Украинский шпион, задержанный в ДНР, раскаялся и заплакал - 08.06.2023 Украина.ру
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Украинский шпион, задержанный в ДНР, раскаялся и заплакал
Украинский шпион, задержанный в ДНР, раскаялся и заплакал - 08.06.2023 Украина.ру
Украинский шпион, задержанный в ДНР, раскаялся и заплакал
Задержанный в ДНР сотрудник службы внешней разведки Украины (СВРУ) сказал, что сожалеет в том, что передавал информацию киевским спецслужбам, а в процессе признания расплакался, сообщат РИА Новости 8 июня
2023-06-08T10:05
2023-06-08T10:05
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Ранее УФСБ по ДНР сообщило о задержании Михаила Михайленко, который с 2018 года за вознаграждение собирал для СВРУ информацию о сотрудниках силовых структур ДНР, а после начала СВО, о расположении и передвижении ВС РФ.По его словам, с 2018 года, он сотрудничал с СВРУ, с начала СВО перебросили на территорию ДНР, за что он получил 5 тыс. долларов.В 2017 году он был задержан сотрудниками СБУ по экономическому делу , у него на Украине был свой бизнес. Его поместили в Лукьяненское СИЗО в Киеве. Там его пытались вербовать офицеры контрразведки СБУ, которые хотели, чтобы он выехал на территорию ДНР и выполнял их поручения.В интервью изданию Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что сейчас в Россию приехало большое число мигрантов с Украины, и не все из них соблюдают закон. Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230606/1046957461.html
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новости, днр, фсб, сбу, диверсанты
Новости, ДНР, ФСБ, СБУ, диверсанты

Украинский шпион, задержанный в ДНР, раскаялся и заплакал

10:05 08.06.2023
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
© ФСБ РФ
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Задержанный в ДНР сотрудник службы внешней разведки Украины (СВРУ) сказал, что сожалеет в том, что передавал информацию киевским спецслужбам, а в процессе признания расплакался, сообщат РИА Новости 8 июня
Ранее УФСБ по ДНР сообщило о задержании Михаила Михайленко, который с 2018 года за вознаграждение собирал для СВРУ информацию о сотрудниках силовых структур ДНР, а после начала СВО, о расположении и передвижении ВС РФ.
По его словам, с 2018 года, он сотрудничал с СВРУ, с начала СВО перебросили на территорию ДНР, за что он получил 5 тыс. долларов.
В 2017 году он был задержан сотрудниками СБУ по экономическому делу , у него на Украине был свой бизнес. Его поместили в Лукьяненское СИЗО в Киеве. Там его пытались вербовать офицеры контрразведки СБУ, которые хотели, чтобы он выехал на территорию ДНР и выполнял их поручения.

"Он (офицер украинской разведки - ред.) меня "отмазал" от СБУ и предложил сотрудничество с ним. Я согласился на сотрудничество", - рассказал Михайленко.

В интервью изданию Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что сейчас в Россию приехало большое число мигрантов с Украины, и не все из них соблюдают закон.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
6 июня, 15:05
"Грязная бомба" украинских спецслужб, которую нашла ФСБ. Что это такое и чем опасно для РоссииФСБ сообщила о предотвращении теракта с использованием "грязной бомбы" в Брянской области. Её, по данным ведомства, должен был доставить самолёт легкомоторной авиации, подразделение которой сформировано в составе Главного управления разведки Минобороны Украины
 
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