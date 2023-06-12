Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе - 12.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230612/1047084962.html
Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе
Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе - 12.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе
Обстановка в зоне СВО напоминает ситуацию накануне Курской битвы в 1943 году. Советская разведка тогда получила всю необходимую информацию, что враг сосредотачивает усилия на северном и южном фасе Курской дуги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
2023-06-12T05:00
2023-06-12T05:00
новости
вов
курская область
наступление
противник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/50/1033855062_0:314:3070:2041_1920x0_80_0_0_5f6b5e7009af9cbf02172e03df28f7d5.jpg
Сейчас ВСУ таже собираются провести войсковую оперативно-стратегическую наступательную операцию, чтобы нанести поражение ВС РФ и выйти на оперативный простор, рассказал эксперт.После Курской дуги враг планировал наступать либо на Кавказ, либо на Москву. А сегодня киевский режим планирует либо выйти к Азовскому морю в районе Мариуполя, чтобы отрезать сухопутный коридор в Крым, либо окружить наши силы на Южно-Донецком направлении, добавил эксперт.И тогда, и сейчас мы создавали серьезные оборонительные укрепления, минные поля и противотанковые надолбы. Наша разведка сейчас на высоте. Мы определили направление атаки и нанесем ВСУ ответный уничтожающий удар, а потом перейдем в решительное контрнаступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/50/1033855062_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_4a51fce64947740b8a7db0066e06696e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вов, курская область, наступление, противник
Новости, ВОВ, Курская область, наступление, противник

Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе

05:00 12.06.2023
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанктанк леопард
танк леопард - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Обстановка в зоне СВО напоминает ситуацию накануне Курской битвы в 1943 году. Советская разведка тогда получила всю необходимую информацию, что враг сосредотачивает усилия на северном и южном фасе Курской дуги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
Сейчас ВСУ таже собираются провести войсковую оперативно-стратегическую наступательную операцию, чтобы нанести поражение ВС РФ и выйти на оперативный простор, рассказал эксперт.

"Немцы [во время Курской битвы] подвели туда новые войска и новые танки, в том числе "Тигры" и "Пантеры". Тем более что у ВСУ сегодня есть свои "Леопарды". Но мы тогда не знали время начала удара и то, будет ли вообще противник атаковать. Может быть, фашисты бы выбрали другую тактику", - подчеркнул Мягков.

После Курской дуги враг планировал наступать либо на Кавказ, либо на Москву. А сегодня киевский режим планирует либо выйти к Азовскому морю в районе Мариуполя, чтобы отрезать сухопутный коридор в Крым, либо окружить наши силы на Южно-Донецком направлении, добавил эксперт.
И тогда, и сейчас мы создавали серьезные оборонительные укрепления, минные поля и противотанковые надолбы. Наша разведка сейчас на высоте. Мы определили направление атаки и нанесем ВСУ ответный уничтожающий удар, а потом перейдем в решительное контрнаступление, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиВОВКурская областьнаступлениепротивник
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:32Александр Полищук: Не дав Путину "взять Киев за три дня", НАТО обрекло Украину на поражение
06:30Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, если захлебнётся наступление ВСУ
06:16Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших Россию
06:15Репетиция наступления. Военный эксперт о том, почему ВСУ выбрали для удара Времевский выступ
06:14Три загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителей
06:11Митрополит Тихон (Шевкунов): Не мы назначаем даты, но сама Россия, ее история
05:00Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе
04:30"Хотят поставить нас на колени". Военный эксперт о том, как ВСУ повторяют стратегию вермахта на Украине
21:52СМИ: солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley
21:21Запад проигрывает в игре в антироссийские санкции - посол РФ в Австрии
19:28Россия вернула 94 военнослужащих из украинского плена - МО РФ
18:59FT: принятие Украины в ЕС чревато последствиями для других стран-членов
18:10Экс-премьер Италии раскритиковал стратегию Киева по урегулированию конфликта
18:00Атака на "Приазовье", наступление на южном направлении. Итоги 11 июня на Украине
18:00"Мёртвые души": "закатный роман" Гоголя
17:51Власти Херсонской области разрешили жителям использовать три языка
17:38Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии
17:34Зеленский захватил власть и привёл конфликт к войне НАТО с Россией, заявила Ковитиди
17:04Вице-премьер РФ оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК
16:53Киев не поддержал предложение Гросси и продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС - глава "Росатома"
Лента новостейМолния