Генконсул КНР: СМИ Китая и России должны объединиться против гегемонии западной прессы
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Российским и китайским СМИ стоит объединить усилия, чтобы переломить тенденцию господствующего влияния в мире западной прессы. Такое заявление 8 июня на "Медиасаммите" во Владивостоке сделала генеральный консул КНР Пяо Янфань
"Сейчас в мире, особенно в области прессы, господствующую роль играет западная пресса. Создаются неправильные образы Китая и России. Мы должны объединять наши усилия, прежде всего, надо создать правдивый образ страны-партнера, затем совместными усилиями переломить эту тенденцию, где господствующую роль играет западная пресса", — сказала генконсул.
Она отметила также, что российские журналисты не всегда точно отражают позицию Китая по международным вопросам. В этом плане есть "пространство для обучения", резюмировала Пяо Янфань.
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