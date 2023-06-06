https://ukraina.ru/20230606/1046940597.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 06.06.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

В ОПЕК+ впервые решили анонсировать своё решение о снижении добычи нефти сразу на более чем полтора года вперёд – вероятно, потому что предыдущие аналогичные решения пока не принесли желаемых результатов.

2023-06-06T10:33

2023-06-06T10:33

2023-06-06T10:33

хроника энергетической войны

олег хавич

эксклюзив

опек

нефть

добыча

северный поток

северный поток-2

турция

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Цены на нефть растут на итогах заседания ОПЕК+Если в целом за прошедшую неделю нефть сорта Brent стала дешевле на 1,07%, а WTI – подорожала лишь на 0,22%, то 5 июня цены на нефть повысились более чем на 2%. Главной причиной этого стало решение ОПЕК+ о дальнейшем снижении добычи нефти. Также поддержку нефтяным ценам оказывают данные об очередном снижении буровой активности в США, где число работающих нефтяных буровых установок опускается уже пятую неделю подряд.В понедельник стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 2,19%, до 77,80 долларов за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль стали дороже на 2,29%, и выросли до 73,38 долларов за баррель. В США газовые котировки выросли на более чем 2%, в Европе – почти на 5,5%.Нефтяные цены растут на результатах заседания 35-й Министерской встречи ОПЕК+ (OPEC and Non-OPEC Ministerial Meeting, ONOMM), которая прошла 4 июня в Вене в очном формате. На ней утвердили квоту на добычу нефти в размере 40,46 миллионов баррелей в сутки с 2024 года, то есть почти на 1,4 млн барр. меньше, чем в настоящее время.Встреча ОПЕК+ в Вене вызвала интерес больше обычного, поскольку накануне американские СМИ широко анонсировали некие противоречия между Саудовской Аравией и Россией. В ответ западные информационные мейджоры не были приглашены на заседание, что лишь подогрело внимание к мероприятию. И хотя на Западе ожидали, что объявления о снижении добычи нефти не будет, однако действительность обманула их ожидания."Скорректировать уровень общей добычи сырой нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года" – было сказано в сообщении по итогам министерской встречи. Таким образом, общее сокращение добычи странами ОПЕК+ до конца 2024 года составит 3,66 млн барр./сутки от уровня октября 2022 года, когда организация впервые начала сокращение добычи. Аналитики отмечают, что 4 июня участники ОПЕК+ впервые решили анонсировать свое решение сразу на более чем полтора года вперёд – вероятно, потому что предыдущие решения о снижении добычи пока не принесли желаемых результатов.В решении квоты на добычу нефти определены для каждой страны, входящей в ОПЕК+. Что касается России, то её квота на 2024 год сокращена до 9,828 миллиона баррелей в сутки. Поскольку разрешенный уровень добычи для РФ на 2023-й составляет 10,478 млн барр./сутки, таким образом, квота на следующий год снижена на 650 тыс. барр./сутки. В решении также поясняется, что квота для России будет уточнена в июне 2023 года после обновления данных о добыче нефти, которые в данный момент основываются на данных вторичных источников.Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года, оно будет считаться от квоты на 2024 год, сообщил вице-премьер правительства РФ Александр Новак после встречи в Вене. Зампред российского правительства подчеркнул, что данное решение было принято в ходе диалога со всеми участниками альянса ОПЕК+, никаких споров и серьезных разногласий у РФ с Саудовской Аравией и другими участниками соглашения не было.В свою очередь, Саудовская Аравия сможет в 2024 году добывать столько же нефти, сколько и в 2023-м – 10,478 миллионов баррелей в сутки. Однако после заседания министр нефти Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что власти королевства решили добровольно сократить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки на один месяц, "а дальше посмотрим". По его словам, дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания баланса на нефтяных рынках.36-я Министерская встреча ОПЕК+ назначена на 26 ноября 2023 года в Вене, однако не исключено, что министры могут собраться и раньше с целью дальнейшего сокращения добычи нефти. Как отметил аналитик компании Jefferies Д. Ромео, итоги заседания ОПЕК + скорее подчеркивают беспокойство Саудовской Аравии уровнем коротких позиций на нефтяном рынке, чем говорят об опасениях в отношении перспектив спроса. По его мнению, "открытый финал", то есть возможность продления сокращения добычи, наверняка предусмотрен для предотвращения открытия дополнительных коротких позиций.Стоит отметить, что 5 июня Минфин России обнародовал статистику нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ за первые пять месяцев 2023 года – они составили 2,854 триллиона рублей против 5,658 трлн руб. в 2022-м, то есть снизились практически в два раза. Падение продолжается и в 2023 году: поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в мае снизились на 11,9% по сравнению с апрелем, до 570,7 млрд руб. По прогнозам Минфина, в июне бюджет недополучит ещё 44 млрд руб. нефтегазовых доходов. Однако в разрезе нефти это связано не с сокращением её добычи, а с тем, что средняя стоимость российской нефти сорта Urals за минувший год снизилась на треть.В Турции готовятся к созданию газового хабаПроект создания газового хаба в Турции, предложенный российскими властями, может принести Анкаре дополнительный доход в размере 30-35 миллиардов долларов, заявил экономист, профессор Сейфеттин Эрдоган в интервью газете Türkiye, опубликованном 3 июня.По его мнению, в случае реализации этого проекта Анкара сможет поднять престиж на глобальном энергетическом рынке. "Если Турция станет энергетическим центром, ее дипломатическая мощь значительно возрастет. Кроме того, у Турции появится возможность получать природный газ и нефть по более выгодным ценам, и будет получен серьезный доход. Турция может получить общий доход в размере 30-35 миллиардов долларов", – считает турецкий учёный.В своей речи по итогам прошедших в Турции президентских выборов переизбранный на следующий срок Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по-прежнему настроен воплотить в жизнь проект газового хаба в республике, с инициативой создания которого ранее выступил президент России Владимир Путин."Мы ещё больше усилим позиции Турции в качестве международного хаба. Собственно говоря, господин Путин повторил в своём поздравительном послании о создании в Турции, в северо-западном регионе Фракия, хаба. Мы это сделаем", – сказал Эрдоган 29 мая.При этом его соперник, выдвиженец прозападной оппозиции Кемаль Кылычдароглу накануне второго тура президентских выборов заявлял, что расширение сотрудничества с Россией может привести к утрате Турцией экономической независимости в энергетике, в связи с чем проект создания газового хаба является "крайне опасным" и "источником больших проблем для Турции в будущем".Ранее в Минэнерго Турции сообщали, что газовый хаб заработает максимум в течение года, и благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа. По мнению Анкары, хаб особо важен для Южной Европы, поэтому там торопят с началом его работы.По оценкам Минэнерго Турции, потенциальные объемы природного газа, поставляемого через создаваемый в стране Центр международной газовой торговли (Турецкий газовый хаб), могут составлять 40-45 миллиардов кубометров в год, в случае, если будут достигнуты договоренности с покупателями в Европе.Планируется, что из порядка 100 млрд кубометров газа в год, получаемого из России, Алжира, Катара, Ирана, Азербайджана, Омана, Туркменистана и стран-поставщиков СПГ, Турция будет использовать около 60 млрд, а оставшиеся 40 млрд кубометров газа в год могут быть проданы. Рынком сбыта для этого газа Турция видит в первую очередь Балканы, которые несколько столетий находились под владычеством Османской империи.Переговоры о поставках газа через хаб в Турции уже идут с Болгарией, Румынией и Северной Македонией. А 5 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Турция однозначно становится основным поставщиком голубого топлива в Юго-Восточную Европу, и Венгрия в числе первых стран, заинтересованных в турецкие поставках газа. Министр подчеркнул, что Турция является надежным поставщиком, в том числе российского газа по "Турецкому потоку". Венгрия очень надеется на развитие партнерства с Турцией, хотя и не будет участвовать как акционер в энергетических проектах в этом регионе, добавил Сийярто.Напомним, проект Турецкого газового хаба предполагает создание площадки для поставок газа и формирования цены на границе с ЕС, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе. Предложение о его создании президент РФ Владимир Путин озвучил в октябре 2022 года, отметив, что этот проект может частично заместить утраченный объем поставок российского газа в европейском направлении после диверсий на магистральных газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".Физически газовый хаб будет расположен в регионе Фракия в европейской части Турции, ориентировочно в районе Люлебургаз в провинции Кыркларели, куда выходит нитка газопровода "Турецкий поток". Оттуда газ, по предложению турецкой стороны, может направляться по трём ниткам: южная пойдет в Италию, средняя – в Болгарию, Албанию, Северную Македонию, Сербию и другие страны Балкан, а северная – в Румынию, Венгрию, Словению, и далее в Германию.

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https://ukraina.ru/20230427/1045745546.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

олег хавич, эксклюзив, опек, нефть, добыча, северный поток, северный поток-2, турция