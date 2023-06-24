https://ukraina.ru/20230624/1047534287.html

"Газель" с миллиардами. Силовики подсчитали количество денег, найденных возле офиса Пригожина

"Газель" с миллиардами. Силовики подсчитали количество денег, найденных возле офиса Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру

"Газель" с миллиардами. Силовики подсчитали количество денег, найденных возле офиса Пригожина

В микроавтобусе, припаркованном на заднем дворе отеля "Трезини" в Санкт-Петербурге, который считается офисом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, силовики нашли картонные коробки, забитые пачками банкнот. Общая сумма составила 4 млрд рублей, сообщает "Фонтанка"

2023-06-24T16:26

2023-06-24T16:26

2023-06-24T18:03

новости

чвк "вагнер"

деньги

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Некоторые пачки денег были перевязаны резинками по 250 тыс. рублей, другие — банковской лентой.Оперативник начали проверять белую "Газель" на наличие в ней взрывчатых веществ. Вскрыв автомобиль, они обнаружили коробки с деньгами.Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.

https://ukraina.ru/20230624/1047531389.html

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новости, чвк "вагнер", деньги