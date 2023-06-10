https://ukraina.ru/20230610/1047094801.html

Американцы обвинили Киев в попытке уничтожить русскую культуру

Американцы обвинили Киев в попытке уничтожить русскую культуру - 10.06.2023 Украина.ру

Американцы обвинили Киев в попытке уничтожить русскую культуру

Пропаганда Киевского режима пытается избавится от русской культуру, выдавая ее за украинскую в странах, лояльно относящихся к Украине, сообщила автор журнала The American Conservative Кэти Седжвик 10 июня

2023-06-10T11:27

2023-06-10T11:27

2023-06-10T11:27

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Автор подчеркнула, что особенно активно Осуществляются попытки записать в украинцы легендарного американского художника Энди Уорхола, так как его семья была родом из Карпат, добавив, что целями Семеник стали также Зинаида Серебрякова, Архип Куинджи, Иван Айвазовский, Илья Репин и другие художники, ни один из которых не называл себя украинцем.Ранее стало известно, что в селе Пникут Львовской области Украины демонтировали фигуру скорбящей матери, а также часть стелы с изображением воина советской армии в рамках декоммунизации.Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей.Некоторое время назад министерство культуры и информационной политики Украины сняло охранный статус с двух памятников великому русскому поэту Александру Пушкину в Киеве.Памятники Пушкину ранее демонтировали в Днепропетровске, Запорожье, Тернополе, Харькове, Житомире и других городах Украины.Чем можно объяснить нацификацию украинской элиты? Почему Зеленский стирает из памяти народа подвиг героев Великой Отечественной войны? В чем ошибся посол Израиля, говоря об украинцах? Кто настоящие защитники Крыма? Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин ответил на эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру.По мнению политолога, трагедия коллективного Запада в том, что он мнит себя цивилизацией, хотя на деле является фактически страной. А драма России в том, что она считает себя страной, превращаясь на деле в цивилизацию. Соответственно, Запад утратил идеологию, а Россия ее еще не приобрела.Он добавил, что Украина, интуитивно нашедшая и присвоившая себе пусть насквозь антигуманную, реликтовую, но мохнато-мускулистую идеологему, сегодня идейно сильнее Запада.

https://ukraina.ru/20230610/1047094047.html

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новости, украина, запад, сша, культура, русская культура