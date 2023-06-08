Украинский шпион, задержанный в ДНР, раскаялся и заплакал
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Задержанный в ДНР сотрудник службы внешней разведки Украины (СВРУ) сказал, что сожалеет в том, что передавал информацию киевским спецслужбам, а в процессе признания расплакался, сообщат РИА Новости 8 июня
Ранее УФСБ по ДНР сообщило о задержании Михаила Михайленко, который с 2018 года за вознаграждение собирал для СВРУ информацию о сотрудниках силовых структур ДНР, а после начала СВО, о расположении и передвижении ВС РФ.
По его словам, с 2018 года, он сотрудничал с СВРУ, с начала СВО перебросили на территорию ДНР, за что он получил 5 тыс. долларов.
В 2017 году он был задержан сотрудниками СБУ по экономическому делу , у него на Украине был свой бизнес. Его поместили в Лукьяненское СИЗО в Киеве. Там его пытались вербовать офицеры контрразведки СБУ, которые хотели, чтобы он выехал на территорию ДНР и выполнял их поручения.
"Он (офицер украинской разведки - ред.) меня "отмазал" от СБУ и предложил сотрудничество с ним. Я согласился на сотрудничество", - рассказал Михайленко.
В интервью изданию Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что сейчас в Россию приехало большое число мигрантов с Украины, и не все из них соблюдают закон.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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