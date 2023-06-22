https://ukraina.ru/20230622/1047440615.html

Эксперт рассказал, как Россия упустила свой шанс отрезать западный аппендикс, который мешает ей жить

Эксперт рассказал, как Россия упустила свой шанс отрезать западный аппендикс, который мешает ей жить - 22.06.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Россия упустила свой шанс отрезать западный аппендикс, который мешает ей жить

По итогам Хельсинских соглашений СССР отступил по ряду концептуальных параметров в столкновении с Западом. Это и был наш проигрыш. Мы захотели встроиться в западную систему, в то время как Запад не отходил от состояния войны с нами. Он продолжал эту войну вплоть до нашего поражения.

2023-06-22T06:15

2023-06-22T06:15

2023-06-22T06:15

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Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.руНам надо было в военном отношении взять под контроль территорию Западной Европы и установить там социалистический режим. После этого ни о какой Третьей мировой войне речь бы не шла. Потому что Западная Европа на глобальной карте Евразии – это маленький аппендикс. И мы позволяем этому аппендиксу довлеть над нами и навязывать нам свою повестку, подчеркнул Баранчик.Поэтому России сейчас в противостоянии с Западом на Украине надо ставить перед собой большие цели и задачи, и, исходя из этих больших целей и задач, разворачивать ситуацию в свою сторону, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, украина, холодная война, ссср