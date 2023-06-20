https://ukraina.ru/20230620/1047396842.html

Массовые протесты в Софии: болгары отказываются участвовать в "украинской мясорубке"

Массовые протесты в Софии: болгары отказываются участвовать в "украинской мясорубке" - 20.06.2023 Украина.ру

Массовые протесты в Софии: болгары отказываются участвовать в "украинской мясорубке"

Жители Болгарии уже в седьмой раз протестуют против вовлечения страны в украинский конфликт. Опять в более чем 40 городах проходят массовые акции. Украина.ру, 20.06.2023

2023-06-20T11:47

2023-06-20T11:47

2023-06-20T11:52

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Жители Болгарии уже в седьмой раз протестуют против вовлечения страны в украинский конфликт. Опять в более чем 40 городах проходят массовые акции. В этот раз – под лозунгом "Болгария - зона мира". Люди несут плакаты с надписями "Болгария – зона мира", "НАТО – вон", "Референдум за мир и суверенитет".#Болгария #НАТО #протесты #Украина #оружие #София #танки #референдум #правительство #президент #парламент #минобороны Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram — https://t.me/ukraina_ruТГ-канал Аналитика Украина.ру: https://t.me/exclusive_ukraina_ruОдноклассники — https://ok.ru/ukrainaruНаш сайт: https://ukraina.ruPolitube - https://poli.tube/@ukrainaru

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