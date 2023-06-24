https://ukraina.ru/20230624/1047520940.html

Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем

Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем - 24.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем

Из Запорожской области поступает информация, что там сосредотачивается 100-200 тысячная группировка ВСУ. Трудно сказать, насколько эти цифры точны, но к этому в любом случае надо отнестись серьезно. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2023-06-24T06:30

2023-06-24T06:30

2023-06-24T06:30

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Эксперт отметил, что российские войска уже серьезно отнеслись к данным о грядущем наступлении, и, как следствие, Украина за эти дни потеряла огромное количество личного состава и техники.Но самое серьезное – это Крымское направление. Украинское руководство же обещало пить кофе в Севастополе уже 9 мая, но это не получилось, добавил специалист.Таким образом, мы должны быть готовы к ударам противника на любых направлениях. Нужно продолжать к ним готовиться так же, как мы подготовились до этого, когда враг напоролся на наши оборонительные позиции. Все наши войска сработали профессионально и эффективно, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, запорожская область, крым, артемовск