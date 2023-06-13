https://ukraina.ru/20230613/1047165716.html

Позиционный тупик в российско-украинском конфликте и помощь НАТО

Позиционный тупик в российско-украинском конфликте и помощь НАТО - 13.06.2023 Украина.ру

Позиционный тупик в российско-украинском конфликте и помощь НАТО

Общим местом в анализе нынешнего этапа войны на Украине является определение его как "позиционного тупика". Сражение за Артёмовск и нынешняя Ореховская битва напоминают Сомму и Верден I Мировой войны, когда ничтожные результаты достигались огромными потерями и даже применение новых типов вооружений (танки, отравляющие газы) не принесло победы.

2023-06-13T12:48

2023-06-13T12:48

2023-06-13T12:49

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Автор телеграм-канала "Atomic Cherry" (телеграм-канал анонимный, но довольно авторитетный) опубликовал большой текст "Провал военно-технической поддержки НАТО в Украине как одна из причин позиционного тупика". Мы не во всём согласны с автором, но его рассуждения представляются интересными.Основные тезисы этого небольшого доклада такие:1. ВСУ являются армией советского типа, адаптированной для следования советским военным доктринам и стратегиям.Сразу отметим, что это мнение АС дискуссионное – большинство экспертов и военкоров всё же считает, что ВСУ переживают трансформацию в направлении "стандартов НАТО" и зашли в реформировании достаточно далеко, чтобы не считать их аналогом Советской армии по крайней мере на тактическом уровне. Впрочем, преемственность с СА на оперативно-стратегическом уровне очевидна.2. Киев "сделал ставку на мобилизацию человеческого ресурса страны, компенсировав людьми нехватку техники и вооружений – этот шаг полностью оправдал себя".По правде говоря, тут суждение тоже спорное, причём с противоположной стороны.Во-первых, как подчёркивалось с самого начала СВО, использованный в операции наряд личного состава ВС РФ изначально был недостаточен для решения военных задач. По первоначальному плану СВО организованного сопротивления ВСУ не предполагалось.Сейчас авторитетный военный аналитик Борис Рожин полагает, что "группировка ВС РФ на Украине для решения стоящих задач должна быть кратно больше, чтобы обеспечивать необходимый перевес по численности для ведения крупных наступательных операций".Во-вторых, есть вопросы и относительно достаточности обеспечения техникой и вооружением российской армии – снятие с хранения танков Т-62М образца 1983 года наводит на определённые печальные мысли.3. К моменту начала летней кампании 2022 года ВСУ нуждались в технике советского образца и не нуждались в технике НАТОвских образцов.Выглядит логично, но:Во-первых, союзники Украины по НАТО выгребли все арсеналы вооружений советского типа. Рассуждения на тему "организации централизованного выкупа всех доступных на мировом рынке вооружений советского периода, а также размещения крупных и долгосрочных военных заказов в Восточной Европе и Пакистане" представляются нам не особенно корректными. Оружия нужно было много и быстро. Как ни долго раскачивалось НАТО, но поставки "леопардов" произошли быстрее, чем можно было бы наладить производство и доставку китайских танков пакистанского производства (кстати, в 90-х Пакистан закупил огромную партию украинских Т-84).Во-вторых, СССР кончился в 1991 году. Значительная часть техники и вооружений с тех пор устарела. Модернизация словенских T-55S или польских PT-91 осуществлялась при помощи западных систем и агрегатов.4. "Весной 2022 года был сформирован концепт локального обеспечения Украины, предусматривающий, по сути, формирование "армии внутри армии" – подготовку соединения ударных бригад, могущих реализовать ряд наступательных операций, прорвать сформировавшийся в ходе летней кампании фронт и принудить Москву к выходу из боевых действий. Данный план был частично реализован в начале осени, когда ВСУ провели успешные наступления в районе Харькова, Изюма и Херсона – но оказались не готовы держать высокий темп продвижения вследствие истощения ударных частей, нехватки материально-технических средств и невозможности ввести в прорыв линейные бригады, не обладающие ни необходимой степенью механизации, ни подготовкой, ни достаточным количеством огневых средств".Тут мы отметим, что концепция, учитывая сжатые сроки реализации, оказалась правильной и позволила обеспечить успех прошлогоднего украинского наступления. Просто Запад, как правильно указывает АС, рассчитывал, что, потерпев поражение, Россия выйдет из войны. А она не вышла. Примерно такая же ошибка предопределила в 1941 году нападение Японии на Пёрл-Харбор.5. Страны НАТО "начали поставлять Украине максимально неунифицированное военное оборудование не только разных военных школ, но и разных эпох, тем самым перегружая и без того функционирующую на грани украинскую военную логистику и административно-организационную систему. При этом говорить о кратном увеличении военных возможностей ВСУ вследствие поставок не приходится".Мы обращали на это внимание, но мы должны так же и отметить, что украинские логистика и организация при этом не загнулись, а появление новых видов вооружений (кроме танков и БМП) как правило оказывалось для российской стороны неприятным сюрпризом.Сам АС разбирает казус поставок высокоточных РСЗО и приходит к выводу, что "ракетные системы HIMARS послужили для российских войск не столько угрозой, сколько удобным средством для адаптации к условиям ведения боевых действий с активным воздействием высокоточного оружия – ракеты GMRLS обладают относительно небольшой дальностью (85 км), что позволило российской военной логистике перестроить систему снабжения".Мы подозреваем, что имей ВСУ системы большой дальности, результат в принципе получилась бы такой же – "абсолютного оружия" не бывает.6. В качестве вывода АС констатирует, что "причины описанного выше "кризиса поддержки" не лежат в области некой конспирологии или иных тайных подоплёк – их, в сущности, можно свести к двум пунктам: к общей стратегической неготовности Альянса к долгосрочным военным вызовам и царящей внутри НАТО бюрократии вкупе с внутриполитическими дрязгами".Мы, ознакомившись с текстом АС пришли к другим выводам.1. Уже общим место стало то, что характер украинского конфликта оказался неожиданным для вообще всех. Стратегическое планирование всех стран от Лихтенштейна (армии у него нет, но военное планирование существовать должно) до КНР строилось на том, что будут либо маленькие периферийные конфликты, решаемые (или не решаемые – как в Афганистане) при помощи маленькой профессиональной армии и ЧВК, либо глобальная ядерная война, в которой армия в общем-то не слишком и нужна. Концепция большой войны по лекалам Первой и Второй мировых войн была отброшена, а оно вон как…2. НАТО, действительно будучи неготовой к поставкам оружия Украине, отработала не оптимально с точки зрения логики, но наиболее эффективно в данном конкретном случае. Если бы они начали действовать так, как советует АС, получилось бы хуже.3. АС совершенно напрасно исключает "конспирологию и тайные подоплёки". Так или иначе, но любые действия предполагают достижение определённых целей.Например, цель обеспечить "победу" Украины не ставилась и не ставится. Просто потому, что в неё никто не верит. В феврале 2022 года на Западе действительно превалировала точка зрения, что киевский режим рухнет через несколько дней. Сроки эти не подтвердились, но принципиальная оценка сохранилась.Потому цели сейчас ставятся другие:- нанести как можно больший ущерб России и Украине (нежизнеспособность киевского режима не вызывает сомнений, а значит территории будут под российским контролем);- восстановить гонку вооружений – и в качественном, и в количественном измерении (популярна точка зрения что гонку вооружений СССР, имеющий больше ресурсов, чем современная Россия, проиграл);- отработать применение западных систем вооружения в ходе полномасштабного конфликта с технологически равным противником.С точки зрения так сформулированных целей войны, западная практика военных поставок выглядит вовсе не такой провальной, как её пытается представить АС.

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https://ukraina.ru/20230210/1043426054.html

https://ukraina.ru/20220608/1034117630.html

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эксклюзив, военная помощь, украина, россия, запад, война, спецоперация, оружие спецоперации