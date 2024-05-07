https://ukraina.ru/20240507/1054944927.html
"Путин — преимущество России": Володин рассказал, как президент спас страну
"Путин — преимущество России": Володин рассказал, как президент спас страну - 07.05.2024 Украина.ру
"Путин — преимущество России": Володин рассказал, как президент спас страну
Президент России Владимир Путин вывел страну из экономического упадка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
2024-05-07T11:50
2024-05-07T11:50
2024-05-07T11:50
новости
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума
инаугурация
президентские выборы
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Володин подчеркнул, что главный смысл инаугурации заключается в присяге, которую приносит народу вступающий в должность глава государства."Путин за время служения на посту Президента России делом доказал свою преданность стране, сформировал высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед", - написал спикер Госдумы.Он отметил, что с действующим президентом Россия прошла непростой путь возрождения и развития и стала сегодня сильным, суверенным государством. Володин напомнил, что после распада Советского Союза царила разруха, экономический упадок, социальные обязательства перед гражданами не выполнялись, шла война на Кавказе."Мы могли потерять Российскую Федерацию. Путин спас страну. Он возродил её, восстановил государственную дееспособность, обеспечил социальное и экономическое развитие. Путин — преимущество России", - подчеркнул спикер ГД.По словам Володина, консолидация общества вокруг нашего Президента будет и дальше вести страну к новым победам.Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоится инаугурация президента РФ.Президентские выборы прошли в России с 15 по 17 марта. Получив 87,28% голосов, победу одержал действующий президент Владимир Путин.
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новости, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума, инаугурация, президентские выборы
Новости, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума, инаугурация, президентские выборы
"Путин — преимущество России": Володин рассказал, как президент спас страну
Президент России Владимир Путин вывел страну из экономического упадка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Володин
подчеркнул, что главный смысл инаугурации заключается в присяге, которую приносит народу вступающий в должность глава государства.
"Путин
за время служения на посту Президента России делом доказал свою преданность стране, сформировал высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед", - написал
спикер Госдумы.
Он отметил, что с действующим президентом Россия прошла непростой путь возрождения и развития и стала сегодня сильным, суверенным государством. Володин напомнил, что после распада Советского Союза царила разруха, экономический упадок, социальные обязательства перед гражданами не выполнялись, шла война на Кавказе.
"Мы могли потерять Российскую Федерацию. Путин спас страну. Он возродил её, восстановил государственную дееспособность, обеспечил социальное и экономическое развитие. Путин — преимущество России", - подчеркнул спикер ГД.
По словам Володина, консолидация общества вокруг нашего Президента будет и дальше вести страну к новым победам.
Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоится инаугурация президента РФ.
Президентские выборы прошли в России с 15 по 17 марта. Получив 87,28% голосов, победу одержал действующий президент Владимир Путин
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