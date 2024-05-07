"Выжить после такого удара невозможно": эксперт рассказал, как ТОСы выжигают опорные пункты ВСУ
Если ТОС выстрелит целым пакетом, он способен полностью уничтожить ротный опорный пункт ВСУ вместе с личным составом и боекомплектом. Выжить после такого удара невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас российские подразделения активно накапливают новую технику. Для систем ТОС-1 "Буратино", ТОС-2 и ТОС-3 модернизируются боеприпасы. Инженеры улучшают точность полета и дальность их стрельбы, рассказал эксперт.
Если первые такие снаряды работали на дистанции максимум в 5 километров, то сейчас их дальность пытаются довести до 20 километра (как в случае с РСЗО "Град"). Российские конструкторы справятся с этой задачей, это не проблема, добавил он.
"В основном мы применяем ТОС в тех районах, где противник не может их отследить. Мы включаем систему РЭБ, глушим украинские БПЛА, отрабатываем и уходим, чтобы сохранить эту машину. Потому что она самый лакомый кусок для врага", - подчеркнул Киселев.
Тяжелая огневая система наносит урон не просто какому-то отделению ВСУ. Если ТОС выстрелит целым пакетом, он полностью уничтожит ротный опорный пункт вместе с личным составом и боекомплектом. Выжить после такого удара невозможно, заключил собеседник издания.
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