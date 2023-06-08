https://ukraina.ru/20230608/1047031111.html

Вашингтон и Нью-Йорк в дыму. В Америке вспыхнули апокалиптические пожары

Вашингтон и Нью-Йорк в дыму. В Америке вспыхнули апокалиптические пожары - 08.06.2023 Украина.ру

Вашингтон и Нью-Йорк в дыму. В Америке вспыхнули апокалиптические пожары

Восточное побережье и многие центральные штаты США окутаны густым желтым дымом – из-за лесных пожаров, которые бушуют в Канаде

2023-06-08T15:24

2023-06-08T15:24

2023-06-08T15:24

эксклюзив

украина

экология

сша

джо байден

природные пожары

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/08/1047031554_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_07398fc5faf0b4983ca661dc6f39efc6.jpg

Власти Нью-Йорка призвали жителей не выходить на улицу и носить защитные маски – потому что в самом большом американском городе зафиксированы самые высокие показатели загрязнения воздуха начиная с 1960 года. Сегодня он занял первое место в списке самых загрязненных городов мира, опубликованном на сайте IQAir, обогнав столицу Бангладеш Дакку. Такая же ситуация сложилась в Вашингтоне, где из-за смога не видно здания Капитолия."Лесные пожары в Канаде приобрели характер бедствия для всего континента. В штате Нью-Йорк люди начали задыхаться от дыма. Канадские власти заявляют, что страна переживает самый разрушительный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений. Очагов пожаров уже более четыреста.Дым потянулся на юг. Наиболее серьезная ситуация сложилась в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В Нью-Йорке начали раздавать маски. Людей просят по возможности не выходить из домов", –рассказывает американист Дмитрий Дробницкий.География природного бедствия говорит сама за себя. Власти Вермонта, Южной Каролины, Огайо и Канзаса предупредили жителей о вредных веществах в атмосфере, а метеослужба США подтвердила, что воздух наполнен горелой сажей, опасной для здоровья людей.Многие жители мегаполисов пытаются выехать в другие штаты. На городских автотрассах и междугородних шоссе участились аварии, потому что водители не видят друг друга в густой плотной дымке. А вечером 7 июня из-за плохой видимости приостановили вылеты самолетов из аэропорта Ла-Гуардия.Аэропорт имени Джона Фицджеральда Кеннеди, который обеспечивает основные логистические потребности Нью-Йорка, просто так перекрыть нельзя – это приведет к транспортному коллапсу. Но, согласно сообщениям авиационных служб, полеты с него серьезно затруднены, а видимость продолжает падать."Жители Нью-Йорка увидели и почувствовали что-то такое, что никогда раньше не влияло на нас в подобных масштабах. Когда я гулял по улицам города, мы ясно поняли, что происходит нечто чрезвычайное. Прогнозируется, что условия временно улучшатся сегодня утром, прежде чем снова ухудшатся", – заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, подражая неповторимой манере своего киевского коллеги Кличко.Специалисты обеспокоены негативной динамикой природного бедствия, потому что справиться с канадскими пожарами не удается, и в лесах появляются новые очаги возгорания.Ожидается, что в ближайшие дни кризис будет развиваться по нарастающей. А вскоре в США придет сильнейшая летняя жара, о которой предупреждают синоптики. И тогда происходящее будет напоминать апокалипсис не только внешне."Нью-Йорк, Мэриленд и Вашингтон столкнулись с катастрофическим задымлением – самым значительным в современной истории. Американские мегаполисы стали напоминать Ближний Восток в условиях песчаного шторма – причём ситуация пока только ухудшается.Пожары в Канаде уже охватили территорию в 9 миллионов акров – это 36 тысяч квадратных километров, размером с целый штат Индиана. Это в 15 раз больше, чем обычно горит в Канаде в начале лета – и справиться с пожарами в Квебеке пока что никак не удаётся.Качество воздуха в Нью-Йорке официально считается "опасным" – это самый высокий уровень токсичности.Под ударом от пожаров и задымления уже оказались больше 100 миллионов американцев. Но в дальнейшем ситуация может совсем выйти из-под контроля – ведь в этом году Америке грозит особенно сильный эффект Эль-Ниньо, с необычной жарой и засухами. И это уже будет не только вести к задымлению, но может обвалить и так обветшалую энергетическую инфраструктуру США", – пишет эксперт Малек Дудаков.Инфраструктурный кризис сам по себе является одной из важных причин пожаров. Они вспыхнули в Канаде еще в апреле, а 7 мая правительство канадской провинции Альберта объявило чрезвычайное положение. Уже тогда, больше месяца назад, в Альберте бушевало 110 лесных пожаров, а власти спешно эвакуировали 24 тысячи беженцев."Альберта готова справиться с любой ситуацией", – бодро заявил тогда министр общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций провинции Майк Эллис, которому теперь припоминают эти слова простые канадцы.Но правда была в том, что канадские власти оказались не готовыми к таким масштабным пожарам. У них не было под рукой достаточного количества специальной техники, авиации и людей, потому что штаты пожарных команд планомерно сокращали из-за экономического кризиса, урезая финансирование местным огнеборцам.Такой подход позволял справляться с обычными сезонными пожарами, которые не требовали больших усилий со стороны чрезвычайных служб. Однако, когда их стало больше – вследствие сухой и теплой погоды, все сразу понеслось по наклонной. А центральное правительство до последнего игнорировало тревожные звонки с мест, предпочитая бороться за демократию в Черном море или Тайваньском проливе.Масштабная борьба с огнем началась с большим опозданием. Только во второй половине мая к ней подключились пожарные из США, Австралии и Новой Зеландии. И тут оказалось, что американцы на самом деле не могут оказать северным соседям действительно эффективную помощь – потому что у них тоже не хватает для этого ресурсов и средств.Это засвидетельствовали катастрофические пожары, бушевавшие в штате Калифорния летом 2021 года. В результате бедствия выгорело 600 тысяч гектаров территории, огонь уничтожил несколько населенных пунктов, включая исторический город Гринвилл, где выгорело 75% строений – включая памятники архитектуры, построенные больше века назад.Калифорнийцам пришлось справляться с проблемой самостоятельно, не рассчитывая на поддержку федеральных властей. А в прошлом году та же ситуация повторилась в штате Аризона, где тоже вспыхнули большие пожары.Специалисты предупреждали президента Байдена – гореть будет каждый год, сильнее и чаще. Америка, как и весь остальной мир, сталкивается с проблемой глобального потепления. Сильные пожары систематически полыхают на огромных пространствах от Австралии до Сибири, от Пиренеев и до Урала. Но это так и не побудило президента усилить централизацию пожарных служб и кардинально увеличить их финансирование.Наблюдая за этим, журналисты заранее пришли к выводу, что американское правительство вряд ли способно достойно справиться с последствиями природного бедствия масштаба урагана "Катрин" или крупной техногенной катастрофы, которые случаются в США не так и редко.Это подтвердило февральское ЧП в штате Огайо, когда в результате железнодорожной аварии разлились цистерны с опасными токсичными химикатами. Чиновники из администрации Байдена устранились от решения проблемы, за которой наблюдали во всей стране, и все пришлось расхлебывать местной власти.Ситуация с канадскими пожарами тоже была пущена в Белом Доме на самотек – хотя синоптики давно предупреждали о том, что смог пересечет государственную границу США без визы, и устремится прямо в столицу.Но, похоже Байден знал, что ему нечем помочь канадцам – в силу собственного инфраструктурного кризиса. И это плохая новость для жителей самой богатой страны планеты.

https://ukraina.ru/20230608/1047023293.html

https://ukraina.ru/20230607/1047003460.html

https://ukraina.ru/20230606/1046966497.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Леонид Николенко

Леонид Николенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Леонид Николенко

эксклюзив, украина, экология, сша, джо байден, природные пожары, канада