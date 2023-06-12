"15 танцевальных групп": Херш оценил шансы украинского контрнаступления - 12.06.2023 Украина.ру
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"15 танцевальных групп": Херш оценил шансы украинского контрнаступления
"15 танцевальных групп": Херш оценил шансы украинского контрнаступления - 12.06.2023 Украина.ру
"15 танцевальных групп": Херш оценил шансы украинского контрнаступления
Украинская армия настолько разрозненная, что большинство экспертов небезосновательно называют контрнаступление ВСУ заранее обреченным. Такое заявление 11 июня сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя
2023-06-12T10:51
2023-06-12T13:02
новости
сеймур херш
журналист
контрнаступление
всу
нато
джо байден
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Он резюмировал, что так или иначе, украинское наступление не будет иметь хороших последствий ни для самого Киева, ни для НАТО, ни для администрации Джо Байдена, ведь альянс уже участвует в этом конфликте.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за три дня проведения "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
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новости, сеймур херш, журналист, контрнаступление, всу, нато, джо байден
Новости, Сеймур Херш, журналист, контрнаступление, ВСУ, НАТО, Джо Байден

"15 танцевальных групп": Херш оценил шансы украинского контрнаступления

10:51 12.06.2023 (обновлено: 13:02 12.06.2023)
 
Сеймур Херш
Сеймур Херш
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Украинская армия настолько разрозненная, что большинство экспертов небезосновательно называют контрнаступление ВСУ заранее обреченным. Такое заявление 11 июня сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя

"Сейчас так много отдельных групп в украинской армии. Некоторые охарактеризовали данное наступление как "заранее обреченное". Это как если у вас есть 15 различных танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им день или три дня, чтобы организовать тренировки. Это было бы невозможно - а это то, что происходит сейчас в украинской армии", - добавил известный журналист.

Он резюмировал, что так или иначе, украинское наступление не будет иметь хороших последствий ни для самого Киева, ни для НАТО, ни для администрации Джо Байдена, ведь альянс уже участвует в этом конфликте.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за три дня проведения "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
09:29
"Большая часть населения": Херш ответил, как в мире относятся к СВОБольшая часть населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине, в то время как США теряют доверие к себе. Такое заявление 11 июня сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя
 
НовостиСеймур ХершжурналистконтрнаступлениеВСУНАТОДжо Байден
 
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