Дмитрий Бабич: Вооруженный мятеж Пригожина в России очень больно щелкнул по носу США и весь Запад - 24.06.2023 Украина.ру
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Дмитрий Бабич: Вооруженный мятеж Пригожина в России очень больно щелкнул по носу США и весь Запад
Дмитрий Бабич: Вооруженный мятеж Пригожина в России очень больно щелкнул по носу США и весь Запад - 24.06.2023 Украина.ру
Дмитрий Бабич: Вооруженный мятеж Пригожина в России очень больно щелкнул по носу США и весь Запад
На Западе считают, что Пригожин – командир наемников. Это несправедливо. Потому что риск службы в "Вагнере" такой большой, что только за деньги люди на это не... Украина.ру, 24.06.2023
2023-06-24T17:01
2023-06-24T17:02
интервью
россия
пригожин
чвк "вагнер"
запад
сша
украина
мятеж
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На Западе считают, что Пригожин – командир наемников. Это несправедливо. Потому что риск службы в "Вагнере" такой большой, что только за деньги люди на это не пойдут. У них все равно есть некие патриотические мотивы. Учитывая два эти основных мотива вагнеровцев, вряд ли они будут штурмовать Москву, поэтому их мятеж обречен, считает редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий БабичОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий, если говорить о реакции Запада на мятеж Пригожина, то наиболее активно выступила Польша, которая созвала совет безопасности и привела армию в боевую готовность. Все остальные страны ограничиваются комментариями в духе "мы будем следить за развитием событий". Почему?- То, что сейчас происходит – это щелчок по носу Западу и его идеологии.Дело в том, что мейнстримная пресса США и Евросоюза все эти годы пыталась создать впечатление, что основная оппозиция в России – это либералы. Это люди, которые не поддерживают СВО и хотят возвращения ельцинской эпохи. Это неправда.На самом деле в России гораздо более силен сегмент общественного мнения, который считает, что мы воюем слишком мягко. "Почему мы не бьем по мостам через Днепр и по аэродромам в Польше". Но Запад его не хотел видеть.По его раскладам, будущее за ними. А все, кто против них - Basket of deplorables (кучка людей, достойных презрения), как говорила Хиллари Клинтон о сторонниках Дональда Трампа.И если Пригожин рассчитывает на что-то в России, то он как раз рассчитывает на сегмент общественного мнения, о котором я говорил ранее.- Если Пригожин опирается на радикально-патриотическую часть оппозиции, почему в последнем интервью он повторил тезисы украинской пропаганды ("ВСУ не бомбили Донбасс" и "война выгодна российским олигархам")?- Давайте посмотрим на это внимательнее.Первым человеком на Западе, который активно поддержал Пригожина, был беглый олигарх-иноагент Ходарковский. Короля делает свита. Невзлин и Пичугин – это уголовники. Поэтому у него нет белых перчаток. Мол, восстал бандит – поддержим бандита.Вспомните, как поступал Ходарковский. Многие купились, когда он, будучи самым богатым человеком России 1990х, говорил о каком-то левом повороте и социальной справедливости, вопреки всем классовым теориям.На самом деле все объясняется просто. Все антигосударственные силы в России всегда выступают за простые и радикальные решения. Возьмем того же Лимонова. Он уехал на Запад в начале 1970х в качестве советского диссидента, потом он стал сталинистом, потом он стал русским националистом, а потом оказалось, что он печатается на Западе и любит западных панков. Когда появляются эти разрывы – жди беды.Это и есть тот тип авантюрного, мелкобуржуазного оппозиционера, который сейчас востребован на Западе. И к этому типу относится Пригожин. Он вроде бы воюет с киевским режимом, но в последнем интервью он полностью повторил тезисы украинской пропаганды. "В Донбассе мы никому не помогали, а только дербанили". Это же неправда.Если бы Россия просто хотела урвать для своей верхушки деньги, она бы вообще ничего не делала на Украине. Многие прямо предлагали посчитать Майдан внутренними разборками в соседней стране. Многие бизнесмены не шли в Крым все эти восемь лет, потому что это означало попадание под санкции.И получается удивительный момент, когда авантюрный служитель России вдруг окажется служителем врага. А какой тип удержит Россию? Россию удержит служивый человек, который не бросается в крайности и выполняет бюрократические формальности. Да, он может счесть, что для получения нужного количества снарядов нужно подписать кучу бумажек. Но терпите, как терпит наш народ, который заполняет кучу бумажек о том, сколько он потратил газа или электричества.- Находили ли вы публикации в африканских СМИ, как там относятся именно к Пригожину?- В самой проблемной северо-западной части Африки много лет хозяйничали французы. Местному населению бывших французских колоний это в конце концов надоело. Постоянные перевороты, нет никакого житья от исламских фундаменталистов. Не работает эта французская система безопасности.А не работает она именно потому, что Франция предала свои национальные идеалы. Тот же Макрон и Саркози служили только глобализму. Иначе как объяснить позицию Парижа по Сирии?В Сирии сторонниками Франции всегда были христиане и алавиты, которые жили по средиземноморскому побережью. А их врагами были диковатые суннитские племена, которые жили в глубине континента. Но во время восстания против Асада сирийского президента как раз поддержали традиционные профранцузские элементы. А против него были дикари из суннитских поселений на востоке. И Франция как раз их и поддержала людей, которые исторически с ней боролись.Африканцы это понимают. Они не очень понимают, чего хочет Россия. Но поскольку во французских СМИ валят на Россию и "Вагнер" ушаты грязи, то местные руководствуются логикой "враг моего врага – мой друг".Поэтому мне кажется, что Россия вполне найдет людей, которые заменят Пригожина в продвижении ее интересов в Африке.- Чем в итоге закончится пригожинский мятеж?- Мне кажется, что выбранный Пригожиным метод протеста абсолютно безумен. На что он может рассчитывать?На Западе считают, что Пригожин – командир наемников. Хотя я считаю, что это несправедливо. Потому что риск службы в "Вагнере" такой большой, что только за деньги люди на это не пойдут. У них все равно есть некие патриотические мотивы.Учитывая два эти основных мотива вагнеровцев, я не понимаю, что может их заставить пойти на Воронеж или на Москву. С точки зрения патриотизма это измена. Потому что в условиях наступления украинской армии вы мешаете и отвлекаете силы. А с точки зрения денег это тем более безумная акция.Дело в том, что Пригожин платит вагнеровцам не свои деньги. Он платит им общественные средства, которые приходили к нему как к эффективному бизнесмену по системе аутсорсинга. Грубо говоря, вы хорошо делаете свою работу, так лучше, чтоб ее делали вы, а не бюрократы, поэтому мы это государственное финансирование отдадим вам.Но конечный-то источник финансирования – это наш бюджет. Вы хотите оставить страну без денег? Я не думаю. Поэтому этот мятеж обречен с самого начала.- Спровоцирует ли Запад ВСУ на еще более массированные наступательные операции после пригожинского мятежа?- Они об этом мечтают. Тем более, что наступление продолжается. Но мы видим, что мы и без "Вагнера" можем сопротивляться. Потому что мобилизовал людей не в "Вагнер". Их мобилизовали в армию России.
https://ukraina.ru/20230426/1045685120.html
https://ukraina.ru/20230624/1047532804.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, россия, пригожин, чвк "вагнер", запад, сша, украина, мятеж
Интервью, Россия, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Запад, США, Украина, мятеж

Дмитрий Бабич: Вооруженный мятеж Пригожина в России очень больно щелкнул по носу США и весь Запад

17:01 24.06.2023 (обновлено: 17:02 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынДмитрий Бабич интервью
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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На Западе считают, что Пригожин – командир наемников. Это несправедливо. Потому что риск службы в "Вагнере" такой большой, что только за деньги люди на это не пойдут. У них все равно есть некие патриотические мотивы. Учитывая два эти основных мотива вагнеровцев, вряд ли они будут штурмовать Москву, поэтому их мятеж обречен, считает редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Дмитрий, если говорить о реакции Запада на мятеж Пригожина, то наиболее активно выступила Польша, которая созвала совет безопасности и привела армию в боевую готовность. Все остальные страны ограничиваются комментариями в духе "мы будем следить за развитием событий". Почему?
- То, что сейчас происходит – это щелчок по носу Западу и его идеологии.
Дело в том, что мейнстримная пресса США и Евросоюза все эти годы пыталась создать впечатление, что основная оппозиция в России – это либералы. Это люди, которые не поддерживают СВО и хотят возвращения ельцинской эпохи. Это неправда.
Дмитрий Бабич - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
26 апреля, 12:35
Дмитрий Бабич: кто он Журналист, редактор портала "ИноСМИ"
На самом деле в России гораздо более силен сегмент общественного мнения, который считает, что мы воюем слишком мягко. "Почему мы не бьем по мостам через Днепр и по аэродромам в Польше". Но Запад его не хотел видеть.
По его раскладам, будущее за ними. А все, кто против них - Basket of deplorables (кучка людей, достойных презрения), как говорила Хиллари Клинтон о сторонниках Дональда Трампа.
И если Пригожин рассчитывает на что-то в России, то он как раз рассчитывает на сегмент общественного мнения, о котором я говорил ранее.
- Если Пригожин опирается на радикально-патриотическую часть оппозиции, почему в последнем интервью он повторил тезисы украинской пропаганды ("ВСУ не бомбили Донбасс" и "война выгодна российским олигархам")?
- Давайте посмотрим на это внимательнее.
Первым человеком на Западе, который активно поддержал Пригожина, был беглый олигарх-иноагент Ходарковский. Короля делает свита. Невзлин и Пичугин – это уголовники. Поэтому у него нет белых перчаток. Мол, восстал бандит – поддержим бандита.
Вспомните, как поступал Ходарковский. Многие купились, когда он, будучи самым богатым человеком России 1990х, говорил о каком-то левом повороте и социальной справедливости, вопреки всем классовым теориям.
На самом деле все объясняется просто. Все антигосударственные силы в России всегда выступают за простые и радикальные решения. Возьмем того же Лимонова. Он уехал на Запад в начале 1970х в качестве советского диссидента, потом он стал сталинистом, потом он стал русским националистом, а потом оказалось, что он печатается на Западе и любит западных панков. Когда появляются эти разрывы – жди беды.
Это и есть тот тип авантюрного, мелкобуржуазного оппозиционера, который сейчас востребован на Западе. И к этому типу относится Пригожин. Он вроде бы воюет с киевским режимом, но в последнем интервью он полностью повторил тезисы украинской пропаганды. "В Донбассе мы никому не помогали, а только дербанили". Это же неправда.
Если бы Россия просто хотела урвать для своей верхушки деньги, она бы вообще ничего не делала на Украине. Многие прямо предлагали посчитать Майдан внутренними разборками в соседней стране. Многие бизнесмены не шли в Крым все эти восемь лет, потому что это означало попадание под санкции.
И получается удивительный момент, когда авантюрный служитель России вдруг окажется служителем врага. А какой тип удержит Россию? Россию удержит служивый человек, который не бросается в крайности и выполняет бюрократические формальности. Да, он может счесть, что для получения нужного количества снарядов нужно подписать кучу бумажек. Но терпите, как терпит наш народ, который заполняет кучу бумажек о том, сколько он потратил газа или электричества.
Российская делегация принимает участие в конференции МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
15:18
От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж ПригожинаК событиям в России, где основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил вооружённый мятеж, обвинив Министерство обороны РФ в нанесении ударов по позициям его подразделений, что военное руководство страны отрицает, приковано внимание всего мирового сообщества.
- Находили ли вы публикации в африканских СМИ, как там относятся именно к Пригожину?
- В самой проблемной северо-западной части Африки много лет хозяйничали французы. Местному населению бывших французских колоний это в конце концов надоело. Постоянные перевороты, нет никакого житья от исламских фундаменталистов. Не работает эта французская система безопасности.
А не работает она именно потому, что Франция предала свои национальные идеалы. Тот же Макрон и Саркози служили только глобализму. Иначе как объяснить позицию Парижа по Сирии?
В Сирии сторонниками Франции всегда были христиане и алавиты, которые жили по средиземноморскому побережью. А их врагами были диковатые суннитские племена, которые жили в глубине континента. Но во время восстания против Асада сирийского президента как раз поддержали традиционные профранцузские элементы. А против него были дикари из суннитских поселений на востоке. И Франция как раз их и поддержала людей, которые исторически с ней боролись.
Африканцы это понимают. Они не очень понимают, чего хочет Россия. Но поскольку во французских СМИ валят на Россию и "Вагнер" ушаты грязи, то местные руководствуются логикой "враг моего врага – мой друг".
Поэтому мне кажется, что Россия вполне найдет людей, которые заменят Пригожина в продвижении ее интересов в Африке.
- Чем в итоге закончится пригожинский мятеж?
- Мне кажется, что выбранный Пригожиным метод протеста абсолютно безумен. На что он может рассчитывать?
На Западе считают, что Пригожин – командир наемников. Хотя я считаю, что это несправедливо. Потому что риск службы в "Вагнере" такой большой, что только за деньги люди на это не пойдут. У них все равно есть некие патриотические мотивы.
Учитывая два эти основных мотива вагнеровцев, я не понимаю, что может их заставить пойти на Воронеж или на Москву. С точки зрения патриотизма это измена. Потому что в условиях наступления украинской армии вы мешаете и отвлекаете силы. А с точки зрения денег это тем более безумная акция.
Дело в том, что Пригожин платит вагнеровцам не свои деньги. Он платит им общественные средства, которые приходили к нему как к эффективному бизнесмену по системе аутсорсинга. Грубо говоря, вы хорошо делаете свою работу, так лучше, чтоб ее делали вы, а не бюрократы, поэтому мы это государственное финансирование отдадим вам.
Но конечный-то источник финансирования – это наш бюджет. Вы хотите оставить страну без денег? Я не думаю. Поэтому этот мятеж обречен с самого начала.
- Спровоцирует ли Запад ВСУ на еще более массированные наступательные операции после пригожинского мятежа?
- Они об этом мечтают. Тем более, что наступление продолжается. Но мы видим, что мы и без "Вагнера" можем сопротивляться. Потому что мобилизовал людей не в "Вагнер". Их мобилизовали в армию России.
 
ИнтервьюРоссияПригожинЧВК "Вагнер"ЗападСШАУкраинамятеж
 
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