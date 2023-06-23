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На Украине проверят всех военкомов после скандала с заграничной недвижимостью

На Украине проверят всех военкомов после скандала с заграничной недвижимостью - 23.06.2023 Украина.ру

На Украине проверят всех военкомов после скандала с заграничной недвижимостью

Глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия попросит уполномоченные органы провести проверку в отношении военкомов всех украинских областей после скандала вокруг военного комиссара Одесской области Евгения Борисова. Об этом он сообщил 23 июня в своем телеграм-канале

2023-06-23T11:38

2023-06-23T11:38

2023-06-23T11:38

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"Как член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая и подробное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования. Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей", - написал Арахамия.Накануне в украинских СМИ сообщили, что члены семьи военкома Борисова приобрели в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около 4,5 млн долларов после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале 2022 года.Военкома уволили, начали расследование дела по подозрению в злоупотреблениях во время призыва военнообязанных. Однако позже представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк проинформировала, что Борисов продолжает исполнять свои обязанности "поскольку служебное расследование не нашло оснований для отстранения от должности". Она также добавила, что выезд Борисова в Испанию был законным и санкционированным, так как он выезжал на лечение.Сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи недвижимость в Испании.

https://ukraina.ru/20221221/1041984642.html

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новости, зарубежье, проверка, давид арахамия, украина, недвижимость