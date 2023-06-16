https://ukraina.ru/20230616/1047265081.html

Наплыв раненых, подготовка провокации на ЗАЭС и обнажившееся русское прошлое. Что происходит в Запорожье

Наплыв раненых, подготовка провокации на ЗАЭС и обнажившееся русское прошлое. Что происходит в Запорожье - 16.06.2023 Украина.ру

Наплыв раненых, подготовка провокации на ЗАЭС и обнажившееся русское прошлое. Что происходит в Запорожье

Город Запорожье в эти дни оказался в центре внимания мировых СМИ в связи с подрывом Каховской ГЭС, опасениями по поводу состояния Запорожской АЭС, а также попытками контрнаступления ВСУ, на которое Зеленского долго и упорно толкали западные союзники

2023-06-16T12:59

2023-06-16T12:59

2023-06-16T12:59

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В городе наблюдается настоящий наплыв западных корреспондентов, которые ожидают каких-либо значимых новостей об успехах ВСУ. Пока же в больницы города только идет поток раненых после неудачных штурмов российских укреплений к югу от города.Заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер побывал в военном госпитале в Запорожье, где пообщался с 24-летним рядовым ВСУ Дмитрием, раненым три дня назад в ходе контрнаступа ВСУ. Всего в палате лежали пятеро раненых военнослужащих. У некоторых были ампутированы руки, ноги, ступни. Дмитрий ранен в ногу, но её удалось сохранить. "Я был в составе пехотной части. Мы попали под обстрел. Не знаю, из танка или из миномёта. Мощный взрыв, удар в колено, трое моих товарищей погибли на месте. Я и ещё один товарищ получили ранения. Контрнаступление должно было быть неожиданным. И до самого конца никто не знал, что случилось. Мы что-то почувствовали, потом получили приказ и пошли его выполнять", - рассказывает раненый. Он также назвал российскую оборонительную линию крепкой, состоящей из нескольких обустроенных линий укреплений.Издание The Economist также признает, что в ходе наступательных операций в Запорожье ВСУ понесли тяжелые потери в бронетехнике и живой силе. Как оказалось, украинское контрнаступление осложняется не только господством России в воздухе, но и выявившемся артиллерийским преимуществом ее армии. Местные паблики сообщают, что часть поврежденной военной техники отправляют на ремонт в Запорожье, а на заводе ЗАЗ созданы цеха по её ремонту.В то же время в националистических группах распространяется информация о том, что РФ якобы намерена подорвать ЗАЭС, чтобы затем обвинить Украину. Называется даже дата – 3 июля. Подобный вброс можно считать попыткой заранее отвести подозрения от ВСУ в случае обстрела или иной провокации против атомной станции.Вместе с тем министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 13 июня заявил, что возвращение ЗАЭС или хотя бы одного из ее блоков под контроль Киева позволит стабилизировать ситуацию в украинской энергетике. "Особое значение это будет иметь в наиболее сложный осенне-зимний период", - заявил Галущенко главе МАГАТЭ, который сам сейчас отправился на ЗАЭС.На фоне наплыва раненых в Запорожье наблюдается острая нехватка медиков. Однако власти города вместо стимулирования медперсонала, наоборот, сокращают ему зарплату. На днях взбунтовались медики Запорожского туберкулезного диспансера, где работает около 300 человек. Они работают, в том числе и с пациентами с открытой формой туберкулеза, подвергая свое здоровье опасности. Последнее время, по их словам, условия работы стали ужасными: им вдвое сократили зарплаты, но и оставшуюся половину не выплачивают, накапливая долги по зарплатам.Если в январе-апреле зарплата врача тубдиспансера составляла 21 тысячу гривен (около 45 тысяч рублей), а медсестры – почти 14 тысяч (31 тысяча рублей), то сейчас врачи получают 13 тысяч (30 тысяч рублей), а медсестры – 6,5 тысяч гривен (15 тысяч рублей). К тому же, задолженность даже по урезанным зарплатам уже составляет около 600 тысяч гривен.Вместе с тем, как отмечает персонал, зарплата руководства учреждения не сокращалась и выплачивается вовремя. Власти области после бунта медиков назначили аудиторскую проверку.Из-за наплыва раненых в медучреждениях также говорят о дефиците крови для переливаний. В городе 9 июня анонсировали так называемый "Марафон донорства", но доноры-участники марафона не всегда идут сдавать кровь по доброй воле. К этому в добровольно-принудительном порядке обязывают работников бюджетной сферы, а также персонал "Запорожстали".После резкого обмеления Днепра из-за подрыва дамбы ВСУ в Запорожье открылись остатки старого моста с правого берега на остров Хортица, по которым можно дойти до середины Днепра. На самой Хортице вода отошла 3-5 метров. К обмелевшему Днепру тут же ринулись кладоискатели с металлоискателями, раскапывающие в иле и песке, обнажившиеся захоронения, артефакты былых времен, православные кресты, дуэльные пистолеты и оружие времен Великой отечественной войны. На фотографиях находок "черных археологов" фигурируют эмблемы и печати с двуглавым орлом или советской символикой. "И ни одного трезубца", - иронически комментируют находки местные пользователи, намекая, что история города неразрывно связана с Россией.

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