Наплыв раненых, подготовка провокации на ЗАЭС и обнажившееся русское прошлое. Что происходит в Запорожье - 16.06.2023 Украина.ру
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Наплыв раненых, подготовка провокации на ЗАЭС и обнажившееся русское прошлое. Что происходит в Запорожье
Наплыв раненых, подготовка провокации на ЗАЭС и обнажившееся русское прошлое. Что происходит в Запорожье - 16.06.2023 Украина.ру
Наплыв раненых, подготовка провокации на ЗАЭС и обнажившееся русское прошлое. Что происходит в Запорожье
Город Запорожье в эти дни оказался в центре внимания мировых СМИ в связи с подрывом Каховской ГЭС, опасениями по поводу состояния Запорожской АЭС, а также попытками контрнаступления ВСУ, на которое Зеленского долго и упорно толкали западные союзники
2023-06-16T12:59
2023-06-16T12:59
эксклюзив
запорожье
запорожская аэс
украина
сми
каховская гэс
всу
владимир зеленский
раненые
днепр
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В городе наблюдается настоящий наплыв западных корреспондентов, которые ожидают каких-либо значимых новостей об успехах ВСУ. Пока же в больницы города только идет поток раненых после неудачных штурмов российских укреплений к югу от города.Заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер побывал в военном госпитале в Запорожье, где пообщался с 24-летним рядовым ВСУ Дмитрием, раненым три дня назад в ходе контрнаступа ВСУ. Всего в палате лежали пятеро раненых военнослужащих. У некоторых были ампутированы руки, ноги, ступни. Дмитрий ранен в ногу, но её удалось сохранить. "Я был в составе пехотной части. Мы попали под обстрел. Не знаю, из танка или из миномёта. Мощный взрыв, удар в колено, трое моих товарищей погибли на месте. Я и ещё один товарищ получили ранения. Контрнаступление должно было быть неожиданным. И до самого конца никто не знал, что случилось. Мы что-то почувствовали, потом получили приказ и пошли его выполнять", - рассказывает раненый. Он также назвал российскую оборонительную линию крепкой, состоящей из нескольких обустроенных линий укреплений.Издание The Economist также признает, что в ходе наступательных операций в Запорожье ВСУ понесли тяжелые потери в бронетехнике и живой силе. Как оказалось, украинское контрнаступление осложняется не только господством России в воздухе, но и выявившемся артиллерийским преимуществом ее армии. Местные паблики сообщают, что часть поврежденной военной техники отправляют на ремонт в Запорожье, а на заводе ЗАЗ созданы цеха по её ремонту.В то же время в националистических группах распространяется информация о том, что РФ якобы намерена подорвать ЗАЭС, чтобы затем обвинить Украину. Называется даже дата – 3 июля. Подобный вброс можно считать попыткой заранее отвести подозрения от ВСУ в случае обстрела или иной провокации против атомной станции.Вместе с тем министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 13 июня заявил, что возвращение ЗАЭС или хотя бы одного из ее блоков под контроль Киева позволит стабилизировать ситуацию в украинской энергетике. "Особое значение это будет иметь в наиболее сложный осенне-зимний период", - заявил Галущенко главе МАГАТЭ, который сам сейчас отправился на ЗАЭС.На фоне наплыва раненых в Запорожье наблюдается острая нехватка медиков. Однако власти города вместо стимулирования медперсонала, наоборот, сокращают ему зарплату. На днях взбунтовались медики Запорожского туберкулезного диспансера, где работает около 300 человек. Они работают, в том числе и с пациентами с открытой формой туберкулеза, подвергая свое здоровье опасности. Последнее время, по их словам, условия работы стали ужасными: им вдвое сократили зарплаты, но и оставшуюся половину не выплачивают, накапливая долги по зарплатам.Если в январе-апреле зарплата врача тубдиспансера составляла 21 тысячу гривен (около 45 тысяч рублей), а медсестры – почти 14 тысяч (31 тысяча рублей), то сейчас врачи получают 13 тысяч (30 тысяч рублей), а медсестры – 6,5 тысяч гривен (15 тысяч рублей). К тому же, задолженность даже по урезанным зарплатам уже составляет около 600 тысяч гривен.Вместе с тем, как отмечает персонал, зарплата руководства учреждения не сокращалась и выплачивается вовремя. Власти области после бунта медиков назначили аудиторскую проверку.Из-за наплыва раненых в медучреждениях также говорят о дефиците крови для переливаний. В городе 9 июня анонсировали так называемый "Марафон донорства", но доноры-участники марафона не всегда идут сдавать кровь по доброй воле. К этому в добровольно-принудительном порядке обязывают работников бюджетной сферы, а также персонал "Запорожстали".После резкого обмеления Днепра из-за подрыва дамбы ВСУ в Запорожье открылись остатки старого моста с правого берега на остров Хортица, по которым можно дойти до середины Днепра. На самой Хортице вода отошла 3-5 метров. К обмелевшему Днепру тут же ринулись кладоискатели с металлоискателями, раскапывающие в иле и песке, обнажившиеся захоронения, артефакты былых времен, православные кресты, дуэльные пистолеты и оружие времен Великой отечественной войны. На фотографиях находок "черных археологов" фигурируют эмблемы и печати с двуглавым орлом или советской символикой. "И ни одного трезубца", - иронически комментируют находки местные пользователи, намекая, что история города неразрывно связана с Россией.
https://ukraina.ru/20230614/1047163115.html
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Дмитрий Ковалевич
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, запорожье, запорожская аэс, украина, сми, каховская гэс, всу, владимир зеленский, раненые, днепр, новые регионы
Эксклюзив, Запорожье, Запорожская АЭС, Украина, СМИ, Каховская ГЭС, ВСУ, Владимир Зеленский, раненые, Днепр, Новые регионы

Наплыв раненых, подготовка провокации на ЗАЭС и обнажившееся русское прошлое. Что происходит в Запорожье

12:59 16.06.2023
 
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
- РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Город Запорожье в эти дни оказался в центре внимания мировых СМИ в связи с подрывом Каховской ГЭС, опасениями по поводу состояния Запорожской АЭС, а также попытками контрнаступления ВСУ, на которое Зеленского долго и упорно толкали западные союзники
В городе наблюдается настоящий наплыв западных корреспондентов, которые ожидают каких-либо значимых новостей об успехах ВСУ. Пока же в больницы города только идет поток раненых после неудачных штурмов российских укреплений к югу от города.
Заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер побывал в военном госпитале в Запорожье, где пообщался с 24-летним рядовым ВСУ Дмитрием, раненым три дня назад в ходе контрнаступа ВСУ.
Всего в палате лежали пятеро раненых военнослужащих. У некоторых были ампутированы руки, ноги, ступни. Дмитрий ранен в ногу, но её удалось сохранить.
"Я был в составе пехотной части. Мы попали под обстрел. Не знаю, из танка или из миномёта. Мощный взрыв, удар в колено, трое моих товарищей погибли на месте. Я и ещё один товарищ получили ранения.
Контрнаступление должно было быть неожиданным. И до самого конца никто не знал, что случилось. Мы что-то почувствовали, потом получили приказ и пошли его выполнять", - рассказывает раненый.
Он также назвал российскую оборонительную линию крепкой, состоящей из нескольких обустроенных линий укреплений.
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14 июня, 05:43
Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭСЕсли Киев думает, что из-за разрушения Каховского водохранилища в случае необходимости ВС РФ не смогут переправиться на правый берег Днепра, то он ошибается. У нас есть альтернативные способы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Издание The Economist также признает, что в ходе наступательных операций в Запорожье ВСУ понесли тяжелые потери в бронетехнике и живой силе.
Как оказалось, украинское контрнаступление осложняется не только господством России в воздухе, но и выявившемся артиллерийским преимуществом ее армии. Местные паблики сообщают, что часть поврежденной военной техники отправляют на ремонт в Запорожье, а на заводе ЗАЗ созданы цеха по её ремонту.
В то же время в националистических группах распространяется информация о том, что РФ якобы намерена подорвать ЗАЭС, чтобы затем обвинить Украину. Называется даже дата – 3 июля.
Подобный вброс можно считать попыткой заранее отвести подозрения от ВСУ в случае обстрела или иной провокации против атомной станции.
Вместе с тем министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 13 июня заявил, что возвращение ЗАЭС или хотя бы одного из ее блоков под контроль Киева позволит стабилизировать ситуацию в украинской энергетике.
"Особое значение это будет иметь в наиболее сложный осенне-зимний период", - заявил Галущенко главе МАГАТЭ, который сам сейчас отправился на ЗАЭС.
На фоне наплыва раненых в Запорожье наблюдается острая нехватка медиков. Однако власти города вместо стимулирования медперсонала, наоборот, сокращают ему зарплату.
На днях взбунтовались медики Запорожского туберкулезного диспансера, где работает около 300 человек. Они работают, в том числе и с пациентами с открытой формой туберкулеза, подвергая свое здоровье опасности.
Последнее время, по их словам, условия работы стали ужасными: им вдвое сократили зарплаты, но и оставшуюся половину не выплачивают, накапливая долги по зарплатам.
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Если в январе-апреле зарплата врача тубдиспансера составляла 21 тысячу гривен (около 45 тысяч рублей), а медсестры – почти 14 тысяч (31 тысяча рублей), то сейчас врачи получают 13 тысяч (30 тысяч рублей), а медсестры – 6,5 тысяч гривен (15 тысяч рублей).
К тому же, задолженность даже по урезанным зарплатам уже составляет около 600 тысяч гривен.
Вместе с тем, как отмечает персонал, зарплата руководства учреждения не сокращалась и выплачивается вовремя. Власти области после бунта медиков назначили аудиторскую проверку.
Из-за наплыва раненых в медучреждениях также говорят о дефиците крови для переливаний. В городе 9 июня анонсировали так называемый "Марафон донорства", но доноры-участники марафона не всегда идут сдавать кровь по доброй воле.
К этому в добровольно-принудительном порядке обязывают работников бюджетной сферы, а также персонал "Запорожстали".
После резкого обмеления Днепра из-за подрыва дамбы ВСУ в Запорожье открылись остатки старого моста с правого берега на остров Хортица, по которым можно дойти до середины Днепра. На самой Хортице вода отошла 3-5 метров.
К обмелевшему Днепру тут же ринулись кладоискатели с металлоискателями, раскапывающие в иле и песке, обнажившиеся захоронения, артефакты былых времен, православные кресты, дуэльные пистолеты и оружие времен Великой отечественной войны.
На фотографиях находок "черных археологов" фигурируют эмблемы и печати с двуглавым орлом или советской символикой.
"И ни одного трезубца", - иронически комментируют находки местные пользователи, намекая, что история города неразрывно связана с Россией.
 
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