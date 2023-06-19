https://ukraina.ru/20230619/1047365384.html

Украина и Африка: как встретились противоположные полюсы истории

Украина и Африка: как встретились противоположные полюсы истории - 19.06.2023 Украина.ру

Украина и Африка: как встретились противоположные полюсы истории

Визит на прошлой неделе в Киев президентов семи стран Африки, где явным лидером был президент ЮАР Сирил Рамафоса, стал для украинского политического истеблишмента явлением необычным

2023-06-19T13:55

2023-06-19T13:55

2023-06-19T13:55

мнения

украина

африка

юар

визит

запад

мирный план

польша

сво

зарубежье

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Прежде всего потому, что вся внешняя политика самого государственного образования, давно утратившего последние признаки национального суверенитета, сориентирована стопроцентно на белых господ, именно тех, кто в собственной экономической модели специализировался на грабеже и эксплуатации Африки, Латинской Америки и Азии, бедных и зависимых полуколониальных стран, в ряды который с гордостью и задором ворвалась недавно Украина. Для самого Киева в последние несколько лет не существовало мира кроме Западной Европы и Северной Америки, которые там было принято называть "всем мировым сообществом", тех, с кем власти было выгодно потеснее "дружить" и за образцовое подчинение которым среди украинских депутатов шел настоящий конкурс. Всё это – на фоне множества совершенно расистских высказываний представителей власти и регулярного избиения неонацистскими группами иностранных студентов на улицах украинских городов. Мы можем только представлять себе, что могли чувствовать представители страны, недавнее прошлое которой – история борьбы с апартеидом, в государстве, где пособники нацистов сделаны официальными героями. Уже традиционное шоу с фейковой воздушной тревогой оказалось явным перебором, что африканские гости честно дали понять.Мероприятие являлось в значительной степени формальным и протокольным. Для киевского режима был важен прежде всего сам факт визита "еще семи глав государств", которые выслушали привычную риторику и ввиду отсутствия на сегодняшней Украине реальной культурной жизни, были вынуждены смотреть известный миру театр одного актера. Киевская власть еще раз отвергла возможность очередных мирных инициатив, и когда по окончанию делегация переместилась на территорию Польши, их там ждало следующее шоу с закрытием неба – чтобы максимально усложнить их запланированные встречи с российским руководством.Хочется думать, что в силу собственной трагической истории, африканцы больше нас привычны к европейскому дикарству и украинско-польский эпизод поездки станет для политики их государств еще одним критерием оценки того, кто реально является другом и союзником их народов.Вместе с трагическими событиями на новом, украинском театре военных действий, и отчасти их огромной ценой, в мире произошло немало неожиданностей, которые в конце концов должны открыть новую возможность для позитивных перемен для всех. Я совершенно уверен, что в нашу эпоху глобализации и растущей взаимозависимости народов, причем часто вопреки политике их правительств, мы не можем рассматривать мир только через призму "национальных интересов" – национальный интерес каждого может быть защищен только благополучием всех, что требует радикального пересмотра и изменения множества вчерашних норм и понятий. Недавно закончившаяся пандемия, фактически подорвавшая экономики многих бедных стран и готовящаяся ситуация с мировым продовольственным кризисом, где проблемы с украинским зерном – лишь видимая часть айсберга, заставляет власти многих стран завтрашних главных потенциальных жертв этой новой ситуации, проявить определенную политическую ответственность и дальновидность (чего катастрофически не хватило большинству европейских правительств) и подумать о новых межгосударственных и экономических альянсах. Стало очевидно, что традиционная ставка на Запад как главного партнера похожа на кратчайший путь к кризису. Одновременно с этим, страны Африки особо чувствительны к ценам на зерно и муку, поскольку это основа питания многих бедных густонаселенных государств и в буквальном смысле вопрос жизни или голодной смерти.Африканская мирная инициатива – важный политический жест континента, говорящий о желании на равных разговаривать с остальными и активно участвовать в решении острых мировых проблем. Разумеется, это идет вразрез с исторически устоявшимся гегемонизмом богатых стран севера, привыкших все решать исключительно в собственных интересах и за всегда счет других.В этот переломный момент, который может надолго предопределить дальнейший ход истории, страны так называемого "третьего мира" тоже должны будут сделать нелегкий выбор. Говоря о мире "третьем", мы вдруг замечаем, что "второго" - которому в последние десятилетия было принято относить страны Восточной Европы – вдруг практически не осталось. Мир, утратив вчерашние иллюзии, опять стремительно разделился на бедных и богатых, победителей и побежденных, эксплуататоров и эксплуатируемых. Удивительно наблюдать, как бедная центральноамериканская страна Гондурас, являвшаяся прототипом "банановой республики" в романе О´Генри "О королях и капусте", с приходом к власти левого правительства Сиомары Кастро, несмотря на крайнюю уязвимость и зависимость местной экономики, проявляет настоящие чудеса государственной независимости. А Германия, долгие годы являвшаяся для многих из нас эталоном успешного и суверенного развития, оказывается во внешней и внутренней политике менее зависимой страной, чем Гондурас. Украинская колониальная власть уже давно сделала свой очевидный выбор, но вряд ли он заразителен для народов, знающих, что такое настоящий колониализм.В этом смысле, глядя на Африку, нам следует приготовиться ко многим новым сюрпризам и неожиданностям. Незаслуженно забытая миром колыбель человечества готовится к борьбе за свою новую независимость и материальные и человеческие ресурсы, которыми она обладает, должны быть в конце концов поставлены на цели её собственное развития, проект для которого страны Запада – не лучший союзник. Пока европейские и различные постсоветские расисты и невежды привычно иронизируют в высокомерном сравнении собственных стран с европейскими, я всегда вспоминаю о моей замечательной приятельнице из Новосибирска, которая несколько лет проработала учителем в какой-то глухой руандийской деревне, потом жила еще в нескольких странах, но главная ностальгия ее жизни – по Африке, поскольку нигде больше она не встречала того человеческого качества и бескорыстия отношений, как встретила там. Так что я уверен, что африканцам предстоит еще многому научить нас.А краткая прогулка президентов в кровавый театр Зеленского только утвердит жителей Черного континента в их законном стремлении не превращаться в сегодняшнюю Украину.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

https://ukraina.ru/20230619/1047356600.html

https://ukraina.ru/20230616/1047296850.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

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мнения, украина, африка, юар, визит, запад, мирный план, польша, сво, зарубежье