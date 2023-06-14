https://ukraina.ru/20230614/1047216641.html

Контролируемая нелюбовь. Зачем в США распространяют фейки о шпионской станции Китая на Кубе

Контролируемая нелюбовь. Зачем в США распространяют фейки о шпионской станции Китая на Кубе - 14.06.2023 Украина.ру

Контролируемая нелюбовь. Зачем в США распространяют фейки о шпионской станции Китая на Кубе

Как отмечают в Китае, тема "угрозы со стороны Китая" не сходит с новостных лент американских СМИ. Так, несколько дней назад для поддержания накала антикитайской пропаганды, "Уолл-стрит Джорнал" и "Си-эн-эн" выступили с материалами, якобы разоблачающими китайские намерения построить на Кубе секретную шпионскую станцию.

2023-06-14T14:39

2023-06-14T14:39

2023-06-14T14:42

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Согласно заявлению официальной Гаваны, информация подобного рода зачастую исходит от вашингтонских политиков, связанных со спецслужбами США. Именно это беспроигрышно повлияло на повышенный интерес и к нынешнему медийному вбросу: информация поступила от надёжных источников, близких к американским разведывательным агентствам. Дескать, вашингтонские политики врать не будут. Указывается и предполагаемое место расположения прослушивающей станции: примерно в 160 километрах от Флориды, всё как положено, ̶ чем ближе, тем страшнее. Согласно сообщениям, переговоры по размещению шпионского объекта уже завершились, и ожидается, что Китай заплатит ни много ни мало несколько миллиардов долларов США истощённой блокадой Кубе. Как утверждают американские ньюсмейкеры, при наличии станции, Китай, предположительно, без особых трудностей сможет собирать разведывательную информацию о военных базах США во Флориде.Ещё в 2014 издание "Цанкао сяоси" выступило с обширным материалом о причинах боязни Барака Обамы сближения Китая и России с "диктатурой братьев Кастро"."Страна, которая поможет Кубе модернизироваться, на годы вперёд будет обладать значительным влиянием на Кубу, и этой страной должен стать Китай." - говорилось в статье. Не известно, было ли это прочитано вашингтонскими политиками, но тема китайской военной базы на Кубе муссируется в западных СМИ уже почти десять лет. Вот и теперь, как только новость о происках китайцев на Кубе появилась в новостных лентах "Уолл-стрит Джорнал", республиканский сенатор Марко Рубио и конгрессмен от демократической партии Марк Уорнер выступили с заявлениями об очередном витке "китайской угрозы". Последний выразил "глубокую озабоченность планами Китая и призвал администрацию Байдена предпринять шаги для защиты национальной безопасности США." Кроме того, американские спецслужбы также отметили наличие "серьёзной проблемы", которую следует предотвратить. Но здесь примечательно то, что, в этот раз Белый дом не пошёл на поводке у падких на сенсации СМИ и ретивых политиков. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что, хотя администрация Байдена и обеспокоена отношениями Китая с Кубой, но в данный момент нет никаких доказательств наличия планов Пекина по строительству секретной прослушивающей станции на Кубе. Пентагон также заявил, что не владеет какой-либо информацией по этой теме. Но дело сделано, мировые СМИ опять написали о "китайской угрозе" и простой обыватель в это поверил. И неважно, что вслед за заявлениями Белого дома и Пентагона, Куба также опровергла информационный вброс. Заместитель министра иностранных дел Кубы Герардо заявил, что американские СМИ как всегда распространяют ложные сведения. В распространении недостоверной информации Гавана видит попытки США оправдать блокаду и санкции против Кубы. В этой связи китайские источники напоминают своим читателям о том, что после Карибского кризиса Куба чётко придерживается курса по избежанию противостояния крупных держав и запрещает иностранным государствам создавать военные базы на своей территории и в прилегающих морских районах.В этот раз не обошлось и без британских СМИ, предположивших, что неподтверждение Белым домом разлетевшейся по миру информации направлено на избежание очередного накала в отношениях между Китаем и США, что может привести к ещё более опасной ситуации. В последнее время заметно потенциальное оживление контактов между США и Китаем, включая недавнюю встречу нового посла КНР в США Се Фэна с заместителем госсекретаря США Венди Шерман. Да и помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл также недавно посетил Пекин. Судя по публикациям в китайских СМИ, сегодня можно говорить о подготовке администрацией Байдена почвы для визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Если визит Блинкена пройдёт гладко, то в будущем можно будет ожидать встречи Си Цзиньпина и Байдена. Однако важно учитывать и то, что позиция Белого дома в отношении КНР вряд ли претерпит значительные изменения. Поэтому ожидать потепления отношений между Китаем и США также нереально. Нужно лишь учесть, что отмахнувшись от сообщений о "создании китайской шпионской станции на Кубе", Вашингтон косвенно признал необходимость предотвращения дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами. Достижение критической точки противостояния может иметь опасные последствия, поэтому Вашингтон прилагает определённые усилия для взаимодействия с Китаем. Впрочем, в этом заключается и абсурдность американской внешней политики в отношении КНР, ведь медийные атаки и выпады сенаторов, так или иначе, отражают истинную позицию администрации Байдена, при всей своей нелюбви к Китаю вынужденной идти на компромиссы. Недавние слухи о создании Китаем военных баз в Камбодже и на Соломоновых островах и нынешняя "достоверная информация" в отношении Кубы говорят лишь о бессилии Бадена управлять антикитайскими настроениями внутри американского политического Олимпа. Ясно, что из-за несовместимости идеологических различий и военного напряжения вокруг Тайваня, ухудшения отношений между США и КНР избежать будет трудно, но, как считают в самом Китае, не стоит пренебрегать заведомой ложью американских СМИ и некоторых политиков, чьи "действия лишь ускоряют негативный процесс в отношениях между Пекином и Вашингтоном". Поэтому, как указывает Пекин, важно, чтобы администрация Байдена смогла контролировать антикитайские настроения у себя в стране.

https://ukraina.ru/20230603/1046873489.html

https://ukraina.ru/20230603/1046865676.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Азат Рахманов

эксклюзив, кнр (китай), сми, сша, пропаганда, куба, шпионаж, cnn, the wall street journal, спецслужбы