Стало известно, какой объект поразили ВКС России в Черкасской области
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение авиаударов Ту-95МС крылатыми ракетами ХА-101 по объектам террористов в Сирии
© Пресс-служба Минобороны РФ
В ночь с 8 на 9 июня в Умани Черкасской области была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщили об ударе ВКС России
"Русская ракета прилетела, предположительно, по складу ВСУ с БК в Умани. На кадрах, публикуемых в сети, видна вторичная детонация", – сообщил телеграм-канал Readovka, опубликовав соответствующее видео.
На Украине заявили, что российские войска попали якобы в автомойку и промышленный объект, добавили в сообщении.
Какой именно это был промышленный объект, власти не уточняют.