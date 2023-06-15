Месть "другу украинцев": кто убил Бронислава Перацкого - 15.06.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230615/1047129536.html
Месть "другу украинцев": кто убил Бронислава Перацкого
Месть "другу украинцев": кто убил Бронислава Перацкого - 15.06.2023 Украина.ру
Месть "другу украинцев": кто убил Бронислава Перацкого
На фоне нынешней пылкой дружбы между Польшей и Украиной всё же хочется напомнить, что благостность этих отношений по-прежнему нарушает историческая память. В... Украина.ру, 15.06.2023
2023-06-15T08:01
2023-06-15T08:01
история
история
история украины
оун
националисты
террор
террористы
бандера
коновалец
польша
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На фоне нынешней пылкой дружбы между Польшей и Украиной всё же хочется напомнить, что благостность этих отношений по-прежнему нарушает историческая память. В первую очередь – преступления героизированных в современной Украине террористов из ОУН*. И что-то нам подсказывает, что полякам ещё напомнят как это было сами же достойные продолжатели традиций этой организации.14 июня 1934 года был убит Бронислав Перацкий. Перацкий, бывший польский легионер, в Первую мировую воевавший на стороне Германии и Австро-Венгрии под началом Пилсудского, был одной из ключевых фигур режима маршала. 15 июня 1934 года он был застрелен возле Товарищеского клуба на улице Фоксаль в Варшаве. Убийце удалось скрыться, а очевидцы преступления давали прямо противоположные описания его внешности.Главными подозреваемыми сразу же стали националисты. Но не украинские, а польские.За 4 дня до убийства указом Перацкого была запрещена деятельность Национально-радикального лагеря. Это ультраправое движение оказалось слишком экстремистским даже для межвоенной Польши. Радикалы активно прибегали к насилию в отношении национальных меньшинств и коммунистов.Подозрения особенно усилились после того, как выяснилось, что за день до убийства лидер организации пытался связаться с Перацким, чтобы обсудить нечто важное. А когда ему предложили перезвонить, сославшись на то, что министра нет на месте, он многозначительно заявил, что "завтра будет уже поздно".В крупных городах прошли массовые демонстрации против националистов, а в Варшаве даже разгромили одну из их типографий. Силовики тоже не дремали и за несколько суток после убийства министра арестовали более полутысячи польских радикалов.Но через несколько дней случилось чудо.В одном из переулков нашли пакет. В нем было самодельное неразорвавшееся взрывное устройство. Рядом лежал плащ, вероятно принадлежавший убийце Перацкого. А в кармане плаща — жёлто-голубая ленточка.Следствие резко изменило свое направление.Еще до покушения на Перацкого было задержано несколько оуновцев, включая Бандеру, которых подозревали в распространении нелегальной литературы. Теперь они стали подозреваемыми в деле о гибели министра.Сверив пули, выпущенные в Перацкого, эксперты пришли к выводу, что из этого же оружия незадолго до этого был застрелен оуновец Бачинский, которого соратники заподозрили в работе на полицию.У арестованного (ещё до убийства вместе с Бандерой, Пидгайным и Климишиным) студента-химика Карпинца дома обнаружили самодельную лабораторию. Сам он утверждал, что сделал её по учебной необходимости, однако в полиции были уверены, что именно он сконструировал неразорвавшуюся бомбу, которой должны были взорвать министра.Далее пришли известия с немецкой стороны.Немцы схватили за шиворот подозрительного украинца, который пытался просочиться через границу. Им оказался связной ОУН* Николай (Микола) Лебедь, которого тоже пристегнули к делу.В итоге через две недели после убийства министр юстиции, контролировавший расследование, официально объявил, что за покушением на главу МВД стоят украинские националисты.В ходе расследования в руки поляков попал т.н. "архив Сеника" из Чехословакии — довольно крупный массив документов ОУН*. Изучив его, поляки выстроили обвинение в соответствии со статусом обвиняемых. Региональные руководители Лебедь и Бандера шли как главные организаторы. Мелкие пешки — как помощники.Суд начался в Варшаве спустя полтора года и вызвал некоторое недоумение.Все обвиняемые отказались давать показания на польском и требовали разрешить говорить по-украински. Им в этом отказывали. В итоге никто никаких показаний не давал, зато Бандера прославился, регулярно выкрикивая украинские ругательства на заседаниях, после чего его выносили из здания суда.Этот нелепый процесс и сделал Бандеру знаменитостью в националистических кругах.Поскольку показаний никто не давал, все материалы были подготовлены польской стороной. По версии обвинения, Бандера и Лебедь подстрекали убийцу Григория Мацейко к преступлению, а Бандера помимо прочего еще и дал денег. Карпинец сделал бомбу. Климишин достал для нее некоторые компоненты. Пидгайный дал оружие. Малуца снял конспиративные квартиры. Еще шестеро обвинялись в том, что помогли Мацейко организовать бегство за границу (он в итоге благополучно добрался аж до Аргентины, где и умер спустя 32 года).Суд признал всех виновными и приговорил к максимальным наказаниям. Которые, однако, были смягчены последовавшей амнистией.Между прочим, далеко не все согласились с решением суда.Главный оппозиционер режима Винценты Витос (к слову, бывший премьер-министр Польши), на тот момент уже эмигрировавший в Чехословакию, считал, что Перацкого убили в рамках далеко идущей политической интриги, а затем подбросили плащ с украинской ленточкой, чтобы сбить с толку.Сразу же после убийства главы МВД в Польше был открыт первый концлагерь для политзаключенных, куда можно было отправлять нежелательных лиц даже без решения суда. Ранее на такое режим не решался.По большому счету, однозначно установить обстоятельства этого дела так и не удалось.Например, так и не ясно, кто именно отдал приказ о покушении. По одной версии, решение было одобрено непосредственной главой ОУН Коновальцем. Однако в этом есть некоторые сомнения. Коновалец имел политические связи и прекрасно понимал последствия.В 1930 году Перацкий участвовал в т.н. пацификации, т.е. насильственном подавлении украинцев. Но после этого украинским активистам удалось расшевелить общественное мнение в Европе, и англичане так надавили на поляков, что те вынуждены были дать обратный ход и пойти на серьезные компромиссы. Коновалец понимал, что этим убийством все достижения последних лет будут перечеркнуты.Кроме того, он имел связи с немецкими спецслужбами. А в тот период Германия наладила неплохие отношения с поляками. Немецкое меньшинство в Польше было самым привилегированным.Вдобавок Перацкий был едва ли не единственным либералом в плане национальной политики в Польше. Он активно содействовал всем меньшинствам и имел репутацию чуть ли не украинофила. Включение "здоровых украинских элементов" в польскую политику было его идеей. Он активно посещал украинские города, встречался с митрополитом Шептицким и поддерживал деятельность Украинского национально-демократического объединения.Коновалец прекрасно осознавал последствия убийства и отнюдь не был сторонником лозунга "чем хуже — тем лучше".Советский разведчик Павел Судоплатов, в тот период втершийся в доверие к Коновальцу и готовивший его ликвидацию, позднее вспоминал, что лидер ОУН* рассказывал ему, что ничего не знал о покушении. Для него эта новость стала шоком.По словам Коновальца, покушение было организовано "молодыми радикалами" из Галиции, которые фактически вели свою игру и почти не подчинялись лидеру организации. Он также упоминал, что немцы были очень недовольны и по этой причине по своей инициативе выдали пытавшегося скрыться в Германии Лебедя полякам.Эта версия больше похожа на правду.Молодая поросль ОУН действительно была преисполнена радикализма и ненависти, плевать хотела на последствия и выступала за решительную и бескомпромиссную борьбу любыми методами. Коновалец обзавелся связями и превратился в политика, а вот "молодая шпана" хотела действий и старшее поколение не слишком уважала.Для них лозунг "чем хуже — тем лучше" как раз был руководством к действию. Да и вообще: неблагодарность – фирменный стиль "профессиональных украинцев". Все, кто оказывает помощь режиму Зеленского, это ещё почувствуют.*Организация, запрещенная в Российской Федерации
https://ukraina.ru/20220911/1038490179.html
https://ukraina.ru/20201228/1030116403.html
https://ukraina.ru/20221212/1041737536.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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история, история украины, оун, националисты, террор, террористы, бандера, коновалец, польша
История, История, история Украины, ОУН, националисты, террор, террористы, Бандера, Коновалец, Польша

Месть "другу украинцев": кто убил Бронислава Перацкого

08:01 15.06.2023
 
Бронислав Перацкий
Бронислав Перацкий
Читать в
Евгений Антонюк
публицист
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На фоне нынешней пылкой дружбы между Польшей и Украиной всё же хочется напомнить, что благостность этих отношений по-прежнему нарушает историческая память. В первую очередь – преступления героизированных в современной Украине террористов из ОУН*. И что-то нам подсказывает, что полякам ещё напомнят как это было сами же достойные продолжатели традиций этой организации.
14 июня 1934 года был убит Бронислав Перацкий. Перацкий, бывший польский легионер, в Первую мировую воевавший на стороне Германии и Австро-Венгрии под началом Пилсудского, был одной из ключевых фигур режима маршала. 15 июня 1934 года он был застрелен возле Товарищеского клуба на улице Фоксаль в Варшаве. Убийце удалось скрыться, а очевидцы преступления давали прямо противоположные описания его внешности.
Главными подозреваемыми сразу же стали националисты. Но не украинские, а польские.
За 4 дня до убийства указом Перацкого была запрещена деятельность Национально-радикального лагеря. Это ультраправое движение оказалось слишком экстремистским даже для межвоенной Польши. Радикалы активно прибегали к насилию в отношении национальных меньшинств и коммунистов.
Подозрения особенно усилились после того, как выяснилось, что за день до убийства лидер организации пытался связаться с Перацким, чтобы обсудить нечто важное. А когда ему предложили перезвонить, сославшись на то, что министра нет на месте, он многозначительно заявил, что "завтра будет уже поздно".
Псы войны. Что делать с нацистской Украиной - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября 2022, 08:11
Как нацифицировали УкраинуВсё началось раньше, чем кажется — не в феврале 2014-го, а в августе 1991 года. И сегодняшние события на Украине — только следствие избранного тогда руководством страны пути
В крупных городах прошли массовые демонстрации против националистов, а в Варшаве даже разгромили одну из их типографий. Силовики тоже не дремали и за несколько суток после убийства министра арестовали более полутысячи польских радикалов.
Но через несколько дней случилось чудо.
В одном из переулков нашли пакет. В нем было самодельное неразорвавшееся взрывное устройство. Рядом лежал плащ, вероятно принадлежавший убийце Перацкого. А в кармане плаща — жёлто-голубая ленточка.
Следствие резко изменило свое направление.
Еще до покушения на Перацкого было задержано несколько оуновцев, включая Бандеру, которых подозревали в распространении нелегальной литературы. Теперь они стали подозреваемыми в деле о гибели министра.
Сверив пули, выпущенные в Перацкого, эксперты пришли к выводу, что из этого же оружия незадолго до этого был застрелен оуновец Бачинский, которого соратники заподозрили в работе на полицию.
У арестованного (ещё до убийства вместе с Бандерой, Пидгайным и Климишиным) студента-химика Карпинца дома обнаружили самодельную лабораторию. Сам он утверждал, что сделал её по учебной необходимости, однако в полиции были уверены, что именно он сконструировал неразорвавшуюся бомбу, которой должны были взорвать министра.
Марш УПА
28 декабря 2020, 07:40
Философ: ОУН/УПА* нельзя отождествлять с Украиной как сообществомНи с польской, ни с украинской точки зрения участники Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии не могут быть названы героями. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру польский философ Радослав Чарнецки
Далее пришли известия с немецкой стороны.
Немцы схватили за шиворот подозрительного украинца, который пытался просочиться через границу. Им оказался связной ОУН* Николай (Микола) Лебедь, которого тоже пристегнули к делу.
В итоге через две недели после убийства министр юстиции, контролировавший расследование, официально объявил, что за покушением на главу МВД стоят украинские националисты.
В ходе расследования в руки поляков попал т.н. "архив Сеника" из Чехословакии — довольно крупный массив документов ОУН*. Изучив его, поляки выстроили обвинение в соответствии со статусом обвиняемых. Региональные руководители Лебедь и Бандера шли как главные организаторы. Мелкие пешки — как помощники.
Суд начался в Варшаве спустя полтора года и вызвал некоторое недоумение.
Все обвиняемые отказались давать показания на польском и требовали разрешить говорить по-украински. Им в этом отказывали. В итоге никто никаких показаний не давал, зато Бандера прославился, регулярно выкрикивая украинские ругательства на заседаниях, после чего его выносили из здания суда.
Этот нелепый процесс и сделал Бандеру знаменитостью в националистических кругах.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 18:03История
"Вождь украинской нации". Почему Андрей Мельник и Степан Бандера стали смертельными врагами
Поскольку показаний никто не давал, все материалы были подготовлены польской стороной. По версии обвинения, Бандера и Лебедь подстрекали убийцу Григория Мацейко к преступлению, а Бандера помимо прочего еще и дал денег. Карпинец сделал бомбу. Климишин достал для нее некоторые компоненты. Пидгайный дал оружие. Малуца снял конспиративные квартиры. Еще шестеро обвинялись в том, что помогли Мацейко организовать бегство за границу (он в итоге благополучно добрался аж до Аргентины, где и умер спустя 32 года).
Суд признал всех виновными и приговорил к максимальным наказаниям. Которые, однако, были смягчены последовавшей амнистией.
Между прочим, далеко не все согласились с решением суда.
Главный оппозиционер режима Винценты Витос (к слову, бывший премьер-министр Польши), на тот момент уже эмигрировавший в Чехословакию, считал, что Перацкого убили в рамках далеко идущей политической интриги, а затем подбросили плащ с украинской ленточкой, чтобы сбить с толку.
Сразу же после убийства главы МВД в Польше был открыт первый концлагерь для политзаключенных, куда можно было отправлять нежелательных лиц даже без решения суда. Ранее на такое режим не решался.
По большому счету, однозначно установить обстоятельства этого дела так и не удалось.
Например, так и не ясно, кто именно отдал приказ о покушении. По одной версии, решение было одобрено непосредственной главой ОУН Коновальцем. Однако в этом есть некоторые сомнения. Коновалец имел политические связи и прекрасно понимал последствия.
Террорист из батальона «Азов»
14 июня 2022, 01:00История
Чему вождь украинских националистов Коновалец научил нацистов из «Азова»Школа сержантов полка «Азов» носит имя создателя ОУН* Евгения Коновальца. Сами же «азовцы» явно научились у «проводника» сдаваться в русский плен, воровать чужие бренды и использовать своих женщин в политических целях
В 1930 году Перацкий участвовал в т.н. пацификации, т.е. насильственном подавлении украинцев. Но после этого украинским активистам удалось расшевелить общественное мнение в Европе, и англичане так надавили на поляков, что те вынуждены были дать обратный ход и пойти на серьезные компромиссы. Коновалец понимал, что этим убийством все достижения последних лет будут перечеркнуты.
Кроме того, он имел связи с немецкими спецслужбами. А в тот период Германия наладила неплохие отношения с поляками. Немецкое меньшинство в Польше было самым привилегированным.
Вдобавок Перацкий был едва ли не единственным либералом в плане национальной политики в Польше. Он активно содействовал всем меньшинствам и имел репутацию чуть ли не украинофила. Включение "здоровых украинских элементов" в польскую политику было его идеей. Он активно посещал украинские города, встречался с митрополитом Шептицким и поддерживал деятельность Украинского национально-демократического объединения.
Коновалец прекрасно осознавал последствия убийства и отнюдь не был сторонником лозунга "чем хуже — тем лучше".
Советский разведчик Павел Судоплатов, в тот период втершийся в доверие к Коновальцу и готовивший его ликвидацию, позднее вспоминал, что лидер ОУН* рассказывал ему, что ничего не знал о покушении. Для него эта новость стала шоком.
По словам Коновальца, покушение было организовано "молодыми радикалами" из Галиции, которые фактически вели свою игру и почти не подчинялись лидеру организации. Он также упоминал, что немцы были очень недовольны и по этой причине по своей инициативе выдали пытавшегося скрыться в Германии Лебедя полякам.
12 декабря 2019, 01:01
День в истории 12 декабря. Родился лидер «настоящей» ОУН* и враг БандерыВ этот день в 1890 году родился Андрей Мельник. Именно он, а не Степан Бандера считался «настоящим» и легитимным руководителем Организации украинских националистов*
Эта версия больше похожа на правду.
Молодая поросль ОУН действительно была преисполнена радикализма и ненависти, плевать хотела на последствия и выступала за решительную и бескомпромиссную борьбу любыми методами. Коновалец обзавелся связями и превратился в политика, а вот "молодая шпана" хотела действий и старшее поколение не слишком уважала.
Для них лозунг "чем хуже — тем лучше" как раз был руководством к действию. Да и вообще: неблагодарность – фирменный стиль "профессиональных украинцев". Все, кто оказывает помощь режиму Зеленского, это ещё почувствуют.
*Организация, запрещенная в Российской Федерации
 
ИсторияИсторияистория УкраиныОУНнационалистытеррортеррористыБандераКоновалецПольша
 
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