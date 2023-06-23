https://ukraina.ru/20230623/1047502131.html

WSJ: Пентагон зафиксировал взрыв недалеко от места пропажи батискафа "Титан"

WSJ: Пентагон зафиксировал взрыв недалеко от места пропажи батискафа "Титан" - 23.06.2023 Украина.ру

WSJ: Пентагон зафиксировал взрыв недалеко от места пропажи батискафа "Титан"

Военно-морские силы США с помощью секретного оборудования зафиксировали взрыв в районе места исчезновения мини-субмарины "Титан". Это произошло через несколько часов после потери связи с батискафом, об этом 22 июня сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на на высокопоставленного представителя ВМС США

2023-06-23T10:06

2023-06-23T10:06

2023-06-23T10:06

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титаник (судно)

титан

сша

батискафы

джеймс кэмерон

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Американские военнослужащие искали батискаф "Титан" при помощи "секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок". Поисковые мероприятия начались сразу, как стало известно об исчезновении субмарины. Системе удалось зафиксировать звук имплозии (взрыва, направленного внутрь) неподалеку от того места, где были найдены обломки мини-субмарины. Информация о взрыве была немедленно передана спасательной команде.Офицер добавил, в тот момент военные не могли с уверенностью определить, что послужило причиной зафиксированного звука.Автор фильма "Титаник" американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон в интервью ABC News заявил, что поражен схожестью обстоятельств крушения лайнера и батискафа "Титан".Кэмерон отметил, что ряд экспертов в области глубоководных аппаратов предупреждали компанию OceanGate Expeditions, которая владела батискафом "Титан", о том, что субмарина "носит слишком экспериментальный характер" и не прошла сертификацию.19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении своего батискафа "Титан", предназначенного для туристических экскурсий к месту гибели "Титаника". На борту мини-субмарины находились пять человек. В четверг в районе поиска подводного аппарата были обнаружены неопознанные обломки. Береговая охрана США подтвердила, что данные обломки являются частями пропавшего в Атлантике батискафа.

https://ukraina.ru/20230622/1047472277.html

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новости, титаник (судно), титан, сша, батискафы, джеймс кэмерон