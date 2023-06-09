https://ukraina.ru/20230609/1047057169.html

Стало известно, какой объект поразили ВКС России в Черкасской области

Стало известно, какой объект поразили ВКС России в Черкасской области - 09.06.2023 Украина.ру

Стало известно, какой объект поразили ВКС России в Черкасской области

В ночь с 8 на 9 июня в Умани Черкасской области была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщили об ударе ВКС России

2023-06-09T10:35

2023-06-09T10:35

2023-06-09T10:35

новости

украина

уничтожение

боеприпасы

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На Украине заявили, что российские войска попали якобы в автомойку и промышленный объект, добавили в сообщении.Какой именно это был промышленный объект, власти не уточняют.

https://ukraina.ru/20230608/1047039457.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, уничтожение, боеприпасы