https://ukraina.ru/20230622/1047440615.html
Эксперт рассказал, как Россия упустила свой шанс отрезать западный аппендикс, который мешает ей жить
Эксперт рассказал, как Россия упустила свой шанс отрезать западный аппендикс, который мешает ей жить - 22.06.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия упустила свой шанс отрезать западный аппендикс, который мешает ей жить
По итогам Хельсинских соглашений СССР отступил по ряду концептуальных параметров в столкновении с Западом. Это и был наш проигрыш. Мы захотели встроиться в западную систему, в то время как Запад не отходил от состояния войны с нами. Он продолжал эту войну вплоть до нашего поражения.
2023-06-22T06:15
2023-06-22T06:15
2023-06-22T06:15
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россия
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украина
холодная война
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Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.руНам надо было в военном отношении взять под контроль территорию Западной Европы и установить там социалистический режим. После этого ни о какой Третьей мировой войне речь бы не шла. Потому что Западная Европа на глобальной карте Евразии – это маленький аппендикс. И мы позволяем этому аппендиксу довлеть над нами и навязывать нам свою повестку, подчеркнул Баранчик.Поэтому России сейчас в противостоянии с Западом на Украине надо ставить перед собой большие цели и задачи, и, исходя из этих больших целей и задач, разворачивать ситуацию в свою сторону, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, украина, холодная война, ссср
Новости, Россия, Запад, Украина, холодная война, СССР
Эксперт рассказал, как Россия упустила свой шанс отрезать западный аппендикс, который мешает ей жить
По итогам Хельсинских соглашений СССР отступил по ряду концептуальных параметров в столкновении с Западом. Это и был наш проигрыш. Мы захотели встроиться в западную систему, в то время как Запад не отходил от состояния войны с нами. Он продолжал эту войну вплоть до нашего поражения.
Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
"Я как-то говорил, что любое политическое противостояние похоже на шахматную доску. Противостояние ведется на многих клетках (военных, экономических, политических, информационных). Запад смог переиграть Советский Союз, потому что он играл на своих сильных клетках: финансы (смог задавить нас низкими ценами на нефть) и идеология (показал яркие картинки, чтобы советские люди захотели жвачки и джинсы). У нас были другие сильные клетки, но мы ими не воспользовались", - пояснил эксперт.
Нам надо было в военном отношении взять под контроль территорию Западной Европы и установить там социалистический режим. После этого ни о какой Третьей мировой войне речь бы не шла. Потому что Западная Европа на глобальной карте Евразии – это маленький аппендикс. И мы позволяем этому аппендиксу довлеть над нами и навязывать нам свою повестку, подчеркнул Баранчик.
Поэтому России сейчас в противостоянии с Западом на Украине надо ставить перед собой большие цели и задачи, и, исходя из этих больших целей и задач, разворачивать ситуацию в свою сторону, заключил собеседник издания.