https://ukraina.ru/20230613/1047152330.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 13.06.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

В ходе визита Риши Сунака в Вашингтон он договорился с Джо Байденом о совместных действиях Великобритании и США по противодействию присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики.

2023-06-13T06:18

2023-06-13T06:18

2023-06-13T06:18

хроника энергетической войны

эксклюзив

россия

украина

саудовская аравия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg

США и Великобритания объединились против России на мировом рынке атомной энергииСША и Великобритания согласовали новое экономическое партнёрство, которое будет нацелено, в частности, на противостояние России на мировом рынке атомной энергетики. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном 8 июня 2023 года по итогам визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в США и его переговоров с президентом Джо Байденом."Соединенное Королевство и Соединенные Штаты запустят новое атомное партнёрство в гражданской сфере с целью поддержать критически важную отрасль чистой энергетики и противодействовать присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики", – отмечается в описании документа.Партнёрство будут контролировать "высокопоставленные должностные лица в обоих правительствах", также будет создана Совместная группа действий США и Великобритании по энергетической безопасности и доступности (JAG). Эта группа будет привлечена для определения краткосрочных приоритетов совместных действий по созданию инфраструктуры замкнутого ядерного цикла к 2030 года и сокращению зависимости от российского ядерного топлива, поставок и услуг, поддержке безопасного и устойчивого международного развертывания передовых мирных ядерных технологий, включая малые модульные реакторы.На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен заявлением Великобритании и США о планах противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики. "Что касается недобросовестной конкуренции, то и с ней нам приходилось сталкиваться. Да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность", – сказал Песков 9 июня. Он подчеркнул, что отдельные государства "не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках".При этом главный редактор отраслевого ресурса Atominfo.ru Александр Уваров в комментарии изданию "Ведомости" сказал, что заявление США и Великобритании пока является "элементом психологического давления". По его словам, у Великобритании и США остались атомные технологии, но их успехи невелики: США в XXI веке смогли лишь достроить один атомный блок и запустить еще один новый, Великобритания вынуждена строить АЭС в консорциуме с китайскими компаниями, обеспечивающими финансирование.По мнению Уварова, для выдавливания "Росатома" с мирового атомного рынка недружественные страны Запада могут принять соответствующую нормативную базу, но это займет время. "В этой ситуации российской госкорпорации стоит расширяться на рынки дружественных стран, где есть большой интерес к атомной энергетике, например в Азию и Африку. И там, и там есть платежеспособный спрос", – отметил Уваров. Он также напомнил, что замещать атомные блоки, выходящие из строя, также придется и в России. В частности, новые энергоблоки взамен выбывающих будут построены на Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС, отметили "Ведомости".Всего, согласно официальному сайту корпорации, сейчас за рубежом с участием "Росатома" строится 19 атомных блоков общей мощностью 22,8 ГВт – в Турции, Китае, Индии, Египте, Венгрии и Бангладеш. В декабре 2022 года генеральный директор "Росамтома" Алексей Лихачев говорил в интервью "Известиям", что портфель заказов корпорации "на десять лет вперед стабильно держится на уровне 200 миллиардов долларов", а экспортная выручка за 2022 года превысит 10 миллиардов долларов (+15% к 2021 году).При этом на Россию и Китай приходится около 70% новых ядерных реакторов в мире, сообщила 11 июня японская газета Nikkei со ссылкой на данные информационного центра электроэнергетики Японии, но Китай строит за рубежом лишь 14 реакторов. Как отмечает японское издание, другие страны, такие как Япония, США и европейские государства приостановили свои инициативы на фоне аварии на АЭС Фукусима в 2011 году. Это привело к стагнации ядерной сферы в этих странах и дисбалансу технологического развития в пользу РФ и КНР.Как отмечает профильное российское издание "Нефть и капитал", Запад продолжает создание альянса против "Росатома", оформленного ещё 16 апреля 2023 года в Саппоро на встрече Великобритании, США, Франции, Канады и Японии. Но задача у этих стран будет крайне сложная, поскольку им придется наверстать упущенные несколько десятилетий развития атомной энергетики. Скорее всего, на первом этапе их главной целью будет попытка отлучить от западного рынка российский обогащенный урановый продукт.Россия занимает треть мирового рынка обогащенного урана, в том числе четвертую часть рынка США и 15-20% европейского уранового рынка. Обусловлено это тем, что РФ сохранила свои мощности по разделению изотопов урана, а именно газовые центрифуги. США же использовали другую технологию – газодиффузионные заводы, которые отлично подходили для производства ядерного оружия, а вот для атомной энергетики оказались нерентабельными.Пока альтернативы газовым центрифугам нет, а основным держателем данной технологии является "Росатом". В Европе таких конструкций гораздо меньше. На промышленную основу их поставили только две компании – URENCO (Великобритания, Нидерланды, Германия) и французская Orano. Именно они постараются, очевидно, занять долю "Росатома" на рынке западных стран.Однако для полноценного замещения "Росатома" в расширение данных мощностей нужно вкладывать большие средства, а пока никто из "большой семерки" не горит желанием это делать. Кроме того, для этого банально нужно время. Китай в свое время поставил задачу создания своего сегмента газовых центрифуг ещё в начале 2000-х. Пекин тогда купил у Москвы патенты, после чего ему понадобилось 20 лет, чтобы развернуть отрасль, отмечает "Нефть и капитал".Разговор президента РФ с наследным принцем Саудовской Аравии обеспокоил ЗападПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, сообщила 7 июня пресс-служба Кремля."С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+, позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей на этот счёт", – сказано в сообщении.Отмечено также, что главы государств затронули тему наращивания торгово-экономических связей России и Саудовской Аравии и реализации "перспективных совместных проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики, энергетики". Помимо этого, "обстоятельно рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей", уточнили в пресс-службе Кремля.Очевидно, что подобная координация действий между Москвой и Эр-Риядом на фоне решения ОПЕК+ об очередном сокращении добычи нефти вызвала обеспокоенность на Западе, которая вылилась в информационные провокации.Так, 9 июня американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванные источники сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман будто бы грозил США радикально пересмотреть отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном. По данным источников газеты, поводом для этого стали заявления американского президента Джо Байдена о том, что Саудовскую Аравию "ждут последствия" за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу на фоне высоких цен на энергоносители накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Однако, как отметило издание, никаких мер против королевства США так и не предприняли."После этих слов в публичном пространстве саудовские власти защищали свои действия с помощью дипломатических заявлений. Однако наследный принц бен Сальман в частном порядке пригрозил коренным образом изменить американо-саудовские отношения и нанести значительный экономический ущерб США, если они действительно примут такие меры", – сообщила WP со ссылкой на утечку секретных американских разведданных, появившихся ранее на платформе Discord. Кроме того, как уточнило издание, саудовский наследный принц заявил, что он "не будет иметь никаких дел" с нынешней американской администрацией.Представитель Белого дома в комментарии WP заявил, что "ничего не слышал" о подобных угрозах в адрес США со стороны Саудовской Аравии. В Совете национальной безопасности США сообщили газете, что в данный момент Вашингтон и Эр-Рияд продолжают активное сотрудничество, а сообщения о проблемах в отношениях между странами недостоверны.Издание напомнило, что в октябре 2022 года в Белом доме заявляли о готовности Джо Байден "принять меры" в отношении Саудовской Аравии. Подобная реакция была спровоцирована решением ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября 2022 года – как раз накануне выборов в Конгресс США. Джо Байден назвал его "близоруким" и отвечающим интересам России. В январе этого года Washington Post писала, что США передумали наказывать Саудовскую Аравию за снижение добычи нефти. Единственным последствием конфронтации стало ограничение будущего сотрудничества.А 10 июня британское агентство Reuters сообщило, что решение Саудовской Аравии по уменьшению добычи нефти в одностороннем порядке стало "большим сюрпризом", как для ОПЕК, так и для России. Собеседники агентства отметили, что королевство держало план в секрете, его обсуждения не было. Участники ОПЕК+ договорились только продлить ограничения на добычу нефти на 2024 год, и будто бы узнали о маневре Эр-Рияда на пресс-конференции, которая прошла 4 июня.Напомним, после 35-й Министерской встречи ОПЕК+ в Вене министр нефти Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что власти королевства решили добровольно сократить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки на один месяц, "а дальше посмотрим". По его словам, дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания баланса на нефтяных рынках. При этом вице-премьер правительства РФ Александр Новак после заседания подчеркнул, что "никаких споров и серьезных разногласий у РФ с Саудовской Аравией и другими участниками соглашения не было".

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230613/1047144527.html

https://ukraina.ru/20221222/1042050424.html

https://ukraina.ru/20230502/1045848683.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, россия, украина, саудовская аравия, сша