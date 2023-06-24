Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем - 24.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем
Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем - 24.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем
Из Запорожской области поступает информация, что там сосредотачивается 100-200 тысячная группировка ВСУ. Трудно сказать, насколько эти цифры точны, но к этому в любом случае надо отнестись серьезно. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2023-06-24T06:30
2023-06-24T06:30
новости
россия
всу
запорожская область
крым
артемовск
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Эксперт отметил, что российские войска уже серьезно отнеслись к данным о грядущем наступлении, и, как следствие, Украина за эти дни потеряла огромное количество личного состава и техники.Но самое серьезное – это Крымское направление. Украинское руководство же обещало пить кофе в Севастополе уже 9 мая, но это не получилось, добавил специалист.Таким образом, мы должны быть готовы к ударам противника на любых направлениях. Нужно продолжать к ним готовиться так же, как мы подготовились до этого, когда враг напоролся на наши оборонительные позиции. Все наши войска сработали профессионально и эффективно, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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новости, россия, всу, запорожская область, крым, артемовск
Новости, Россия, ВСУ, Запорожская область, Крым, Артемовск

Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем

06:30 24.06.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP / LIBKOS
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Из Запорожской области поступает информация, что там сосредотачивается 100-200 тысячная группировка ВСУ. Трудно сказать, насколько эти цифры точны, но к этому в любом случае надо отнестись серьезно. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что российские войска уже серьезно отнеслись к данным о грядущем наступлении, и, как следствие, Украина за эти дни потеряла огромное количество личного состава и техники.
"ВСУ по-прежнему пытаются давить наши позиции на том же Запорожском направлении, только они пообещали извлечь уроки. Еще есть два родственных направления – Донецкое и Южно-Донецкое. Но тут есть некоторые оговорки, на которые тоже нельзя не обратить внимание. Из украинского Генштаба просачивается информация, что у их полководцев есть намерение навалиться всей своей ордой на Артемовск и отбить его. Для них это дело принципа, им нужна там "перемога"", - констатировал Баранец.
Но самое серьезное – это Крымское направление. Украинское руководство же обещало пить кофе в Севастополе уже 9 мая, но это не получилось, добавил специалист.
Таким образом, мы должны быть готовы к ударам противника на любых направлениях. Нужно продолжать к ним готовиться так же, как мы подготовились до этого, когда враг напоролся на наши оборонительные позиции. Все наши войска сработали профессионально и эффективно, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУЗапорожская областьКрымАртемовск
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем
06:00Военный эксперт рассказал, что происходит в Артемовске, пока Россия поджигает танки ВСУ на Запорожье
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