В Британии назвали пробелы контрнаступления ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ истребители самолет
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Отсутствие современной авиации и доминирование российской артиллерии - ключевые пробелы для украинской армии. Такое заявление сделал приглашенный профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк. Его слова на днях процитировал Business Insider
По мнению Кларка, решить проблему могли бы обещанные Западом истребители F-16, но они все еще отсутствуют на вооружении ВСУ.
Профессор отметил, что помимо авиации украинская армия испытывает сложности и в части мобильных систем ПВО. Их, уверен Кларк, не хватает для прикрытия наземных подразделений на передовой.
Днем ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш прокомментировал украинское контрнаступление. заявив, что украинской армии мешает разрозненность, и отметил, что большинство экспертов небезосновательно называют контрнаступление ВСУ заранее обреченным.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что контрнаступление ВСУ уже началось. В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о тяжелых боях на Запорожском направлении. При этом он отметил, что ни одной высоты противником не взято.
Вчера, 12:58Рогов рассказал о тяжелых боях на Запорожском направленииВ Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои. В частности, в огне серая зона в районе сел Нескучное и Макаровка. Об этом 12 июня сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live"
Президент РФ Владимир Путин также заявил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за три дня контрнаступления киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
Параллельно польский президент Анджей Дуда объявил, что Варшава передала Киеву большую часть своих истребителей МиГ-29.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что к поставкам Украине F-16 нужно отнестись исключительно серьезно, так как это наиболее массовый истребитель, который будет передан ВСУ для боевых действия против России.
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