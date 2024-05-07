"Выжить после такого удара невозможно": эксперт рассказал, как ТОСы выжигают опорные пункты ВСУ - 07.05.2024 Украина.ру
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"Выжить после такого удара невозможно": эксперт рассказал, как ТОСы выжигают опорные пункты ВСУ
"Выжить после такого удара невозможно": эксперт рассказал, как ТОСы выжигают опорные пункты ВСУ - 07.05.2024 Украина.ру
"Выжить после такого удара невозможно": эксперт рассказал, как ТОСы выжигают опорные пункты ВСУ
Если ТОС выстрелит целым пакетом, он способен полностью уничтожить ротный опорный пункт ВСУ вместе с личным составом и боекомплектом. Выжить после такого удара невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-05-07T05:44
2024-05-07T05:44
новости
киселев
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россия
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огнеметы
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Сейчас российские подразделения активно накапливают новую технику. Для систем ТОС-1 "Буратино", ТОС-2 и ТОС-3 модернизируются боеприпасы. Инженеры улучшают точность полета и дальность их стрельбы, рассказал эксперт.Если первые такие снаряды работали на дистанции максимум в 5 километров, то сейчас их дальность пытаются довести до 20 километра (как в случае с РСЗО "Град"). Российские конструкторы справятся с этой задачей, это не проблема, добавил он.Тяжелая огневая система наносит урон не просто какому-то отделению ВСУ. Если ТОС выстрелит целым пакетом, он полностью уничтожит ротный опорный пункт вместе с личным составом и боекомплектом. Выжить после такого удара невозможно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
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новости, киселев, лнр, россия, огнемет, огнеметы, вооружения, рсзо, снаряды, сво, вс рф, боеприпасы, всу
Новости, Киселев, ЛНР, Россия, огнемет, огнеметы, вооружения, РСЗО, снаряды, СВО, ВС РФ, боеприпасы, ВСУ

"Выжить после такого удара невозможно": эксперт рассказал, как ТОСы выжигают опорные пункты ВСУ

05:44 07.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Если ТОС выстрелит целым пакетом, он способен полностью уничтожить ротный опорный пункт ВСУ вместе с личным составом и боекомплектом. Выжить после такого удара невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас российские подразделения активно накапливают новую технику. Для систем ТОС-1 "Буратино", ТОС-2 и ТОС-3 модернизируются боеприпасы. Инженеры улучшают точность полета и дальность их стрельбы, рассказал эксперт.
Если первые такие снаряды работали на дистанции максимум в 5 километров, то сейчас их дальность пытаются довести до 20 километра (как в случае с РСЗО "Град"). Российские конструкторы справятся с этой задачей, это не проблема, добавил он.
"В основном мы применяем ТОС в тех районах, где противник не может их отследить. Мы включаем систему РЭБ, глушим украинские БПЛА, отрабатываем и уходим, чтобы сохранить эту машину. Потому что она самый лакомый кусок для врага", - подчеркнул Киселев.
Тяжелая огневая система наносит урон не просто какому-то отделению ВСУ. Если ТОС выстрелит целым пакетом, он полностью уничтожит ротный опорный пункт вместе с личным составом и боекомплектом. Выжить после такого удара невозможно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
5 мая, 15:20
Ростислав Ищенко: В 2014 году Запад устроил "Гляйвиц" на Украине, но Россия поступила мудроЗадачи СВО будут полностью выполнены, если Украина будет уничтожена. Если нет — значит, эта задача останется нашим потомкам. Им ее будет реализовывать значительно сложнее
 
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