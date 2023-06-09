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Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронеже
Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронеже - 09.06.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронеже
В Кремле в курсе ситуации с БПЛА в Воронеже, спецслужбы проводят проверку, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости 9 июня
2023-06-09T12:42
2023-06-09T12:42
2023-06-09T12:42
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что в Воронеже на улице Белинского упал беспилотник, три человека пострадали. Обломки дрона попали в один из домов.Украинские беспилотники атакуют российские территории уже не в первый раз. Неделю назад, 2 июня, беспилотники атаковали три российских региона — Смоленскую, Курскую и Калужскую области.Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бпла, москва, киев
Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронеже
В Кремле в курсе ситуации с БПЛА в Воронеже, спецслужбы проводят проверку, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости 9 июня
Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что в Воронеже на улице Белинского упал беспилотник, три человека пострадали. Обломки дрона попали в один из домов.
"Мы знаем, видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы, которые этим занимаются", - заявил Песков.
Украинские беспилотники атакуют российские территории уже не в первый раз.
Неделю назад, 2 июня, беспилотники атаковали три российских региона — Смоленскую, Курскую и Калужскую области.
Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.