"Газель" с миллиардами. Силовики подсчитали количество денег, найденных возле офиса Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру
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"Газель" с миллиардами. Силовики подсчитали количество денег, найденных возле офиса Пригожина
"Газель" с миллиардами. Силовики подсчитали количество денег, найденных возле офиса Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру
"Газель" с миллиардами. Силовики подсчитали количество денег, найденных возле офиса Пригожина
В микроавтобусе, припаркованном на заднем дворе отеля "Трезини" в Санкт-Петербурге, который считается офисом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, силовики нашли картонные коробки, забитые пачками банкнот. Общая сумма составила 4 млрд рублей, сообщает "Фонтанка"
2023-06-24T16:26
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новости
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Некоторые пачки денег были перевязаны резинками по 250 тыс. рублей, другие — банковской лентой.Оперативник начали проверять белую "Газель" на наличие в ней взрывчатых веществ. Вскрыв автомобиль, они обнаружили коробки с деньгами.Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
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новости, чвк "вагнер", деньги
Новости, ЧВК "Вагнер", деньги

"Газель" с миллиардами. Силовики подсчитали количество денег, найденных возле офиса Пригожина

16:26 24.06.2023 (обновлено: 18:03 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкРоссийский рубль купюра
Российский рубль купюра - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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В микроавтобусе, припаркованном на заднем дворе отеля "Трезини" в Санкт-Петербурге, который считается офисом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, силовики нашли картонные коробки, забитые пачками банкнот. Общая сумма составила 4 млрд рублей, сообщает "Фонтанка"
Некоторые пачки денег были перевязаны резинками по 250 тыс. рублей, другие — банковской лентой.
Оперативник начали проверять белую "Газель" на наличие в ней взрывчатых веществ. Вскрыв автомобиль, они обнаружили коробки с деньгами.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.
Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.
На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
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