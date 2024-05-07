https://ukraina.ru/20240507/1054943661.html

Беглого польского судью обвинили в шпионаже

Беглого польского судью обвинили в шпионаже - 07.05.2024 Украина.ру

Беглого польского судью обвинили в шпионаже

Польский судья, запросивший политическое убежище в Белоруссии, может быть шпионом. Об этом заявил судья и бывший заместитель министра юстиции Лукаш Пебяк утром 7 мая в эфире RMF FM

2024-05-07T11:33

2024-05-07T11:33

2024-05-07T11:33

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Он отметил, что у судьи Шмидта серьёзные финансовые проблемы, также имеются долги в несколько сотен тысяч злотых."Он, безусловно, высокопоставленный государственный чиновник [...], безусловно, ценный для белорусских и российских служб [...] и я думаю, что он был для них ценен и раньше", - заявил Пебяк.Экс-замминистра юстиции также усомнился в том, что судья Шмидт в одночасье пересёк белорусскую границу.Он также предположил, что "таких Шмидтов" в польской судебной системе больше.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт. Об этом сообщили журналисты PAP со ссылкой на пресс-секретаря спеслужбы."Речь идет о подозрении в деятельности иностранной разведки", - отмечается в статье PAP.Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт 6 мая провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей. Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.

https://ukraina.ru/20240506/1054934354.html

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новости, варшава, минск, москва, судья, политическое убежище, зарубежье, польша