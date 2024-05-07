Беглого польского судью обвинили в шпионаже - 07.05.2024 Украина.ру
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Беглого польского судью обвинили в шпионаже
Беглого польского судью обвинили в шпионаже - 07.05.2024 Украина.ру
Беглого польского судью обвинили в шпионаже
Польский судья, запросивший политическое убежище в Белоруссии, может быть шпионом. Об этом заявил судья и бывший заместитель министра юстиции Лукаш Пебяк утром 7 мая в эфире RMF FM
2024-05-07T11:33
2024-05-07T11:33
новости
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минск
москва
судья
политическое убежище
зарубежье
польша
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Он отметил, что у судьи Шмидта серьёзные финансовые проблемы, также имеются долги в несколько сотен тысяч злотых."Он, безусловно, высокопоставленный государственный чиновник [...], безусловно, ценный для белорусских и российских служб [...] и я думаю, что он был для них ценен и раньше", - заявил Пебяк.Экс-замминистра юстиции также усомнился в том, что судья Шмидт в одночасье пересёк белорусскую границу.Он также предположил, что "таких Шмидтов" в польской судебной системе больше.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт. Об этом сообщили журналисты PAP со ссылкой на пресс-секретаря спеслужбы."Речь идет о подозрении в деятельности иностранной разведки", - отмечается в статье PAP.Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт 6 мая провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей. Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.
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новости, варшава, минск, москва, судья, политическое убежище, зарубежье, польша
Новости, Варшава, Минск, Москва, судья, политическое убежище, Зарубежье, Польша

Беглого польского судью обвинили в шпионаже

11:33 07.05.2024
 
Томаш Шмидт
Томаш Шмидт
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Польский судья, запросивший политическое убежище в Белоруссии, может быть шпионом. Об этом заявил судья и бывший заместитель министра юстиции Лукаш Пебяк утром 7 мая в эфире RMF FM
Он отметил, что у судьи Шмидта серьёзные финансовые проблемы, также имеются долги в несколько сотен тысяч злотых.
"Он, безусловно, высокопоставленный государственный чиновник [...], безусловно, ценный для белорусских и российских служб [...] и я думаю, что он был для них ценен и раньше", - заявил Пебяк.
Экс-замминистра юстиции также усомнился в том, что судья Шмидт в одночасье пересёк белорусскую границу.
"Теперь все поймут, что судья также может быть шпионом внешней разведки", - добавил Пебяк.
Он также предположил, что "таких Шмидтов" в польской судебной системе больше.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт. Об этом сообщили журналисты PAP со ссылкой на пресс-секретаря спеслужбы.
"Речь идет о подозрении в деятельности иностранной разведки", - отмечается в статье PAP.
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт 6 мая провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей. Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.
Томаш Шмидт
Вчера, 18:47
Польша в шоке: судья воеводского суда Варшавы попросил политического убежища в МинскеПольский судья Томаш Шмидт 6 мая провёл пресс-конференцию в Минске и обратился к президенту Белоруссии с просьбой об убежище. "Я в шоке" –отреагировал на это глава МИД Польши Радослав Сикорский.
 
НовостиВаршаваМинскМосквасудьяполитическое убежищеЗарубежьеПольша
 
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Заголовок открываемого материала
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