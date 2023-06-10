https://ukraina.ru/20230610/1047094047.html
Российские военные отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины в Запорожской области
Российские военные отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины в Запорожской области - 10.06.2023 Украина.ру
Российские военные отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины в Запорожской области
Российские войска отбили очередную попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости 10 мая
2023-06-10T10:48
2023-06-10T10:48
2023-06-10T10:48
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ВСУ не смогли добиться каких-либо результатов во время ночной атаки, рассказал он.Ранее представитель российских силовых структур заявил, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции. По его словам, впоследствии дроны обследовали специалисты-взрывотехники, которые приняли решение уничтожить их на месте. В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, станция частично деактивирована.Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230607/1046989990.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, владимир рогов, украина
Новости, Россия, ВСУ, Владимир Рогов, Украина
Российские военные отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины в Запорожской области
Российские войска отбили очередную попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости 10 мая
"Практически всю ночь южнее города Орехов продолжались ожесточенные бои. Наступление украинских войск было остановлено. Атака отражена. Противник отступил и понес несоизмеримые потери", — уточнил Рогов.
ВСУ не смогли добиться каких-либо результатов во время ночной атаки, рассказал он.
Ранее представитель российских силовых структур заявил, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции.
По его словам, впоследствии дроны обследовали специалисты-взрывотехники, которые приняли решение уничтожить их на месте. В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, станция частично деактивирована.
Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать
на сайте Украина.ру