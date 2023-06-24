https://ukraina.ru/20230624/1047528434.html

Франция пытается перехватить у США русофобское лидерство

Франция пытается перехватить у США русофобское лидерство - 24.06.2023 Украина.ру

Франция пытается перехватить у США русофобское лидерство

Запад хорошо подготовился к Вильнюсскому саммиту НАТО, организовав против России наступление "по всем азимутам". При этом неудачное наступление ВСУ на Юге – лишь верхушка айсберга.

2023-06-24T13:26

2023-06-24T13:26

2023-06-24T13:26

эксклюзив

зарубежье

франция

эммануэль макрон

ростислав ищенко

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Только за последние дни:· ФСБ задержало группу лиц, пытавшихся незаконно вывезти на Украину радиоактивный цезий;· США заявили, что Россия готовит по Украине ядерный удар и что это не останется без последствий, а два американских сенатора немедленно подали законопроект, обязывающий администрацию Байдена, в случае ядерного удара России, немедленно начать консультации с союзниками по НАТО о "массированном ответе";· в социальных сетях появилась пока официально не подтверждённая информация о вскрытии ФСБ сети спящих ячеек ГУР и СБУ, готовивших нападения на правительственные и административные здания;· об открытой подготовке в Польше и на Украине агрессии против Белоруссии я уже писал, надо отметить, что в районе Приднестровья также традиционно неспокойно;· украинские пленные сообщают, что от них требовали к саммиту НАТО взять хотя бы одно "стратегическое село", гоня на убой массами.Всё это складывается в масштабную мозаику.1. На Юге, даже если украинцам не удастся достичь заметного успеха, необходимо выдать за успех хотя бы что-то (хоть один населённый пункт, над которым установлен устойчивый контроль и который можно демонстрировать как подтверждение "глубокого прорыва").2. В это время на Украине должен произойти взрыв какого-то ядерного устройства или его имитации. Вина будет возложена на Россию. Параллельно начнутся провокации против Белоруссии и/или Приднестровья с целью открытия против России ещё одного фронта (с прямым или косвенным участием стран НАТО).3. На это накладывается дестабилизация ситуации внутри России, возможно усугубляемая массированными обстрелами приграничных территорий с помощью ракет Storm Shadow и HIMARS.4. В конгрессе США истерика. В Вильнюсе, на саммите НАТО истерику с требованием принять Украину закатывают поляки и прибалты. И вот на фоне всего этого выходят США все в белом и предлагают Москве "руку помощи" в виде "мирного договора", в рамках которого за Россией остаются "даже" Крым и Донбасс. Прозрачно намекая при этом, что если их инициатива будет отвергнута, то Россия столкнётся с армиями НАТО.В США уверены, что Россия не ответит ядерным ударом, поскольку против неё ядерное оружие не использовалось. При этом концентрация проблем в отдельный момент времени должна перегрузить возможности Москвы к адекватной реакции и не оставить Кремлю выбора, вынуждая согласиться на мир по-американски.И тут внезапно на арену большой политики выскакивает Париж. Макрон, совсем недавно пытавшийся повысить свой политический вес, за счёт участия (в качестве гостя, единственного от G-7, НАТО и ЕС) в саммите БРИКС в ЮАР (и несомненно обиженный официальным нежеланием России видеть его там) резко меняет позицию по приёму Украины в НАТО и заявляет, что Франция готова удовлетворить украинскую заявку уже на вильнюсском саммите. Французский президент почему-то решил, что в таком случае Россия не сможет дальше продолжать СВО, а Украина немедленно согласится на конструктивные переговоры о мире.Макрон прекрасно знает, что пока что за приём Украины в НАТО выступает меньшинство стран альянса. Однозначно "за" только поляки и прибалты, британцы и наследники викингов скорее "не против", остальные пребывают в глубоких раздумьях и явно не спешат поддерживать столь опасную инициативу.На саммите объявят о том, что к НАТО 4 апреля текущего года официально присоединилась Финляндия. Но со Швецией вопрос завис. Между тем, в отличие от Украины, шведы давно сформировали официальную заявку. Даже если в Вильнюсе удастся добиться полного консенсуса относительно приёма Киева, то сама процедура (даже в наиболее упрощённом варианте) займёт как минимум пару месяцев. То есть, ни о каком прекращении войны, благодаря французской инициативе, речь идти не может.Инициатива Макрона выглядела бы как мелкая и глупая месть за нежелание Москвы видеть его на саммите БРИКС, если только не предположить, что французский президент в курсе масштабных провокационных мероприятий, подготовленных против России его англо-саксонскими коллегами.Для США и их украинских вассалов комплексное военно-политическое наступление на Россию в преддверии и в период саммита НАТО – "фол последней надежды". Если Москву не удастся сломать, задействовав все доступные механизмы давления, бросив в бой все силы, засветив все свои закладки в российском обществе и в элите, останется только размышлять о сроках и формате капитуляции перед Россией (безоговорочного принятия её декабрьских, 2021 года, требований, с актуальными дополнениями).Это тяжёлый выбор для США. Макрон же пытается сыграть в беспроигрышную игру. Если вдруг комплексное наступление Запада на Россию в очередной раз провалится, то он ни при чём – это англо-саксы проиграли, а Макрон начнёт "с чистого листа" выстраивать отношения ЕС с Россией в новой геополитической реальности. Ну, или попытается начать говорить от имени "суверенизировавшегося" ЕС. России же нужен будет в деамериканизированном ЕС сильный, авторитетный и влиятельный партнёр. Таковым Макрон видит себя и только себя.Если же авантюра англо-саксов выгорит, то Макрон окажется первым (из руководителей значимых стран), кто инициировал вступление Украины в НАТО и, таким образом, "дал толчок" последующему комплексному наступлению на Россию. Ведь все остальные события, хоть и были запланированы раньше и другими людьми, произойдут после его (Макрона) выступления. Для непосвящённого в детали внешнего наблюдателя именно Макрон покажется снежинкой, сорвавшей лавину.Поскольку французский президент добывает свой второй (и последний, согласно конституции) срок и слишком молод для завершения политической карьеры, ему необходимо думать о переходе на одну из руководящих должностей в ЕС. Лучший трамплин, чем лавры "победителя России" придумать трудно. Вот Макрон и старается.Но есть нюанс. Когда руководство (пусть и номинальное) процессами, подготовленными одними, пытаются перехватить другие люди, никогда не получается ничего хорошего. Выскочка не в курсе всех предварительных договорённостей, переплетений интересов, раздела бонусов и даже просто подводных камней в виде личных отношений между участниками операции. Он просто бежит впереди паровоза, делая вид, что именно он-то и тащит поезд.Сам факт появления нового "лидера", претендующего на львиную долю добычи и почестей, нарушает планы остальных участников. В результате, "поезд" может внезапно рассыпаться на вагончики, каждый из которых двинется своим путём. А бывает и хуже, когда паровоз просто прибавляет ходу и наезжает на выскочку, возвращая ситуацию в изначальное положение.В данном случае авантюризм Макрона, пытающегося играть на всех досках все партии, при том, что все они чужие, служит лишь хорошей и яркой иллюстрацией к авантюризму коллективного Запада, который пытается выиграть у России и Китая партию, проигранную объективным законам истории, политики и экономики.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230603/1046872410.html

https://ukraina.ru/20230623/1047504157.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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эксклюзив, зарубежье, франция, эммануэль макрон, ростислав ищенко