https://ukraina.ru/20230608/1047014395.html

Генконсул КНР: СМИ Китая и России должны объединиться против гегемонии западной прессы

Генконсул КНР: СМИ Китая и России должны объединиться против гегемонии западной прессы - 08.06.2023 Украина.ру

Генконсул КНР: СМИ Китая и России должны объединиться против гегемонии западной прессы

Российским и китайским СМИ стоит объединить усилия, чтобы переломить тенденцию господствующего влияния в мире западной прессы. Такое заявление 8 июня на "Медиасаммите" во Владивостоке сделала генеральный консул КНР Пяо Янфань

2023-06-08T08:58

2023-06-08T08:58

2023-06-08T08:58

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китай

россия

сми

запад

американская гегемония

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Она отметила также, что российские журналисты не всегда точно отражают позицию Китая по международным вопросам. В этом плане есть "пространство для обучения", резюмировала Пяо Янфань.

https://ukraina.ru/20230608/1047014207.html

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2023

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новости, китай, россия, сми, запад, американская гегемония