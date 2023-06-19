https://ukraina.ru/20230619/1047318972.html

Олег Неменский: Уничтожение западной техники на поле боя ломает украинскую идентичность

Олег Неменский: Уничтожение западной техники на поле боя ломает украинскую идентичность - 19.06.2023 Украина.ру

Олег Неменский: Уничтожение западной техники на поле боя ломает украинскую идентичность

Украинство построено на надежде принципиально оторваться от русского мира и интегрироваться в западный. А в последние годы на Украине поняли, что сделать это можно только через военную победу над Россией, считает политолог Олег Неменский

2023-06-19T05:16

2023-06-19T05:16

2023-06-19T05:16

интервью

украина

россия

чвк "вагнер"

запад

расизм

зарубежье

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Министр обороны Украины Алексей Резников после 13-й встерчи в формате "Рамштайн" заявил, что Запад создаст "птичью коалицию" по поставкам истребителей F-16.- Олег Борисович, иногда говорят, что украинскому национализму присущ особый карго-культ. Согласны ли вы с такой оценкой? Что общего между украинцами, которые молятся на поставки западных самолетов и танков, и самолетопоклонниками с островов Тихого океана?- Самолетопоклонники сами пытались построить западные самолеты, пусть из веток и глины. Они не понимали технологию, как из этих самолетов появляются товары, но они не выпрашивали поставок этих самолетов, они воспроизводили их сами. Поэтому определение карго-культа тут не очень подходит.Никто, кроме Запада, Украине помогать не будет. Старое вооружение у нее закончилось, единственное, на что они могут надеяться, - это поставки оружия с Запада. При этом есть ощущение превосходства Запада в технологиях перед Россией. Поэтому возлагаются надежды на то, что оружие, поставляемое с Запада, будет принципиально лучше, чем оружие, которым воюет Россия, и это увеличит шансы Украины на победу.Но эти надежды не очень оправдываются, что вызывает удивление, потому что, когда западное вооружение оказывается хуже российского, это ломает картину мира, на которой основана украинская идентичность и самовосприятие народа, стремящегося перейти из русского мира в западный как мир принципиально более прогрессивный.- А случаи, когда на Украине детей называли в честь "Джавеллинов" или "Байрактаров", говорят ли о мифологизации сознания украинцев?- Украинство построено на надежде принципиально оторваться от русского мира и интегрироваться в западный. А в последние годы на Украине поняли, что сделать это можно только через военную победу над Россией. Соответственно, на западное вооружение возлагают надежды не просто как на то, что защитит Украину от российского вторжения, но и как на то, что осуществит вековечную мечту украинского народа по отрыву от России и вступлению в западное сообщество. "Джавеллины" и другие объекты почитания воспринимаются как волшебные палочки, с помощью которых, оплатив это большой кровью, украинская мечта осуществится.- ЧВК "Вагнер" стала для российского общества примером частной инициативы, которая противостоит бюрократии. Как сложится судьба этой организации, учитывая отказ Пригожина подписывать контракт с Минобороны?- У этой ЧВК, как и у целого ряда других, будет много заказов и много денег. Никакие внутренние распри не смогут этому принципиально помешать, потому что такие частные инициативы действительно оказались эффективными. Военные инициативы, которые выходят за рамки государственных вооруженных сил, очень перспективная модель, востребованная государством и логикой нашего времени. Разрушать эту сложившуюся систему или выдавливать ее за рубеж Москва не будет.- Президент Чехии Петер Павел предложил ужесточить правила безопасности в отношении граждан России, уехавших в Европу, установив за ними строгое наблюдение. Повторят ли российские релоканты судьбу граждан США японского происхождения, которых определили в концлагерь после Перл-Харбора?- Не думаю, что в Западной Европе будут строить концлагеря для российских граждан, но так или иначе ограничивать их в правах и возможностях будут. Это долговременный процесс, который только начинает развиваться. Это будет касаться не только граждан России, но и людей так или иначе связанных по происхождению с Россией или даже по работе не раз бывавших в России.Так или иначе любые контакты с Россией или любая ассоциация с ней человека будет поводом для подозрения в его адрес и соответственно попытки ограничить его права и возможности.Запад – тоталитарная система, которая все менее стесняется своей тоталитарности. Такие практики будут все более откровенны. Это очень вписывается в западные традиции, ведь это расизм – самая яркая черта западной культуры, отличающая Запад от всех других культур мира.Выделять какую-то группу людей по каким-то признакам и объявлять их неполноценными, ограничивать их в правах – это западная традиция. А ни одна цивилизация не может полностью уйти от своих корней, своих системообразующих ментальных конструкций.

https://ukraina.ru/20201028/1029414084.html

https://ukraina.ru/20230616/1047280905.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, чвк "вагнер", запад, расизм, зарубежье