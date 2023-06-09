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Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронеже

Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронеже - 09.06.2023 Украина.ру

Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронеже

В Кремле в курсе ситуации с БПЛА в Воронеже, спецслужбы проводят проверку, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости 9 июня

2023-06-09T12:42

2023-06-09T12:42

2023-06-09T12:42

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что в Воронеже на улице Белинского упал беспилотник, три человека пострадали. Обломки дрона попали в один из домов.Украинские беспилотники атакуют российские территории уже не в первый раз. Неделю назад, 2 июня, беспилотники атаковали три российских региона — Смоленскую, Курскую и Калужскую области.Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

https://ukraina.ru/20230605/1046910968.html

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новости, бпла, москва, киев