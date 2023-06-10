https://ukraina.ru/20230610/1047073450.html

Дмитрий Краснов: Простые итальянцы и поляки гневно ищут эффективные способы борьбы с украинским нацизмом

Дмитрий Краснов: Простые итальянцы и поляки гневно ищут эффективные способы борьбы с украинским нацизмом - 10.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Простые итальянцы и поляки гневно ищут эффективные способы борьбы с украинским нацизмом

Европейцам надоели "ушлые западенцы" — беженцы с Украины, решившие пожить в Европе за счет тамошних налогоплательщиков. Владимир Зеленский продолжает рубить бабло, прикрываясь политикой и игнорируя трагедии миллионов людей, считает почетный адвокат РФ, член Общественной палаты г. Москвы Дмитрий Краснов.

2023-06-10T12:29

2023-06-10T12:29

2023-06-10T12:30

интервью

европа

польша

фашизм

владимир зеленский

германия

каховская гэс

херсон

куба

китай

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. Он также объяснил, почему в Германии, Италии, Польше, Англии и на Ближнем Востоке ненавидят американо-украинский тандем и ждут победы России.— Дмитрий Анатольевич, выступление поддержавшей Донбасс пианистки Валентины Лисицы отменили на музыкальном фестивале в итальянском городе Леричи, сообщает издание Ansa. Что об этом говорят и пишут в Италии?— Прежде всего, в Италии говорят не "концерт отменили", а называют вещи и персоны своими именами: концерт запретил Леонардо Паолетти, мэр города Леричи. При этом он не имел полномочий этого делать. А основания запрета, которые изложил сеньор Паолетти, вызвали у итальянской публики оторопь: "Я и моя мэрия — сторонники Украины, а раз так, пианистка должна публично высказать то же мнение, иначе она будет подвержена остракизму". То, что Валентина Лисица — украинка, уроженка Киева, ничуть не смутило так называемого сторонника Украины.Важно понимать, что у итальянцев сильна историческая память. Фашизм зародился именно там, и ударил по всем жителям Италии. Это стало мощной прививкой, иммунитет к фашизму силён и ныне. Поэтому абсолютно нацистская выходка мэра, возомнившего себя новым Дуче, вызвала если не протест, то явный культурный шок и некоторую прострацию.Мои друзья, итальянские коммунисты, кипят гневом, но не торопятся выплеснуть его. Они думают, анализируют происходящее и ищут наиболее эффективные способы борьбы с привнесённым с Украины нацизмом.— В вашем Telegram-канале "Говорит Краснов" написано, что в Египте в местной прессе появилась статья о конфликте на Украине, которая бурно обсуждается в кругах египетских преподавателей, менеджеров средней руки, муниципальных политиков, низших офицеров. И обсуждение идет в одобрительных тонах. Там говорится, что Зеленский решил превратить Украину в филиал ада и сжечь вместе с Россией. Запад, в свою очередь, подливает масло в огонь и затягивает конфликт, чтобы "обескровить две страны". Какие сейчас в Европе настроения по отношению к Украине и Зеленскому?— Здесь важно заметить, что употреблять формулировку "антиукраинские настроения" некорректно. Как писал неаполитанский коммунист Игор Папалео: не все украинцы — зеленские.В Германии "толерантно" проигнорированная немецкой прессой спонтанная волна возмущения так называемыми беженцами с Украины в соцсетях была спровоцирована украинцами. Приехавшие в Европу учиться и работать украинцы живут не роскошно —честно трудятся, платят налоги, экономят на всём, теснятся в съёмных комнатушках. И тут вдруг приезжают толпы жадных, требовательных, напористых земляков и требуют себе рая на земле — за налоги тех, кто вкалывает, но не может себе позволить и половины благ, получаемых новоиспеченными беженцами бесплатно.Уподобляясь булгаковскому Шарикову ("шрам на колчаковских фронтах получил"), эти агрессивные ребята апеллировали к событиям, в которых не участвовали, размахивали флагами и требовали для себя особых условий. При этом "старые немецкие украинцы" прекрасно понимают, что от так называемой войны, из зоны боевых действий люди бегут в Россию. А упомянутые беженцы — это просто ушлые западенцы (назовем их так), решившие пожить в Европе за счет тамошних налогоплательщиков.В Германии соцсети буквально накалились, и результатом стало снижение активности беженцев. Их наглость вдруг перестала работать, приносить барыши, зато на бытовом уровне появилось презрение, граничащее с ненавистью. И они утихли, свернули флажки и опустили глазки.— Что происходит в Польше?— В Польше — особая атмосфера. Там наиболее велик разрыв между официальной риторикой и бытующими в народе настроениями. Поляки прошли через удары двух изводов фашизма: германского нацизма и украинской бандеровщины. Поэтому появление новых бандеровцев, не скрывающих свою ненависть к полякам, к польскому народу в целом, вызывает закономерный протест. А руководство страны продолжает упорно поддерживать нацистский киевский режим.Пока польское общество находится в состоянии когнитивного диссонанса, и это вызывает неизбежное напряжение. Во что оно выльется — судить не берусь.— Есть ли напряжение по отношению к так называемым украинским беженцам в Великобритании?— Англичане, пожалуй, оказались самыми откровенными. Их пресса не стесняется писать о том, как эти беженцы в кавычках обкрадывают приютивших их благодетелей или, получая социальные пособия, тратят гигантские, по меркам британских обывателей, деньги на предметы роскоши. Люди просто не могут понять, от какой такой войны сбежали украинцы, которые регулярно ездят домой с набитыми шмотками баулами.Но, вероятно, самые острые не антиукраинские, но антизеленские настроения вижу на Ближнем Востоке. Если почитать палестинскую или иранскую прессу, то можно уловить даже жёстко-истеричные нотки диктора северокорейского телевидения — настолько там сильны антиамериканские настроения и понимание, что киевский режим — лишь марионетка Вашингтона. И всё это сдобрено эмоциями — ненавистью к американо-украинскому тандему и безудержной верой в светлое будущее, которое связывают с победой России.Китайская пресса менее эмоциональна, сдержана, аналитична. Говорить о так называемых настроениях тут не приходится. Это скорее взвешенное, обоснованное мнение, но оно перекликается с ближневосточным.— Что думают жители Италии, Европы на счет подрыва Каховской ГЭС? Кто, по их мнению, должен ответить за трагедию?— Люди разные, и мысли разные. Единого строя под предводительством фюрера нет и быть не может — по крайней мере, пока что. Люди думающие видят, кому на руку эта катастрофа, и из этого делают вывод, что удар нанесла Украина.Те, у кого память подольше, чем у аквариумной рыбки, напоминают, что украинская и западная пресса за последние несколько месяцев не раз восторженно писали об "эффективных ударах" по гидросооружениям ГЭС. Люди с инженерным образованием объясняют публике, что плотина — это не верёвка, которую можно рассечь одним ударом острого ножа. Скорее, можно провести параллель с работой лесоруба, который много раз наносит удары топором по толстому дереву, а в конце дерево может упасть и от толчка рукой или лёгкого порыва ветра.Есть, разумеется, и те, кто готов верить западной пропаганде, даже если она подаёт две противоречащих друг другу мысли в одном предложении.— Евросоюз разрешил вводить санкции против родственников российских бизнесменов. Насколько это юридически возможно, особенно если человек является гражданином страны ЕС? Разве это демократически правильно — разрушать жизни по сути невинных людей, граждан ЕС?— Давайте прямо говорить: после того, как основа европейской правовой системы, её краеугольный камень — неприкосновенность частной собственности — была отброшена и забыта ради кражи российских активов, разговоры о европейской юстиции, о справедливости, о трактовании законов стали бессмысленными.Право на Западе перестало быть целостной системой, оно стало политической игрушкой в руках безответственных великовозрастных детишек, ничуть не заботящихся о возможных тяжких последствиях такой игры. Да, легионы юристов торопливо стараются придать видимость законности принимаемым политиками решениям, но чем больше они ставят заплаток, тем сильнее рвут саму ткань права.Поэтому я абсолютно не удивлюсь любому решению. Права на Западе больше нет. И в среднесрочной перспективе, если ничего не изменится, это почувствуют на себе даже аполитичные обыватели, которые с удивлением обнаружат, что лишены и прав, и защиты закона.— Китай и Куба якобы договорились о создании китайской разведывательной базы на острове, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Куба будет держать под контролем весь юго-восток США. А Китай обеспечит несколько миллиардов инвестиций в Кубу. Можем ли мы говорить о том, что наши партнеры объединяются против США, и это хорошо для России?— Не скрою, меня больше порадовала бы новость о возрождении Российского центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе на Кубе. Но, как видите, теперь наше место занял Китай.Хорошо ли, что наши друзья дружат без нас? Тактически — да, хорошо. Но в стратегической перспективе надеяться на союзников, в том числе, ситуативных — это рискованный путь.Сейчас, когда все силы Запада брошены на ослабление России, накачку украинского конфликта, нам не до стратегических многоходовок. Но в будущем придётся поработать над тем, чтобы партнёры объединялись не около, а вокруг России.— Некоторые страны НАТО могут отправить свои войска на Украину для участия в войне против России, заявил бывший генсек НАТО Расмуссен. Неофициально польские войска уже воюют на Украине. Пошлют ли Польша, Литва, Эстония официальные силы на помощь ВСУ? Или Расмуссен врёт, чтобы получить политические баллы?— Запад циничен. Если Россия даст слабину, вчерашние так называемые партнёры набросятся как стервятники на нас. Но есть язык, который Запад очень хорошо понимает. Это язык силы.Посмотрите, разведывательная авиация НАТО сейчас, когда Украина активизировала военные действия, не слишком-то активно кружит в районе Чёрного моря. И такая сдержанность возникла лишь после того, как наши военные сшибли американский разведывательный беспилотник.Запад пересекал, пересекает и будет пересекать любые красные линии. Но как только получает щелчок по носу, желание наглеть дальше сразу пропадает. Пошлют ли регулярные войска НАТО в Украину? Если Россия ответит лишь выражением озабоченности — пошлют. И будут шаг за шагом двигаться вперёд к своей цели — уничтожению нашей страны. Но ровно до той черты, пересечение которой окажется неприятно болезненным.— Зеленский приехал в Херсонскую область ликвидировать результаты подтопления от взрыва Каховской ГЭС. Как актер он, наверное, опять хочет сыграть на публику, потому что западные СМИ начали уходить от версии, что это Россия взорвала ГЭС?— Всё несколько проще. Всемирная побирушка всего лишь нашла новый повод попросить денег. Зеленский уже повозмущался, что Европа как-то слабо помогает деньгами после подтопления. Он лично звонил Макрону, пенял ему на медлительность, предлагал раскошеливаться поживее. Удивительно, но это до сих пор работает, и позволяет наживаться украинской так называемой элите на бедах своего народа.За большой политикой, за трагедиями миллионов людей, стоит лишь привычный для Зеленского способ, простите, рубить бабло. Он торговал лицом в шоу-бизнесе, и там же нащупал золотую жилу: немощным бедолагам с грустными глазами подают лучше и чаще. Все его комедийные шоу и сериалы простроены на одной концепции: честный, но недалёкий персонаж хочет как лучше, а получается как всегда.На этом образе Зеленский въехал в политику и уселся в президентское кресло. Он обещал защитить русский язык, дать автономию Донбассу, прекратить войну против своего народа. Но, в соответствии с амплуа "не смогла я, не смогла". И бедненькому богатею начали помогать со всех сторон. А он, путаясь в количестве нулей на своих счетах, продолжил своё шоу. Его так называемая херсонская экспедиция — лишь очередной эпизод в сериале по проверенному сценарию.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, европа, польша, фашизм, владимир зеленский, германия, каховская гэс, херсон, куба, китай, нато, украина