положение?
— Это позволяет убрать людей с улиц и обеспечить контроль ситуации. А в случае, если возникают непонятные истории, людей можно задержать на длительный срок и уже потом разбираться. Кстати, решение Собянина о выходном дне в понедельник 26 июня в Москве, на мой взгляд, связано с тем, чтобы людей стимулировать покинуть Москву, или хотя бы уменьшить их поездки на работу и с работы — чтобы они "под ногами не путались", не мешали на дорогах и так далее.
— Расскажите, какой опыт мы получили на примере вооруженного захвата Ростова-на-Дону?
— Во-первых, Ростов не то место для мятежа, которое способно свергнуть власть в России. А до Москвы нужно еще как-то доехать. Сделать это вагеровцам физически бы, на мой взгляд, не дали. Вот и Пригожина вдруг посреди дороги посетило озарение, что ему надо ехать обратно, а не в Москву.
Во-вторых, любой руководитель любого государства всегда больше всего опасается военного мятежа в армии, потому что тогда властям не на кого опереться. Если смотреть с этой стороны, наши силовики не встали на сторону Пригожина и, более того, судя по ряду сообщений, армия, похоже, нанесла мятежникам "Вагнера" огневое поражение. То есть ВС РФ поддержали главу государства. И не только на словах, а на практике.
Хотя поддержка на словах тоже очень важна, и в этом плане показательно, что первыми к бойцам "Вагнера" обратились генералы Суровикин и Алексеев — люди, которые пользуются в армии уважением и при этом взаимодействовали с "Вагнером". Ну, и Евкуров, который пусть публично не выступал, но лично общался с Пригожиным. Последний, кстати, при Евкурове "гнул пальцы" не столь активно, как обычно себе позволяет. А потом еще и представители разных подразделений Вооруженных сил выступили с осуждением действий Пригожина — это также важно.
И третье — Росгвардия, которая подчиняется напрямую президенту страны, выдвинулась на подавление мятежа и ожидала приказа. Наверняка это также оказало значительное влияние на изменение позиции Пригожина. По сути шансов у мятежников практически не было и именно это, я считаю, сыграло ключевую роль в том, что Пригожин начал искать выход из ситуации, поняв, что со Спасской башни Кремля он речь не толкнет — просто не дойдет до нее — и нужно срочно искать менее пафосные решения, чтобы остаться в живых.
Вчера, 21:17Лукашенко сообщил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.