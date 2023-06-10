Российские военные отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины в Запорожской области - 10.06.2023 Украина.ру
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Российские военные отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины в Запорожской области
Российские военные отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины в Запорожской области - 10.06.2023 Украина.ру
Российские военные отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины в Запорожской области
Российские войска отбили очередную попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости 10 мая
2023-06-10T10:48
2023-06-10T10:48
новости
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всу
владимир рогов
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ВСУ не смогли добиться каких-либо результатов во время ночной атаки, рассказал он.Ранее представитель российских силовых структур заявил, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции. По его словам, впоследствии дроны обследовали специалисты-взрывотехники, которые приняли решение уничтожить их на месте. В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, станция частично деактивирована.Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230607/1046989990.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, владимир рогов, украина
Новости, Россия, ВСУ, Владимир Рогов, Украина

Российские военные отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины в Запорожской области

10:48 10.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские войска отбили очередную попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости 10 мая

"Практически всю ночь южнее города Орехов продолжались ожесточенные бои. Наступление украинских войск было остановлено. Атака отражена. Противник отступил и понес несоизмеримые потери", — уточнил Рогов.

ВСУ не смогли добиться каких-либо результатов во время ночной атаки, рассказал он.
Ранее представитель российских силовых структур заявил, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции.
По его словам, впоследствии дроны обследовали специалисты-взрывотехники, которые приняли решение уничтожить их на месте. В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, станция частично деактивирована.
Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
7 июня, 12:40
В "Росэнергоатоме" оценили защищенность Запорожской АЭС от нападения ВСУЗапорожская АЭС (ЗАЭС) хорошо защищена для того, чтобы пресечь любую попытку силового захвата со стороны ВСУ, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, сообщает РИА Новости 7 июня
 
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