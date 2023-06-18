https://ukraina.ru/20230618/1047255297.html

Африканские колонии Второй Речи Посполитой

Африканские колонии Второй Речи Посполитой - 18.06.2023 Украина.ру

Африканские колонии Второй Речи Посполитой

Первая Речь Посполитая несомненно была империей, но в современной Польше не любят, когда политику на её восточных территориях называют колониальной. Современные поляки, кажется, осознали ошибки предшественников. Этому в немало степени способствует своеобразный опыт польских попыток обзавестись африканскими и американскими колониями.

2023-06-18T08:04

2023-06-18T08:04

2023-06-18T08:04

история

история

польша

речь посполитая

колонии

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У Генрика Сенкевича есть написанная в 1911 году повесть "В дебрях Африки" (пол. W pustyni i w puszczy). Она повествует о судьбе детей инженеров, строящих Суэцкий канал, похищенных арабскими повстанцами.Четырнадцатилетний поляк Стас Тарковский и его лучшая подруга, восьмилетняя англичанка Нель Ровильсон, бегут из плена, в чём им помогает чернокожий раб Кали. Хотя Кали оказывается сыном вождя одного из местных племён и сам становится вождём после его смерти, он, привязавшись к детям, сопровождает их дальше, взяв в спутники ещё нескольких соплеменников. То есть Кали является классическим "хорошим негром", привычным для произведений того времени (при этом арабы и бедуины в массе своей изображены в книге исчадиями ада).Эта повесть Сенкевича входит в базовый курс польской литературы для школьников, она изучается в четвёртом-шестом классах средней школы и до недавних времён никаких претензий не вызывала.Как написала журналистка портала Noizz.pl (входит в группу Ringier Axel Springer Polska), чернокожая Оливия Босомтве, "хотя изучение повести Генрика Сенкевича "В дебрях Африки" я помню, как сквозь туман, мне кажется, что, как маленькая чернокожая полька, я должна была сделать сверхусилия, чтобы отождествить себя со Стасом и Нель и воспринять стереотипное описание персонажей, у которых, как и у моего отца, была чёрная кожа".Босомтве отмечает, что во всём мире активисты призывают к пересмотру того, что называют "привилегией белых", и к борьбе с расизмом, скрытым во взглядах и повседневных отношениях, однако в Польше эти лозунги не совпадают с лозунгами в западных странах."Нам нравится думать, что у нас нет такой проблемы с расизмом, потому что у Польши не было зарубежных колоний и мы не торговали рабами, поэтому наше участие в колониальных и постколониальных проблемах невелико. Между тем дело обстоит гораздо сложнее", — утверждает журналистка и напоминает полякам, что в межвоенной Польше получение колоний в Африке дискутировалось вполне серьёзно.Перед Первой мировой войной в военно-морских флотах колониальных держав служили тысячи поляков. Некоторые дослужились до высоких офицерских чинов, и свою профессиональную квалификацию стремились использовать в возрождённом отечестве. Для большинства польских политиков межвоенного периода море было понятием далёким и туманным, а узкая полоса морского побережья, отданная Польше по Версальскому договору, не впечатляла. Однако некоторые осознавали, что будущее Польши, её хозяйственное развитие зависит от морской политики государства. Строительство Польши в качестве морской державы требовало формирования в обществе "морского сознания".Ещё 1 октября 1918 года бывший контр-адмирал российского императорского флота Казимир Порембский основал "Общество на поприще развития судоходства "Польский флаг", затем переименованное в "Лигу польского судоходства". В 1924 году организация опять поменяла название и стала называться "Морская и речная лига", её целью была популяризацию морских проблем среди общества и действия на благо развития морского и речного флота Польши. Порембский разработал перспективный план развития польского флота, куда включены и два линкора.На базе этой организации в 1930 году была создана "Морская и колониальная лига". Дело было не просто в смене названия, а в изменении курса — в программу организации были включены пункты о необходимости борьбы за обретение Польшей колоний. Руководил Лигой генерал Мариуш Заруский.Практическая реализация программы организации заключалась в приобретении территорий для создания польских поселения (например, в Бразилии, Перу, Либерии).В 1934 году Лига купила землю в бразильской провинции Парана и основала там посёлок для польских колонистов — Морская воля. "Морская и колониальная лига" также подписала с Либерией договор о хозяйственном и культурном сотрудничестве и о колонизации её территории. В 1930-х Лига вела сбор денег в Фонд морской обороны результатом чего, помимо прочего, была постройка подводной лодки "Орёл". Издавала ежемесячник "Море", посвященный проблемам развития судоходства, и ежеквартальный журнал "Морской и колониальный вопрос".Требования польской колониальной экспансии в Африке нашли поддержку и у официального польского руководства.12 января 1937 года, выступая перед бюджетной комиссией Сейма, министр иностранных дел Польши Юзеф Бек заявил, что "для Польши большое значение имеют вопросы эмиграции населения и получения сырья", и что её "больше не может удовлетворять прежняя система решения так называемых колониальных вопросов".В частности, Польша добивалась передачи ей Мозамбика от Португалии и Мадагаскара от Франции — именно на этот остров позже планировалось выселить всех польских евреев, о чём посол Польши Липский вёл переговоры с Гитлером в 1938 году.Лозунг "Всех евреев на Мадагаскар!" на государственном уровне использовался в межвоенной Польше вполне официально. Больше того, на африканский остров даже выезжала польская комиссия, чтобы проверить, насколько он пригоден для осуществления этой затеи.18 апреля 1938 года по всей Польше был с размахом отмечен "день колоний", превратившийся в демонстрацию с требованием заморских владений для Второй Речи Посполитой. По поручению правительства этой кампанией руководил генерал Соснковский, позже главнокомандующий вооружёнными силами Польши. Костёлы посвящали требованию колоний мессы, а в кинотеатрах демонстрировались фильмы колониальной тематики.Хотя колониальные планы польского правительства вызывали в обществе неоднозначную реакцию, в 1939 году "Морская и колониальная лига" насчитывала почти 1 миллион членов.Крест на польских колониальных планах поставила Вторая мировая война, в 1939 году "Морская и колониальная лига" прекратила своё существование.Однако коммунистические власти Польши, которая благодаря Сталину получила огромное побережье на Балтике, уже в 1944 году восстановили деятельность организации под названием "Морская лига". С 1953-го она действовала как часть "Лиги друзей солдата", но уже в 1981-м опять стала независимой организацией. В 1983-м в Польше на государственном уровне отметили 65-летие создания Лиги, на здании её штаб-квартиры в городе Лодзь была установлена соответствующая мемориальная доска.В 1999 года "Морская лига" была переименована в "Морскую и речную лигу", организация действует до сих пор, а в декабре 2018 года Сенат Польши даже провозгласил 2019-й Годом "Морской и речной лиги".Колониальный дискурс с польского общества с годами ослаб, тем более что после Второй мировой Польша получила огромные территории, которые веками принадлежали Германии, и занималась "внутренней колонизацией".Однако, тот нездоровый фанатизм, с которым власти Польши занимаются "экспортом демократии" на Украину после 2004-го, а особенно после 2014 года, имеет в своей основе нереализованный комплекс "бремени белого человека". При этом, как отмечено выше, ранее входившие в состав Речи Посполитой (как до 1795, так и в 1918-1939) нынешние украинские земли в Польше колониями не считают.Любопытно, что, когда полякам представилась возможность реально поучаствовать во французской колониальной политике, действия их были совершенно иными.В 1802 году Наполеон добавил польский легион из около 5200 человек к силам, посланным на Гаити для борьбы с восстанием чернокожих рабов. После первых боёв и получения информации о том, что рабы освободили себя от своих французских хозяев, многие поляки решили присоединиться к восставшим в борьбе против французской армии.Первый президент и впоследствии император Гаити Жан-Жак Дессалин называл поляков "белыми неграми Европы", что считалось тогда высокой честью и проявлением братского отношения к полякам.Много лет спустя гаитянский диктатор Франсуа Дювалье также использовал эту концепцию в отношении живущих на острове поляков, хотя относился к ним иначе. В эпоху Дювалье польские поселения на Гаити, Казале и Фон-де-Бланк, превратились в оплот коммунистической идеи, которую поддерживали многие молодые гаитянские интеллектуалы, боровшиеся с диктаторским режимом.29 марта 1969 года в Казале противостояние молодёжи завершилось гибелью нескольких человек в результате расправы с помощью тонтон-макутов. Во время визита на Гаити в 1983 году папа римский Иоанн Павел II упомянул в своей речи об участии поляков в восстании рабов, приведшем к независимости страны.Однако в нынешней Польше об этом эпизоде в истории польского народа почему-то предпочитают не вспоминать, а во время агрессии США и Великобритании против Ирака подразделение польского спецназа "Гром" было в первых рядах атакующих войск, и польские власти рассчитывали получить от оккупации Ирака экономическую выгоду.

https://ukraina.ru/20230601/1046752673.html

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https://ukraina.ru/20230407/1045111099.html

https://ukraina.ru/20230224/1043777653.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, польша, речь посполитая, колонии