Куда уйдут деньги от продажи "Челси": Дудчак о выборе Абрамовича, планах Лондона и целях России
11:59 20.06.2023 (обновлено: 12:02 20.06.2023)
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал об итогах Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, а также прокомментировал заявление президента Финляндии о перспективах БРИКС и появление британских танков Challenger-2 в Запорожской области:
00:40 - Об итогах ПМЭФ-2023;
04:04 - Зачем Bank of China ограничил переводы в юанях для банков РФ?
06:59 - Об оценке президентом Финляндии перспектив БРИКС;
11:18 - О манипуляции с клубом Челси;
12:55 - О целях киевского режима и "грязной" войне.
04:04 - Зачем Bank of China ограничил переводы в юанях для банков РФ?
06:59 - Об оценке президентом Финляндии перспектив БРИКС;
11:18 - О манипуляции с клубом Челси;
12:55 - О целях киевского режима и "грязной" войне.
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ТГ-канал Аналитика Украина.ру: https://t.me/exclusive_ukraina_ru
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Politube - https://poli.tube/@ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru