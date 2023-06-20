Куда уйдут деньги от продажи "Челси": Дудчак о выборе Абрамовича, планах Лондона и целях России - 20.06.2023 Украина.ру
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Куда уйдут деньги от продажи "Челси": Дудчак о выборе Абрамовича, планах Лондона и целях России
Куда уйдут деньги от продажи "Челси": Дудчак о выборе Абрамовича, планах Лондона и целях России - 20.06.2023 Украина.ру
Куда уйдут деньги от продажи "Челси": Дудчак о выборе Абрамовича, планах Лондона и целях России
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал об итогах Международного экономического форума в... Украина.ру, 20.06.2023
2023-06-20T11:59
2023-06-20T12:02
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал об итогах Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, а также прокомментировал заявление президента Финляндии о перспективах БРИКС и появление британских танков Challenger-2 в Запорожской области:00:40 - Об итогах ПМЭФ-2023; 04:04 - Зачем Bank of China ограничил переводы в юанях для банков РФ? 06:59 - Об оценке президентом Финляндии перспектив БРИКС; 11:18 - О манипуляции с клубом Челси; 12:55 - О целях киевского режима и "грязной" войне.#Дудчак #ПМЭФ #форум #Китай #банки #Финляндия #НАТО #БРИКС #Челси #Абрамович #СВО #Россия #Украина #БританскиеТанки #Запорожье #ГрязнаяБомбаНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru ТГ-канал Аналитика Украина.ру: https://t.me/exclusive_ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Politube - https://poli.tube/@ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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александр дудчак, интервью, новости, видео, видео
Александр Дудчак, Интервью, Новости, Видео

Куда уйдут деньги от продажи "Челси": Дудчак о выборе Абрамовича, планах Лондона и целях России

11:59 20.06.2023 (обновлено: 12:02 20.06.2023)
 
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал об итогах Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, а также прокомментировал заявление президента Финляндии о перспективах БРИКС и появление британских танков Challenger-2 в Запорожской области:
00:40 - Об итогах ПМЭФ-2023;
04:04 - Зачем Bank of China ограничил переводы в юанях для банков РФ?
06:59 - Об оценке президентом Финляндии перспектив БРИКС;
11:18 - О манипуляции с клубом Челси;
12:55 - О целях киевского режима и "грязной" войне.
#Дудчак #ПМЭФ #форум #Китай #банки #Финляндия #НАТО #БРИКС #Челси #Абрамович #СВО #Россия #Украина #БританскиеТанки #Запорожье #ГрязнаяБомба
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