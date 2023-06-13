В Британии назвали пробелы контрнаступления ВСУ - 13.06.2023 Украина.ру
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В Британии назвали пробелы контрнаступления ВСУ
В Британии назвали пробелы контрнаступления ВСУ - 13.06.2023 Украина.ру
В Британии назвали пробелы контрнаступления ВСУ
Отсутствие современной авиации и доминирование российской артиллерии - ключевые пробелы для украинской армии. Такое заявление сделал приглашенный профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк. Его слова на днях процитировал Business Insider
2023-06-13T09:38
2023-06-13T09:38
новости
британия
украина
контрнаступление
пробел
киев
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По мнению Кларка, решить проблему могли бы обещанные Западом истребители F-16, но они все еще отсутствуют на вооружении ВСУ.Профессор отметил, что помимо авиации украинская армия испытывает сложности и в части мобильных систем ПВО. Их, уверен Кларк, не хватает для прикрытия наземных подразделений на передовой.Днем ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш прокомментировал украинское контрнаступление. заявив, что украинской армии мешает разрозненность, и отметил, что большинство экспертов небезосновательно называют контрнаступление ВСУ заранее обреченным.Ранее Владимир Зеленский объявил, что контрнаступление ВСУ уже началось. В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о тяжелых боях на Запорожском направлении. При этом он отметил, что ни одной высоты противником не взято.Президент РФ Владимир Путин также заявил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за три дня контрнаступления киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.Параллельно польский президент Анджей Дуда объявил, что Варшава передала Киеву большую часть своих истребителей МиГ-29.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что к поставкам Украине F-16 нужно отнестись исключительно серьезно, так как это наиболее массовый истребитель, который будет передан ВСУ для боевых действия против России.
https://ukraina.ru/20230612/1047134338.html
https://ukraina.ru/20230517/1046283770.html
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новости, британия, украина, контрнаступление, пробел, киев
Новости, Британия, Украина, контрнаступление, пробел, Киев

В Британии назвали пробелы контрнаступления ВСУ

09:38 13.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ истребители самолет
ВСУ истребители самолет - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Отсутствие современной авиации и доминирование российской артиллерии - ключевые пробелы для украинской армии. Такое заявление сделал приглашенный профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк. Его слова на днях процитировал Business Insider
По мнению Кларка, решить проблему могли бы обещанные Западом истребители F-16, но они все еще отсутствуют на вооружении ВСУ.
Профессор отметил, что помимо авиации украинская армия испытывает сложности и в части мобильных систем ПВО. Их, уверен Кларк, не хватает для прикрытия наземных подразделений на передовой.
Днем ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш прокомментировал украинское контрнаступление. заявив, что украинской армии мешает разрозненность, и отметил, что большинство экспертов небезосновательно называют контрнаступление ВСУ заранее обреченным.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что контрнаступление ВСУ уже началось. В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о тяжелых боях на Запорожском направлении. При этом он отметил, что ни одной высоты противником не взято.
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Вчера, 12:58
Рогов рассказал о тяжелых боях на Запорожском направленииВ Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои. В частности, в огне серая зона в районе сел Нескучное и Макаровка. Об этом 12 июня сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live"
Президент РФ Владимир Путин также заявил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за три дня контрнаступления киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
17 мая, 13:34
Польша передала Украине почти все МиГ-29, но F-16 не отдаст - ДудаВласти Польши передали Киеву большую часть своих истребителей МиГ-29, заявил польский президент Анджей Дуда в Рейкьявике 17 мая
Параллельно польский президент Анджей Дуда объявил, что Варшава передала Киеву большую часть своих истребителей МиГ-29.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что к поставкам Украине F-16 нужно отнестись исключительно серьезно, так как это наиболее массовый истребитель, который будет передан ВСУ для боевых действия против России.
Открытие Международного авиасалона МАКС-2013 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
08:58
Мантуров: русский "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режимеРоссийский комплекс ПВО С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Минпромторга, вице-премьер правительства Денис Мантуров
 
НовостиБританияУкраинаконтрнаступлениепробелКиев
 
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09:56Мантуров: уничтожать гиперзвуковые ракеты сегодня способна единственная страна в мире
09:38В Британии назвали пробелы контрнаступления ВСУ
08:58Мантуров: русский "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режиме
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