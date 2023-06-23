Морпеха ВСУ осудят в ДНР за массовые убийства жителей Мариуполя - 23.06.2023 Украина.ру
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Морпеха ВСУ осудят в ДНР за массовые убийства жителей Мариуполя
Морпеха ВСУ осудят в ДНР за массовые убийства жителей Мариуполя - 23.06.2023 Украина.ру
Морпеха ВСУ осудят в ДНР за массовые убийства жителей Мариуполя
Морского пехотинца Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Дениса Рашпли осудят по обвинению в массовых убийствах жителей Мариуполя. Уголовное дело направили в Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 23 июня "Коммерсантъ"
2023-06-23T08:10
2023-06-23T08:10
убийства
новости
всу
пехота
мариуполь
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Мужчина обвиняется в убийствах двух и более лиц, совершенных общеопасным способом, покушениях на убийства, а также в применении запрещенных средств и методов ведения войны. По данным издания, морпеху инкриминируется наибольшее количество убийств мирных жителей с начала спецоперации.Как считает следствие, за месяц службы на трех постах в Мариуполе водитель батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты застрелил из автомата 16 человек и как минимум ранил еще девятерых. При этом, по словам обвиняемого, жертв могло быть больше, однако раненые "активно уползали в кусты" из-под его огня.Попав в плен, морпех в присутствии адвоката оформил явку с повинной.
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убийства, новости, всу, пехота, мариуполь
убийства, Новости, ВСУ, пехота, Мариуполь

Морпеха ВСУ осудят в ДНР за массовые убийства жителей Мариуполя

08:10 23.06.2023
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Морского пехотинца Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Дениса Рашпли осудят по обвинению в массовых убийствах жителей Мариуполя. Уголовное дело направили в Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 23 июня "Коммерсантъ"
Мужчина обвиняется в убийствах двух и более лиц, совершенных общеопасным способом, покушениях на убийства, а также в применении запрещенных средств и методов ведения войны.
По данным издания, морпеху инкриминируется наибольшее количество убийств мирных жителей с начала спецоперации.
Как считает следствие, за месяц службы на трех постах в Мариуполе водитель батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты застрелил из автомата 16 человек и как минимум ранил еще девятерых. При этом, по словам обвиняемого, жертв могло быть больше, однако раненые "активно уползали в кусты" из-под его огня.
Попав в плен, морпех в присутствии адвоката оформил явку с повинной.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
18 июня, 18:44
Песков прокомментировал заявление Подоляка об убийстве русскихРоссия должна наказывать за призывы убивать русских, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина 18 июня
 
убийстваНовостиВСУпехотаМариуполь
 
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