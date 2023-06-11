"Момент истины". Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ не нужно ждать окончания наступления ВСУ - 11.06.2023 Украина.ру
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"Момент истины". Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ не нужно ждать окончания наступления ВСУ
"Момент истины". Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ не нужно ждать окончания наступления ВСУ - 11.06.2023 Украина.ру
"Момент истины". Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ не нужно ждать окончания наступления ВСУ
ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, наша оборона наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-06-11T06:30
2023-06-11T06:30
новости
наступление
всу
оружие
оборона
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ВС РФ не стоит ждать какого-то "момента истины", когда Киев перестанет наступать. Нужно помнить, что главная цель ВС РФ – уничтожить военный потенциал противника. Если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это российским войскам не совсем выгодно, рассказал эксперт.В этих позиционных боях с противником ВС РФ могут натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией, добавил он.Эксперт отметил, что у противника, по натовским стандартам, есть такое понятие как "силовая разведка боем", когда они крупными соединениями проводят разведывательные операции с ограниченными целями. Именно поэтому мы воспринимаем некоторые их удары как крупное наступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, наступление, всу, оружие, оборона
Новости, наступление, ВСУ, оружие, Оборона

"Момент истины". Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ не нужно ждать окончания наступления ВСУ

06:30 11.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, наша оборона наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
ВС РФ не стоит ждать какого-то "момента истины", когда Киев перестанет наступать. Нужно помнить, что главная цель ВС РФ – уничтожить военный потенциал противника. Если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это российским войскам не совсем выгодно, рассказал эксперт.
В этих позиционных боях с противником ВС РФ могут натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией, добавил он.

"В преддверие встречи высокопоставленных натовских военных им [ВСУ] нужно показать, что не зря они им присылают "Леопарды" и "Брэдли". Мол, мы хоть что-то пытаемся сделать, даже русские говорят, что мы наступаем по всем направлениям, поэтому дайте больше оружия", - подчеркнул Полищук.

Эксперт отметил, что у противника, по натовским стандартам, есть такое понятие как "силовая разведка боем", когда они крупными соединениями проводят разведывательные операции с ограниченными целями. Именно поэтому мы воспринимаем некоторые их удары как крупное наступление, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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