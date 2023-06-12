https://ukraina.ru/20230612/1047084962.html

Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе

Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе - 12.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе

Обстановка в зоне СВО напоминает ситуацию накануне Курской битвы в 1943 году. Советская разведка тогда получила всю необходимую информацию, что враг сосредотачивает усилия на северном и южном фасе Курской дуги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков

2023-06-12T05:00

2023-06-12T05:00

2023-06-12T05:00

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Сейчас ВСУ таже собираются провести войсковую оперативно-стратегическую наступательную операцию, чтобы нанести поражение ВС РФ и выйти на оперативный простор, рассказал эксперт.После Курской дуги враг планировал наступать либо на Кавказ, либо на Москву. А сегодня киевский режим планирует либо выйти к Азовскому морю в районе Мариуполя, чтобы отрезать сухопутный коридор в Крым, либо окружить наши силы на Южно-Донецком направлении, добавил эксперт.И тогда, и сейчас мы создавали серьезные оборонительные укрепления, минные поля и противотанковые надолбы. Наша разведка сейчас на высоте. Мы определили направление атаки и нанесем ВСУ ответный уничтожающий удар, а потом перейдем в решительное контрнаступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вов, курская область, наступление, противник