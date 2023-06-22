Эксперт рассказал, как Россия упустила свой шанс отрезать западный аппендикс, который мешает ей жить - 22.06.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Россия упустила свой шанс отрезать западный аппендикс, который мешает ей жить
Эксперт рассказал, как Россия упустила свой шанс отрезать западный аппендикс, который мешает ей жить - 22.06.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия упустила свой шанс отрезать западный аппендикс, который мешает ей жить
По итогам Хельсинских соглашений СССР отступил по ряду концептуальных параметров в столкновении с Западом. Это и был наш проигрыш. Мы захотели встроиться в западную систему, в то время как Запад не отходил от состояния войны с нами. Он продолжал эту войну вплоть до нашего поражения.
2023-06-22T06:15
2023-06-22T06:15
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россия
запад
украина
холодная война
ссср
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Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.руНам надо было в военном отношении взять под контроль территорию Западной Европы и установить там социалистический режим. После этого ни о какой Третьей мировой войне речь бы не шла. Потому что Западная Европа на глобальной карте Евразии – это маленький аппендикс. И мы позволяем этому аппендиксу довлеть над нами и навязывать нам свою повестку, подчеркнул Баранчик.Поэтому России сейчас в противостоянии с Западом на Украине надо ставить перед собой большие цели и задачи, и, исходя из этих больших целей и задач, разворачивать ситуацию в свою сторону, заключил собеседник издания.
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Новости
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Украина.ру
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новости, россия, запад, украина, холодная война, ссср
Новости, Россия, Запад, Украина, холодная война, СССР

Эксперт рассказал, как Россия упустила свой шанс отрезать западный аппендикс, который мешает ей жить

06:15 22.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
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По итогам Хельсинских соглашений СССР отступил по ряду концептуальных параметров в столкновении с Западом. Это и был наш проигрыш. Мы захотели встроиться в западную систему, в то время как Запад не отходил от состояния войны с нами. Он продолжал эту войну вплоть до нашего поражения.
Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
"Я как-то говорил, что любое политическое противостояние похоже на шахматную доску. Противостояние ведется на многих клетках (военных, экономических, политических, информационных). Запад смог переиграть Советский Союз, потому что он играл на своих сильных клетках: финансы (смог задавить нас низкими ценами на нефть) и идеология (показал яркие картинки, чтобы советские люди захотели жвачки и джинсы). У нас были другие сильные клетки, но мы ими не воспользовались", - пояснил эксперт.
Нам надо было в военном отношении взять под контроль территорию Западной Европы и установить там социалистический режим. После этого ни о какой Третьей мировой войне речь бы не шла. Потому что Западная Европа на глобальной карте Евразии – это маленький аппендикс. И мы позволяем этому аппендиксу довлеть над нами и навязывать нам свою повестку, подчеркнул Баранчик.
Поэтому России сейчас в противостоянии с Западом на Украине надо ставить перед собой большие цели и задачи, и, исходя из этих больших целей и задач, разворачивать ситуацию в свою сторону, заключил собеседник издания.
 
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