https://ukraina.ru/20230624/1047528793.html

Закономерный итог. Что стоит за заявлениями и мятежом Пригожина

Закономерный итог. Что стоит за заявлениями и мятежом Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру

Закономерный итог. Что стоит за заявлениями и мятежом Пригожина

Итак, вещи названы своими именами – предательство, измена, вооружённый мятеж, удар в спину, cмута. Жёсткий тон президента понятен, но понятны и недоговоренности в его речи. В частности, не названы поимённо зачинщики смуты, прежде всего – Пригожин.

2023-06-24T12:24

2023-06-24T12:24

2023-06-24T12:24

россия

украина

чвк "вагнер"

мятеж

мнения

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Но надо отметить, все это долго вызревало.Во-первых, конфликт между Министерством обороны и ЧВК "Вагнер" развивается уже давно.Первоначально конфликт этот рассматривался как элемент общественного давления на МО, к которому есть значительные претензии (достаточно вспомнить о том, что обеспечение армии БПЛА до сих пор осуществляется, преимущественно, волонтёрами).Безусловно, конфликт этот надо было гасить в зародыше, а ещё лучше в принципе не допускать его возникновения – участие ЧВК в боевых действиях и массовая мобилизация в него заключённых изначально в самых неприятных формах напоминала события 2014 года на Украине – добробаты и выпущенные из тюрем уголовники. Уже в 2014 году Порошенко с этой махновщиной покончил. Но мы, разумеется, думали, что мы умнее украинцев и у нас так как у них не получится… Получилось.Отметим, кстати, что неоднократные обещания полевых командиров украинских добробатов пойти на Киев так ничем и не закончились. Пригожин, конечно, оказался круче Яроша. Но это не повод для гордости.Во-вторых, на нас крайне угнетающее впечатление произвели последние заявления Пригожина.Нет, мы и сами знаем, что в 2014-22 годах ситуация в республиках Донбасса была далеко не радужная и претензий к лицам, осуществлявшим управление этим территориям, предостаточно. Но заявления о том, что Украина, якобы, не обстреливала Донбасс и не собиралась его вернуть и зачистить, а "аллея ангелов" появилась из-за любви местного населения к малым архитектурным формам (Пригожин до такого цинизма не дошёл, но это естественный вывод из его слов) – за пределами добра и зла.Кстати, не только мы обратили внимание на то, что ЦИПсО настолько опешило, что ограничилось репостами и лайками – открытого участия главы "Вагнера" в информационной войне на стороне Украины они явно не ожидали.Ну и понимаете – одно дело, критиковать действия Министерства обороны и даже высшего военно-политического руководства страны (автор этой статьи, например, не устаёт повторять, что Минские соглашения были грубейшей ошибкой России), но совсем другое – ставить под вопрос территориальную целостность России.Причём тут территориальная целостность? А какие выводы надо делать исходя из заявлений Пригожина о "так называемой СВО"? Да,, похоже, он предлагает идти на мир любой ценой, старательно выполняя все хотелки Киева... Ну а какой ещё смысл говорить то, что говорил Пригожин?В-третьих, неоднократно говорилось о том, что Украина не может рассчитывать на успех в войне, но может – на мятеж и бунт внутри страны. Собственно, об этом неоднократно говорили и украинские руководители.Что мы видим в итоге? В итоге мы видим именно попытку переворота. Да, направлена она не против руководства государства, а против руководства одного из ведомств. Да, происходит она вроде бы под лозунгами войны до победного конца (хотя, повторим, в заявлениях Пригожина скорее звучат призывы к капитуляции), ну так и февральская революция 1917 года тоже проходила под лозунгами войны до победного конца и против царя и его окружения, которые "плохо воевали". Воевали они и правда плохо, но Временное правительство воевало не лучше, а переворот произошёл за год до победы...Так или иначе, но сейчас очевидно, что Пригожин попытался сыграть в ту же игру, в которую играл уже Коломойский. Коломойский проиграл, но, помнится, для этого потребовалось вмешательство посла США. В данной ситуации нет сомнений, что посол США будет на стороне Пригожина – ему ведь всё равно, под какими лозунгами мятеж, главное, что это мятеж…Ну и главный вывод: одна страна, один народ, одни грабли.

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россия, украина, чвк "вагнер", мятеж, мнения