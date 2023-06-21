https://ukraina.ru/20230621/1047436821.html
На Украине разрешили исполнять песни Цоя
На Украине разрешили исполнять песни Цоя - 21.06.2023 Украина.ру
На Украине разрешили исполнять песни Цоя
Творчество Виктора Цоя не запрещено к публичному исполнению на территории Украины. Об этом говорится в ответе Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования на запрос СМИ. Документы опубликовал директор информагентства "Украинские новости" Денис Иванеско 21 июня
2023-06-21T13:51
2023-06-21T13:51
2023-06-21T14:09
новости
украина
львов
одесса
виктор цой
песня
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Виктор Цой не включён в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Поэтому его творчество не запрещено к публичному исполнению на территории страны. Украинские власти объяснили разрешение тем, что Цой не был гражданином России. Скандал из-за песни Цоя ранее разгорелся во Львове: несовершеннолетний из Одессы пел её на улице, а местная депутат от партии "Голос" Наталья Пипа потребовала прекратить петь, так как песня – на русском языке.После скандала парень записал видео с извинениями, но потом записал новое, в котором рассказал, что извинялся под давлением. Подростка якобы удерживают в приюте для несовершеннолетних, так как мать не может приехать за сыном по состоянию здоровья.Жители разных областей Украины записали видео в поддержку юного одессита. Такие обращения украинцы записали в своих соцсетях под разные песни Цоя. Во флэшмобе поучаствовали и украинские военнослужащие.Ранее Верховная Рада Украины убрала из школьной программы русскоязычных классиков с мировым именем — Александра Пушкина, Антона Чехова, Михаила Лермонтова, Льва Толстого и множество других, хотя они не являлись гражданами Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20230607/1046987370.html
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Украина.ру
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новости, украина, львов, одесса, виктор цой, песня, русский язык
Новости, Украина, Львов, Одесса, Виктор Цой, песня, Русский язык
На Украине разрешили исполнять песни Цоя
13:51 21.06.2023 (обновлено: 14:09 21.06.2023)
Творчество Виктора Цоя не запрещено к публичному исполнению на территории Украины. Об этом говорится в ответе Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования на запрос СМИ. Документы опубликовал директор информагентства "Украинские новости" Денис Иванеско 21 июня
Виктор Цой не включён в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Поэтому его творчество не запрещено к публичному исполнению на территории страны.
Украинские власти объяснили разрешение тем, что Цой не был гражданином России.
"Песни и творчество Виктора Цоя не подлежат запрету на публичное исполнение", - говорится в ответе на запрос.
Скандал из-за песни Цоя ранее разгорелся во Львове: несовершеннолетний из Одессы пел её на улице, а местная депутат от партии "Голос" Наталья Пипа потребовала прекратить петь, так как песня – на русском языке.
После скандала парень записал видео с извинениями, но потом записал новое, в котором рассказал, что извинялся под давлением. Подростка якобы удерживают в приюте для несовершеннолетних, так как мать не может приехать за сыном по состоянию здоровья.
Жители разных областей Украины записали видео в поддержку юного одессита. Такие обращения украинцы записали в своих соцсетях под разные песни Цоя. Во флэшмобе поучаствовали и украинские военнослужащие.
Ранее Верховная Рада Украины убрала из школьной программы русскоязычных классиков с мировым именем — Александра Пушкина, Антона Чехова, Михаила Лермонтова, Льва Толстого и множество других, хотя они не являлись гражданами Российской Федерации.