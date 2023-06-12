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Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе
Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе - 12.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе
Обстановка в зоне СВО напоминает ситуацию накануне Курской битвы в 1943 году. Советская разведка тогда получила всю необходимую информацию, что враг сосредотачивает усилия на северном и южном фасе Курской дуги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
2023-06-12T05:00
2023-06-12T05:00
2023-06-12T05:00
новости
вов
курская область
наступление
противник
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Сейчас ВСУ таже собираются провести войсковую оперативно-стратегическую наступательную операцию, чтобы нанести поражение ВС РФ и выйти на оперативный простор, рассказал эксперт.После Курской дуги враг планировал наступать либо на Кавказ, либо на Москву. А сегодня киевский режим планирует либо выйти к Азовскому морю в районе Мариуполя, чтобы отрезать сухопутный коридор в Крым, либо окружить наши силы на Южно-Донецком направлении, добавил эксперт.И тогда, и сейчас мы создавали серьезные оборонительные укрепления, минные поля и противотанковые надолбы. Наша разведка сейчас на высоте. Мы определили направление атаки и нанесем ВСУ ответный уничтожающий удар, а потом перейдем в решительное контрнаступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вов, курская область, наступление, противник
Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе
Обстановка в зоне СВО напоминает ситуацию накануне Курской битвы в 1943 году. Советская разведка тогда получила всю необходимую информацию, что враг сосредотачивает усилия на северном и южном фасе Курской дуги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
Сейчас ВСУ таже собираются провести войсковую оперативно-стратегическую наступательную операцию, чтобы нанести поражение ВС РФ и выйти на оперативный простор, рассказал эксперт.
"Немцы [во время Курской битвы] подвели туда новые войска и новые танки, в том числе "Тигры" и "Пантеры". Тем более что у ВСУ сегодня есть свои "Леопарды". Но мы тогда не знали время начала удара и то, будет ли вообще противник атаковать. Может быть, фашисты бы выбрали другую тактику", - подчеркнул Мягков.
После Курской дуги враг планировал наступать либо на Кавказ, либо на Москву. А сегодня киевский режим планирует либо выйти к Азовскому морю в районе Мариуполя, чтобы отрезать сухопутный коридор в Крым, либо окружить наши силы на Южно-Донецком направлении, добавил эксперт.
И тогда, и сейчас мы создавали серьезные оборонительные укрепления, минные поля и противотанковые надолбы. Наша разведка сейчас на высоте. Мы определили направление атаки и нанесем ВСУ ответный уничтожающий удар, а потом перейдем в решительное контрнаступление, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь