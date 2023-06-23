https://ukraina.ru/20230623/1047498592.html

Морпеха ВСУ осудят в ДНР за массовые убийства жителей Мариуполя

Морпеха ВСУ осудят в ДНР за массовые убийства жителей Мариуполя - 23.06.2023 Украина.ру

Морпеха ВСУ осудят в ДНР за массовые убийства жителей Мариуполя

Морского пехотинца Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Дениса Рашпли осудят по обвинению в массовых убийствах жителей Мариуполя. Уголовное дело направили в Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 23 июня "Коммерсантъ"

2023-06-23T08:10

2023-06-23T08:10

2023-06-23T08:10

убийства

новости

всу

пехота

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_eb5dada5471f214393879f0c5702763c.jpg

Мужчина обвиняется в убийствах двух и более лиц, совершенных общеопасным способом, покушениях на убийства, а также в применении запрещенных средств и методов ведения войны. По данным издания, морпеху инкриминируется наибольшее количество убийств мирных жителей с начала спецоперации.Как считает следствие, за месяц службы на трех постах в Мариуполе водитель батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты застрелил из автомата 16 человек и как минимум ранил еще девятерых. При этом, по словам обвиняемого, жертв могло быть больше, однако раненые "активно уползали в кусты" из-под его огня.Попав в плен, морпех в присутствии адвоката оформил явку с повинной.

https://ukraina.ru/20230618/1047344655.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

убийства, новости, всу, пехота, мариуполь