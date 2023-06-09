https://ukraina.ru/20230609/1047068641.html

Атака на Воронеж, скифское золото, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 июня

Атака на Воронеж, скифское золото, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 июня - 09.06.2023 Украина.ру

Атака на Воронеж, скифское золото, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 июня

В Воронеже упал украинский беспилотник. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Нидерланды решили передать археологические находки из музеев Крыма Украине

2023-06-09T13:00

2023-06-09T13:00

2023-06-09T13:00

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 44 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на волновахском 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, выпустив 268 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Гольмовский, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Александровка, Владимировка, Волноваха."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, ранее освобожденной Владимировке. Ранения различной степени тяжести получили 16 гражданских лиц, в том числе ребенок 2006 года рождения, в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также ранее освобожденных Мариуполе и Волновахе", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 20 жилых домостроений в Ленинском и Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. Так, к полудню по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности выпустили 10 снарядов калибром 155 мм, по Центрально-Городскому району Горловки — 10 ракет из РСЗО. В Горловке, как сообщило представительство, была ранена женщина 1975 года рождения.Позже представительство также уточнило данные по жертвам обстрела 8 июня."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 июня поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Горловка — Никитовский район: по ул. Светлой, 90 погиб мужчина 1960 года рождения, Центрально-Городской район: в районе центрального рынка ранена женщина 1964 года рождения", - отмечалось в сообщении.Также ВСУ нанесли удар по Херсонской области, пострадавшей от разлива Днепра, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС."Вчера были обстрелы не только в Голой Пристани, Алёшках, но и у нас тоже, в связи с чем было попадание и в объект энергосистемы и пока мы остаёмся без электроэнергии, с ночи сотрудники РЭС работают над восстановлением", - сообщил журналистам в пятницу глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.По его словам, вода продолжает отходить в Новой Каховке и в населённых пунктах ниже по течению, в связи с чем городские коммунальные службы приступили к работам по откачке воды из подвалов подтопленных зданий.При этом, как рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб региона, количество погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до шести."Обнаружено тело погибшей женщины 1939 года рождения", — уточнил собеседник агентства.До этого глава Новокаховского городского округа Леонтьев сообщал о пяти погибших, все они были пастухами.Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за минувшие сутки в Белгородском районе ВСУ ударили по сёлам Красный Хутор и Журавлевка – на каждое пришлось по 5 прилётов. В Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка."По Волоконовскому району за прошедшие сутки выпущено 6 снарядов. Из них 2 пришлось на хутор Старый, 4 – в сторону села Тишанка. Били из миномёта и артиллерии <...> В Грайворонском районе 10 минометных снарядов выпущено по окрестностям хутора Байрак. Обошлось без последствий. 9 раз из мином`та били по селу Новостроевка-Вторая", - сообщил Гладков.Во всех случаях пострадавших не было."В Краснояружском районе дрон-камикадзе совершил попытку атаковать инфраструктурный объект в окрестностях села Староселье. Пострадавших нет. На окраине села Вязовое атаковали 4 БПЛА противника, один из которых удалось сбить, 3 упали сами. Есть пострадавший с незначительными осколочными ранениями. Мужчина самостоятельно прибыл в больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Разрушений нет", - также сообщил Гладков.Самая напряжённая обстановка опять сложилась в Шебекинском городском округе, по которому ВСУ выпустили 195 единиц различных боеприпасов, атакже сбросили 6 снарядов с БПЛА."Есть трое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей и подмышечной области, мужчина с осколочными ранениями стопы, предплечья и спины, мужчина с открытой раной грудной клетки. Все пострадавшие доставлены в больницы, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. В городе Шебекино удары наносились по жилым массивам и промзоне. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. По селу Зиборовка выпущено 9 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. По посёлку Новая Таволжанка били снарядами "Града" – зафиксировано 10 прилётов. Никто не пострадал, разрушений нет. По хуторам Мухин и Калинский выпущено 13 и 2 миномётных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.Около полудня он сообщил о двух сбитых целях на подлёте к Белгороду.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Атака на ВоронежВ Воронеже на жилой дом упал беспилотник, пострадали три человека, написал губернатор области Александр Гусев в своём телеграм-канале."По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте", — указал он.Позже губернатор сообщил, что три человека ранены осколками. Пострадавшим оказали медпомощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.На фотографиях и видео, появившихся в соцсетях, видно, что многоэтажный жилой дом получил повреждения.В управляющей компании РИА "Новости" рассказали, что дрон попал между вторым и третьим этажами, затронуты несколько квартир и офисный центр. По словам представителя ТСЖ, воду и газ после инцидента в доме не отключали.Скифское золотоВерховный суд Нидерландов постановил, что скифское золото — экспонаты из музеев Крыма - должны передать Украине. Тем самым он подтвердил решение, принятое апелляционным судом Амстердама в октябре 2021 года."Верховный суд отклонил кассационную жалобу крымских музеев, таким образом, решение суда (апелляционного суда Амстердама – Ред.) остается в силе", – указано в решении.Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил экспонаты во временное пользование из четырёх музеев Крыма в 2014 году. После перехода Крыма в состав России Нидерланды отказались возвращать артефакты крымским музеям.14 декабря 2016 года суд Амстердама решил передать Украине скифское золото, однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования этого решения. Суд в Амстердаме в 2021 году принял решение в пользу Украины.В итоге музеи Крыма обратились в Верховный суд Нидерландов, который 9 июня и решил передать экспонаты Украине."Решение Верховного Суда поставило точку в этом споре. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украина, а не крымским музеям", - указано в решении суда.Среди очутившихся в Нидерландов экспонатах были скифские золотые артефакты, древнегреческие и скифские мечи, церемониальный шлем и ряд других артефактов.

https://ukraina.ru/20230609/1047056371.html

https://ukraina.ru/20230608/1047043337.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив