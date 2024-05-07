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"Выжить после такого удара невозможно": эксперт рассказал, как ТОСы выжигают опорные пункты ВСУ

"Выжить после такого удара невозможно": эксперт рассказал, как ТОСы выжигают опорные пункты ВСУ - 07.05.2024 Украина.ру

"Выжить после такого удара невозможно": эксперт рассказал, как ТОСы выжигают опорные пункты ВСУ

Если ТОС выстрелит целым пакетом, он способен полностью уничтожить ротный опорный пункт ВСУ вместе с личным составом и боекомплектом. Выжить после такого удара невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-05-07T05:44

2024-05-07T05:44

2024-05-07T05:44

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Сейчас российские подразделения активно накапливают новую технику. Для систем ТОС-1 "Буратино", ТОС-2 и ТОС-3 модернизируются боеприпасы. Инженеры улучшают точность полета и дальность их стрельбы, рассказал эксперт.Если первые такие снаряды работали на дистанции максимум в 5 километров, то сейчас их дальность пытаются довести до 20 километра (как в случае с РСЗО "Град"). Российские конструкторы справятся с этой задачей, это не проблема, добавил он.Тяжелая огневая система наносит урон не просто какому-то отделению ВСУ. Если ТОС выстрелит целым пакетом, он полностью уничтожит ротный опорный пункт вместе с личным составом и боекомплектом. Выжить после такого удара невозможно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру

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