Стало известно, какой объект поразили ВКС России в Черкасской области - 09.06.2023 Украина.ру
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Стало известно, какой объект поразили ВКС России в Черкасской области
Стало известно, какой объект поразили ВКС России в Черкасской области - 09.06.2023 Украина.ру
Стало известно, какой объект поразили ВКС России в Черкасской области
В ночь с 8 на 9 июня в Умани Черкасской области была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщили об ударе ВКС России
2023-06-09T10:35
2023-06-09T10:35
новости
украина
уничтожение
боеприпасы
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На Украине заявили, что российские войска попали якобы в автомойку и промышленный объект, добавили в сообщении.Какой именно это был промышленный объект, власти не уточняют.
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новости, украина, уничтожение, боеприпасы
Новости, Украина, уничтожение, боеприпасы

Стало известно, какой объект поразили ВКС России в Черкасской области

10:35 09.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение авиаударов Ту-95МС крылатыми ракетами ХА-101 по объектам террористов в Сирии
Нанесение авиаударов Ту-95МС крылатыми ракетами ХА-101 по объектам террористов в Сирии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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В ночь с 8 на 9 июня в Умани Черкасской области была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщили об ударе ВКС России

"Русская ракета прилетела, предположительно, по складу ВСУ с БК в Умани. На кадрах, публикуемых в сети, видна вторичная детонация", – сообщил телеграм-канал Readovka, опубликовав соответствующее видео.

На Украине заявили, что российские войска попали якобы в автомойку и промышленный объект, добавили в сообщении.
Какой именно это был промышленный объект, власти не уточняют.
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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НовостиУкраинауничтожениебоеприпасы
 
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