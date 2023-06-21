Сийярто предрек затяжной конфликт на Украине из-за "военного психоза" Европы - 21.06.2023 Украина.ру
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Сийярто предрек затяжной конфликт на Украине из-за "военного психоза" Европы
Сийярто предрек затяжной конфликт на Украине из-за "военного психоза" Европы - 21.06.2023 Украина.ру
Сийярто предрек затяжной конфликт на Украине из-за "военного психоза" Европы
Венгрия надеется, что конфликт на Украине скоро завершится, но это наивно, так как в Европе царит "военный психоз". Таким мнением поделился 21 июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях
2023-06-21T14:04
2023-06-21T14:04
новости
венгрия
зарубежье
запад
конфликт
украина
россия
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"Мы искренне надеемся, что в последующие дни и недели еще много военнопленных с обеих сторон будут освобождены, надеемся также, что скоро не будет смысла говорить о военнопленных , потому что конфликт закончится. Хотя очевидно, что судя по нынешней жестокости и военному психозу Европы, это кажется наивной иллюзией", - сказал Сийярто.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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новости, венгрия, зарубежье, запад, конфликт, украина, россия
Новости, Венгрия, Зарубежье, Запад, конфликт, Украина, Россия

Сийярто предрек затяжной конфликт на Украине из-за "военного психоза" Европы

14:04 21.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Венгрия надеется, что конфликт на Украине скоро завершится, но это наивно, так как в Европе царит "военный психоз". Таким мнением поделился 21 июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях
"Мы искренне надеемся, что в последующие дни и недели еще много военнопленных с обеих сторон будут освобождены, надеемся также, что скоро не будет смысла говорить о военнопленных , потому что конфликт закончится. Хотя очевидно, что судя по нынешней жестокости и военному психозу Европы, это кажется наивной иллюзией", - сказал Сийярто.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине.
В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
19 июня, 18:40
Претензии к Венгрии из-за военных. Итоги 19 июня на УкраинеМинистерство иностранных дел Украины обвинило Венгрию в изоляции переданных ей из российского плена украинских военных
 
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Заголовок открываемого материала
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14:04Сийярто предрек затяжной конфликт на Украине из-за "военного психоза" Европы
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