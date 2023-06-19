Председатель Госдумы Володин призвал уехавших россиян вернуться - 19.06.2023 Украина.ру
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Председатель Госдумы Володин призвал уехавших россиян вернуться
Председатель Госдумы Володин призвал уехавших россиян вернуться - 19.06.2023 Украина.ру
Председатель Госдумы Володин призвал уехавших россиян вернуться
Уехавшим из РФ гражданам лучше вернуться, так как позже подобной возможности может не быть. Таким мнением поделился 19 июня в своем телеграм-канале председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
2023-06-19T08:43
2023-06-19T08:49
зарубежье
новости
вячеслав володин
чехия
россияне
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"Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть", - написал Володин.По мнению спикера, "для того, чтобы лучше понять обстановку вокруг уехавших, достаточно ознакомиться с заявлением президента Чехии, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря".Он указал, что более половины россиян, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию, и этот процесс продолжается."Многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту. Когда уезжали, думали, что смогут тихо-спокойно отсидеться. Оказалось не так. Работу не дают. Детей травят в школах. Банкротят предприятия", - перечислил Володин.На днях президент Чехии Петр Павел заявил в интервью, что на его взгляд, местным властям необходимо внимательно следить за гражданами РФ, проживающими в западных странах. Он уточнил, что имеет ввиду "нахождение под пристальным вниманием служб безопасности".
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зарубежье, новости, вячеслав володин, чехия, россияне
Зарубежье, Новости, Вячеслав Володин, Чехия, россияне

Председатель Госдумы Володин призвал уехавших россиян вернуться

08:43 19.06.2023 (обновлено: 08:49 19.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Уехавшим из РФ гражданам лучше вернуться, так как позже подобной возможности может не быть. Таким мнением поделился 19 июня в своем телеграм-канале председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
"Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть", - написал Володин.
По мнению спикера, "для того, чтобы лучше понять обстановку вокруг уехавших, достаточно ознакомиться с заявлением президента Чехии, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря".

"После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждёт", - отметил Володин.

Он указал, что более половины россиян, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию, и этот процесс продолжается.
"Многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту. Когда уезжали, думали, что смогут тихо-спокойно отсидеться. Оказалось не так. Работу не дают. Детей травят в школах. Банкротят предприятия", - перечислил Володин.
На днях президент Чехии Петр Павел заявил в интервью, что на его взгляд, местным властям необходимо внимательно следить за гражданами РФ, проживающими в западных странах. Он уточнил, что имеет ввиду "нахождение под пристальным вниманием служб безопасности".
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