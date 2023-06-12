"15 танцевальных групп": Херш оценил шансы украинского контрнаступления

"Сейчас так много отдельных групп в украинской армии. Некоторые охарактеризовали данное наступление как "заранее обреченное". Это как если у вас есть 15 различных танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им день или три дня, чтобы организовать тренировки. Это было бы невозможно - а это то, что происходит сейчас в украинской армии", - добавил известный журналист.