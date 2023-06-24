https://ukraina.ru/20230624/1047520940.html
Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем
Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем - 24.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем
Из Запорожской области поступает информация, что там сосредотачивается 100-200 тысячная группировка ВСУ. Трудно сказать, насколько эти цифры точны, но к этому в любом случае надо отнестись серьезно. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2023-06-24T06:30
2023-06-24T06:30
2023-06-24T06:30
новости
россия
всу
запорожская область
крым
артемовск
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Эксперт отметил, что российские войска уже серьезно отнеслись к данным о грядущем наступлении, и, как следствие, Украина за эти дни потеряла огромное количество личного состава и техники.Но самое серьезное – это Крымское направление. Украинское руководство же обещало пить кофе в Севастополе уже 9 мая, но это не получилось, добавил специалист.Таким образом, мы должны быть готовы к ударам противника на любых направлениях. Нужно продолжать к ним готовиться так же, как мы подготовились до этого, когда враг напоролся на наши оборонительные позиции. Все наши войска сработали профессионально и эффективно, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, запорожская область, крым, артемовск
Новости, Россия, ВСУ, Запорожская область, Крым, Артемовск
Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем
Из Запорожской области поступает информация, что там сосредотачивается 100-200 тысячная группировка ВСУ. Трудно сказать, насколько эти цифры точны, но к этому в любом случае надо отнестись серьезно. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что российские войска уже серьезно отнеслись к данным о грядущем наступлении, и, как следствие, Украина за эти дни потеряла огромное количество личного состава и техники.
"ВСУ по-прежнему пытаются давить наши позиции на том же Запорожском направлении, только они пообещали извлечь уроки. Еще есть два родственных направления – Донецкое и Южно-Донецкое. Но тут есть некоторые оговорки, на которые тоже нельзя не обратить внимание. Из украинского Генштаба просачивается информация, что у их полководцев есть намерение навалиться всей своей ордой на Артемовск и отбить его. Для них это дело принципа, им нужна там "перемога"", - констатировал Баранец.
Но самое серьезное – это Крымское направление. Украинское руководство же обещало пить кофе в Севастополе уже 9 мая, но это не получилось, добавил специалист.
Таким образом, мы должны быть готовы к ударам противника на любых направлениях. Нужно продолжать к ним готовиться так же, как мы подготовились до этого, когда враг напоролся на наши оборонительные позиции. Все наши войска сработали профессионально и эффективно, заключил собеседник издания.